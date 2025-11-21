DELTA, BC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans les transports propres afin de renforcer la sécurité économique et le leadership énergétique du Canada en améliorant la performance des camions lourds et en réduisant leurs émissions et leur coût, afin de préserver la compétitivité de notre économie tout en préparant un avenir plus propre pour la population canadienne.

Aujourd'hui, la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable Jill McKnight, a annoncé au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, un investissement fédéral de plus de 1,4 million de dollars dans un projet de recherche-développement avec la société Hydra Energy Canada à Delta, en Colombie-Britannique.

Ce projet consiste à optimiser l'installation en rattrapage de moteurs à double carburant à hydrogène dans des camions lourds. Ce type de moteur, relativement nouveau sur le marché des transports au Canada, brûle de l'hydrogène en plus d'un carburant principal (p. ex. le diesel), ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre au tuyau d'échappement. Le projet vise à augmenter la proportion d'hydrogène utilisable dans le processus de combustion et à développer l'apprentissage automatique afin de rendre les véhicules plus performants, moins énergivores et moins polluants, ce qui devrait par le fait même réduire leur coût d'exploitation. Afin de démontrer ces progrès, des essais seront réalisés sur des camions commerciaux convertis à la co-combustion d'hydrogène qui roulent actuellement en Colombie-Britannique.

Par ce genre de projets, le Canada fait advenir la prochaine génération de technologies de transports propres et affermit notre position en pointe de l'économie de l'énergie propre.

Citations

« Des innovateurs canadiens comme Hydra Energy développent les technologies nécessaires à un secteur des transports propre. Ce projet montre que la réduction des émissions de gaz à effet de serre fait économiser de l'argent aux exploitants et renforce la compétitivité de notre économie. Avec l'industrie, nous investissons dans les technologies de pointe au profit de l'économie la plus forte et la plus propre du G7. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les fonds que nous annonçons aujourd'hui nous permettent de soutenir, ici même en Colombie-Britannique, des recherches innovantes qui pourraient rendre les camions lourds plus propres et plus efficaces, dans l'intérêt des Canadiens et du monde entier. En investissant dans des projets comme celui-ci, nous affirmons notre volonté de favoriser l'innovation en Colombie-Britannique et montrons que les technologies propres sont bonnes non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les entreprises. »

L'honorable Jill McKnight

Ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Hydra désire exprimer sa profonde gratitude pour le financement reçu dans le cadre de l'appel de propositions sur la décarbonation des transports routiers du Programme d'innovation énergétique. Cet appui majeur jouera un rôle clé dans l'accélération du développement de notre technologie de co-combustion hydrogène-diesel. Il s'agit d'une collaboration essentielle pour ouvrir la voie à une réduction importante des émissions de GES dans le secteur des transports, tout en offrant une solution abordable axée sur la demande qui permettra au secteur de l'hydrogène de prendre de l'expansion. Nous remercions sincèrement le gouvernement du Canada pour ce partenariat et pour son engagement commun envers un avenir plus propre. »

Badr Abduljawad

Cofondateur et directeur de l'innovation, société Hydra Energy Canada

Quelques faits

L'appel de propositions sur la décarbonation des transports routiers du Programme d'innovation énergétique soutient le financement de projets de recherche, de développement et de démonstration qui visent à éliminer les obstacles techniques et commerciaux pour les véhicules routiers moyens et lourds à émissions faibles; à augmenter l'adoption de véhicules routiers à émission zéro et à améliorer l'efficacité globale du système de transport.

Ce projet est financé à hauteur de 1,35 million de dollars dans le cadre de l'appel de propositions sur la décarbonation des transports routiers du Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada. La société Hydra Energy a également obtenu des services-conseils ainsi qu'un soutien pouvant atteindre 75 000 $ du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada pour le développement de cette technologie.

Lien pertinent

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]