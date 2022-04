OTTAWA, ON, le 20 avril 2022 /CNW/ - Le Conseil circumpolaire inuit (CCI) du Canada et la Société géographique royale du Canada (SGRC) ont le plaisir d'annoncer un projet de collaboration visant à mieux faire connaître les enjeux des Inuits circumpolaires et leur importance dans le monde pour soutenir la réconciliation. Le projet comprend la publication d'articles dans le magazine Canadian Geographic et la tenue de conférences publiques; le projet, à portée éducative, offre également du matériel pédagogique, et présente un projet de film documentaire.

« Au nom du CCI du Canada, c'est un plaisir d'annoncer cette collaboration entre nos organisations pour souligner la valeur des voix inuites dans la gouvernance mondiale. Depuis 1929, la SGRC informe les Canadiens sur notre pays et s'engage à amplifier la voix des Inuits. Cette collaboration reflète la vague de fond des efforts de réconciliation à travers le pays, et est née de la tenue de réunions informelles entre les responsables de nos organisations respectives au fil du temps. Notre conseil d'administration a accueilli ce projet avec enthousiasme, et nous pensons que nous en bénéficierons tous. Je remercie Son Excellence de soutenir ce projet », a déclaré Monica Ell-Kanayuk, présidente du CCI du Canada.

« La SGRC est profondément engagée à mettre en pratique les principes de la réconciliation dans tous les aspects de son travail. Pour réaliser pleinement notre mission - faire mieux connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier - nous devons amplifier la voix authentique des Inuits liée à la connaissance et à la gouvernance de l'Inuit Nunangat comme moyen de guider nos propres actions, et celles de tous les Canadiens, dans nos efforts pour freiner les changements climatiques et poser des gestes positifs afin de lutter contre ceux-ci. Notre collaboration avec le CCI du Canada offre ces possibilités et nous sommes honorés d'être la partenaire de confiance des Inuits dans cette quête », John Geiger, chef de la direction et président de la Société géographique royale du Canada.

On peut déjà trouver des preuves de cette collaboration dans les pages des dernières éditions du magazine Canadian Geographic, avec des portraits du travail international réalisé par le CCI, et plus récemment dans l'édition spéciale portant sur les voix autochtones, avec un article-vedette sur la résurgence des tatouages traditionnels. Plus tard en 2022, lorsque les conditions le permettront, un événement commun de prise de parole publique est prévu, et le travail a commencé cette année dans la phase de planification d'un film documentaire présentant les principaux problèmes des Inuits circumpolaires.

« C'est un projet très emballant pour les Inuits », a déclaré Lisa Koperqualuk, vice-présidente (Affaires internationales) du CCI du Canada. « Les répercussions dans l'Arctique circumpolaire viennent de l'étranger, et pour sauvegarder l'Arctique, les voix des Inuits doivent être entendues. Les Inuits font des choses incroyables, non seulement pour lutter contre le changement climatique, mais aussi, grâce à notre savoir autochtone et à la préservation de notre langue, nous avons beaucoup à offrir à nos jeunes, au Canada et au monde entier. La SGRC est une excellente partenaire pour nous aider à raconter nos histoires. Il existe des liens fascinants entre nous tous, de sorte que cette collaboration s'est développée de manière tout à fait organique, et je suis très heureuse que nous l'annoncions aujourd'hui, avec le soutien de la gouverneure générale du Canada ».

« La collaboration à des initiatives menées par les Inuits, les Premières Nations et les Métis afin d'améliorer notre propre compréhension et celle des Canadiens est essentielle à la réalisation de la priorité stratégique de la Société géographique royale du Canada, qui est de faire progresser la vérité et la réconciliation dans tout le Canada. Je suis fière de célébrer cette collaboration avec le Conseil circumpolaire inuit du Canada », Charlene Bearhead, directrice de la réconciliation pour la Société géographique royale du Canada.

Ce communiqué de presse est aussi disponible en inuktitut symbolique et romain

CCI

Le Conseil circumpolaire inuit (CCI) est une organisation de peuples autochtones (OPA), fondée en 1977 pour promouvoir et célébrer l'unité des 180 000 Inuits d'Alaska (États-Unis), du Canada, du Groenland et du Tchoukotka (Russie). Le CCI s'efforce de promouvoir les droits des Inuits, de sauvegarder l'environnement arctique et de protéger et promouvoir le mode de vie des Inuits. En ce qui concerne le changement climatique, nous pensons qu'il est essentiel que les dirigeants mondiaux et les gouvernements reconnaissent, respectent et appliquent pleinement les droits humains des Inuits et de tous les autres peuples autochtones du monde.

SGRC

Fondée en 1929, la Société géographique royale du Canada fait mieux connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier depuis 90 ans. Mieux connue pour son magazine Canadian Geographic, la Société soutient également les expéditions géographiques canadiennes et offre des subventions et des bourses d'études pour soutenir la recherche géographique de pointe. La Société a pour mission d'aider les Canadiens à se façonner un avenir prospère en leur donnant une compréhension plus large de la géographie du Canada - le paysage humain et physique diversifié - et des changements qui touchent les gens et l'environnement.

SOURCE Société géographique royale du Canada

Renseignements: Carole Simon, CCI du Canada, [email protected]; Keegan Hoban, Société géographique royale du Canada, [email protected], (877) 786-2376, poste 138