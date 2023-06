MILAN, le 8 juin 2023 /CNW/ - Un nouvel outil d'analyse comparative essentiel pour les filatures est lancé aujourd'hui à l'occasion du salon ITMA 2023. Ce nouvel outil permet aux filatures d'évaluer leur performance par rapport à d'autres et de montrer de façon définitive l'impact positif du coton des États-Unis : le COTTON USA Mill Performance IndexTM.

LE COTTON USA MILL PERFORMANCE INDEX (TM) (PRNewsfoto/COTTON USA™)

« La capacité d'analyse comparative de cet outil du Conseil international du coton (CCI) a le potentiel de transformer le rendement d'une usine », a déclaré Bruce Atherley, directeur général du CCI. « Le COTTON USA Mill Performance IndexTM montre comment les filatures se comparent à leurs concurrents directs et la manière dont l'approvisionnement en coton américain augmente ultimement la productivité et les résultats. »

Le COTTON USA Mill Performance IndexTM (en instance de brevet) recueille anonymement des données auprès des filatures participantes et fournit des mesures de rendement pour cinq facteurs de coût clés, soit le rendement des matériaux, la productivité des machines, la productivité de la main-d'œuvre, la gestion de l'efficacité énergétique et la gestion de l'énergie. La sécurité des données est une priorité absolue, et l'anonymat est garanti.

Le lancement de cet outil exclusif à l'occasion du salon ITMA 2023, la plus grande exposition internationale sur les technologies du textile et du vêtement, fait suite à un programme pilote fructueux auquel ont participé 47 usines provenant de 13 pays. Le projet pilote a montré que le coton américain augmentait la productivité de la main-d'œuvre et entraînait de meilleures conditions de fonctionnement et moins de casses de fils, un meilleur rendement des fils peignés et cardés, une plus grande productivité de la machine et une meilleure vitesse de broche.

Le COTTON USA Mill Performance IndexTM est offert sur invitation seulement aux filatures qui sont membres du U.S. Cotton Trust Protocol® et qui consomment au moins 10 000 balles de coton américain Upland and Supima.

Visitez l'équipe de COTTON USA SOLUTIONS® au kiosque H2-A303 du salon ITMA 2023 pour en savoir plus sur la façon dont le COTTON USA Mill Performance IndexTM peut améliorer la performance de votre filature grâce au coton américain. Vous pouvez également communiquez avec un représentant du CCI à l'adresse www.cottonusa.org/contact-form .

À propos du CONSEIL INTERNATIONAL DU COTON (CCI) : Le Conseil international du coton (CCI) est une association commerciale sans but lucratif qui fait la promotion de la fibre de coton des États-Unis et des produits de coton fabriqués partout dans le monde sous la marque COTTON USA™. Sa portée s'étend à plus de 50 pays par l'entremise de 20 bureaux dans le monde. Fort de plus de 65 ans d'expérience, le CCI s'est donné pour mission de faire du coton américain la fibre préférée des usines, des fabricants, des marques, des détaillants et des consommateurs, commandant une prime à valeur ajoutée qui assure la rentabilité de l'industrie du coton des États-Unis et stimule la croissance des exportations de fibres, de fils et d'autres produits à base de coton. Pour plus d'informations, consultez le cottonusa.org.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2096487/COTTON_USA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2096488/4076962/CUSA_Solutions_Logo.jpg

SOURCE COTTON USA™

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Kelsey Kruzel, Cramer-Krasselt, 312 616-2332, [email protected]; Jenn Sarter, Conseil international du coton (CCI), [email protected]