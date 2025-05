WASHINGTON, 1er mai 2025 /CNW/ -- Liz Hershfield, experte de la durabilité dont l'expérience n'est plus à prouver dans le secteur de la mode, va prendre la tête de Cotton Council International (CCI), la division de promotion des exportations du National Cotton Council of America (NCC), au poste de directrice générale. Liz Hershfield succède à Bruce Atherley, qui a pris sa retraite à la fin du mois de mars.

Liz Hershfield, nommée directrice générale de Cotton Council International (CCI)

« Un leadership solide et des stratégies innovantes sont essentiels au maintien de l'avantage concurrentiel du coton américain », a déclaré Gary Adams, PDG de NCC. « Liz est la bonne personne pour produire le meilleur des programmes COTTON USA™ en communiquant sur les avantages du coton américain et en donnant aux cultivateurs de coton de nouvelles occasions de prospérer sur le marché mondial complexe. »

L'expertise de Liz dans la durabilité, l'approvisionnement mondial, le développement durable et la stratégie logistique de bout-en-bout, ainsi que sa longue expérience du coton américain, aideront CCI à faire adopter au monde le coton de qualité supérieure à travers sa marque COTTON USA™ et contribueront au succès des mesures mondiales pour le coton américain.

« Il n'y a jamais eu meilleur moment pour mettre en avant le coton américain », a-t-elle déclaré. « Le coton américain a une merveilleuse histoire à raconter, ancrée dans la qualité, l'innovation et un engagement sans relâche en faveur de la durabilité, que soutient la confiance qu'il a gagné à travers des partenariats COTTON USA™.

C'est un honneur de rejoindre l'équipe talentueuse de CCI pour stimuler la croissance de la demande et de la préférence pour le coton américain dans la chaîne d'approvisionnement textile mondiale. »

Tout au long de sa carrière, Liz Hershfield a été à l'avant-garde des initiatives de chaîne d'approvisionnement et de durabilité, pour des marques reconnues dans le monde entier comme J.Crew, Madewell et Gap Inc. Elle est également fondatrice de Green-ish, un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans les méandres de l'ESG et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Ses contributions à la mode durable lui ont valu une renommée mondiale et des récompenses comme le prestigieux Textile Exchange Ryan Young Climate+ Award pour son programme innovant de coton régénératif soutenant les cultivateurs de coton américain. Liz Hershfield a aussi été récompensées du Direct 60 award et nommée au Rivet 50 Index pour son action de leader dans le secteur du denim.

Dans son nouveau rôle de directrice générale de CCI, Liz Hershfield pourra s'appuyer sur sa vaste expérience du coton américain et sur ses réussites prouvées dans la mode durable et la gestion de la chaîne d'approvisionnement afin d'élever dans le monde la différence COTTON USA™ du coton américain de qualité supérieure et ses partenariats inégalés dans la chaîne d'approvisionnement textile mondiale.

À propos de COTTON USA™ : Cotton Council International (CCI) est une association professionnelle à but non lucratif qui encourage l'utilisation de la fibre de coton américain et des produits en coton américain partout dans le monde, à travers la marque COTTON USA™. Forts de près de 70 ans d'expérience, nous nous sommes donnés la mission de faire du coton américain la fibre préférées des filatures, des fabricants, des distributeurs et des consommateurs. Elle possède 20 bureaux dans plus de 50 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cottonusa.org.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2677791/COTTON_USA___Liz_Hershfield.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2080013/5297337/CCI_Logo_Tagline_Lockup_R2_stacked_alt_blue_Logo.jpg

SOURCE COTTON USA™

Contact : Jenn Sarter, directrice marketing monde de Cotton Council International (CCI), [email protected]