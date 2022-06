NORTH BATTLEFORD, SK, le 16 juin 2022 /CNW/ - Les personnes de North Battleford ayant des problèmes de santé mentale ou des besoins complexes ont maintenant un meilleur accès à des logements abordables grâce à des investissements des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, se sont joints à des représentants de la filiale de Battlefords de l'Association canadienne pour la santé mentale pour célébrer l'inauguration de huit nouveaux logements abordables à North Battleford.

Grâce à l'entente de partenariat conclue entre le Canada et la Saskatchewan dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), un financement de 830 000 $ a été versé pour la réalisation de cet ensemble résidentiel.

L'ensemble résidentiel, nommé Independence Commons, est situé au 1941, Kramer Place et comprend deux quadruplex d'un étage, des espaces verts ainsi qu'une maison d'hébergement de transition offrant des services de soutien. Chaque logement a une superficie d'environ 525 pieds carrés, soit environ 52 mètres carrés, et trois des logements, ainsi que la maison d'hébergement de transition offrant des services de soutien, sont accessibles.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Ces huit nouveaux logements offriront de la stabilité et un accès à des services de soutien essentiels pour vivre dans le confort et la dignité. Il s'agit d'un exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement continue de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement est heureux d'annoncer l'inauguration d'Independence Commons. Cet ensemble résidentiel est plus qu'un chez-soi. Il contribuera à offrir une vie meilleure à huit personnes de North Battlefield ayant des problèmes de santé mentale, qui recevront les soins dont elles ont besoin pour s'épanouir dans leur collectivité. Je tiens à remercier toutes les personnes concernées pour leur dévouement envers leur collectivité; c'est grâce à elles que l'annonce d'aujourd'hui est possible. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Independence Commons a permis de créer des logements sûrs, abordables et autonomes pour les personnes aux prises avec une maladie mentale persistante et ayant des besoins complexes. D'une certaine façon, il s'agit d'une communauté de huit personnes qui reçoivent du soutien pour réussir à vivre de façon autonome. Notre programme de logement comble une lacune en matière de logement pour les personnes ayant une expérience vécue qui retournent dans la collectivité et il est le premier du genre dans la région des Battlefords. » - Jane Zielke de Montbrun, directrice générale de l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Battlefords

Faits en bref :

Les résidents et résidentes ont accès à des programmes de soutien offerts par la filiale de Battlefords de l'Association canadienne pour la santé mentale, y compris des activités axées sur les aptitudes à la vie quotidienne et l'expérience de travail et des activités récréatives et sociales. On y trouve aussi un centre de jour qui est ouvert du lundi au vendredi.

La filiale de Battlefords offre des services de soutien aux personnes qui vivent dans la région des Battlefords et qui sont aux prises avec une maladie mentale. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance autonome qui exerce ses activités à North Battleford depuis 2000.

depuis 2000. L'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la SNL prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province; les deux gouvernements verseront une contribution équivalente. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan , le logement est une grande priorité pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan . Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan , par l'entremise de la SHC, a investi 786 millions de dollars pour créer plus de 12 000 logements et réparer près de 5 500 logements. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des établissements de soins résidentiels et 430 millions de dollars pour améliorer les logements appartenant à la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Leya Moore, Ministère des Services sociaux de la Saskatchewan, 306-787-3610, [email protected]