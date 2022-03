Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Jim Carr, député fédéral de Winnipeg-Centre-Sud, Brent Turman, d'Assiniboine Credit Union, et Coral Hetherington, de la Westboine Park Housing Co-op, ont annoncé les détails d'un investissement fédéral de près de 11,5 millions de dollars pour rénover 188 logements d'une coopérative d'habitation à Winnipeg dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

Les bâtiments de l'ensemble de la Westboine Park Housing Co-op situés au 32, Shelmerdine Drive, dans le quartier Charleswood de la ville de Winnipeg, seront rénovés. Établie en 1978, la coopérative offre diverses options de logement à la population de Winnipeg depuis 45 ans.

Les membres de la coopérative participent aux activités de leur collectivité, détiennent des parts de la coopérative et ont le droit de vote à l'assemblée générale annuelle. Ces membres partagent également les commodités de la coopérative, notamment une grande salle de réunion, un terrain de jeu et un jardin communautaire.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au FNCIL de la Stratégie nationale sur le logement.

L'ensemble reçoit également un financement de 8 millions de dollars de l'Assiniboine Credit Union, une mise de fonds de plus de 750 000 $ de la Westboine Park Housing Co-op et un financement de préservation supplémentaire de 45 000 $ du gouvernement du Canada.

Les travaux de rénovation de la coopérative ont commencé, et devraient être achevés d'ici le printemps.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes qui en ont le plus besoin, et cet ensemble améliorera réellement la vie des gens de Winnipeg. Nous continuerons de contribuer à la création d'encore plus de logements abordables qui profiteront à toute la population canadienne pendant des décennies. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La revitalisation de ces 188 logements de la Westboine Park Housing Co-op est un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble. Grâce à cette collaboration, nous contribuons à ce que toutes les personnes vivant à Winnipeg aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - L'honorable Jim Carr, député fédéral de Winnipeg-Centre-Sud

« L'Assiniboine Credit Union est fière de s'être associée à la Westboine Housing Co-op pour la rénovation de 188 logements abordables. En tant que membre de l'ACU depuis 1975, la coopérative crée une communauté coopérative pour de nombreuses familles et un endroit sécuritaire et abordable où se loger. Sa vision et son leadership démontrent ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous collaborons pour investir dans nos collectivités, où la valeur créée profitera aux familles pendant de nombreuses années. » - Kevin Sitka, président-directeur général, Assiniboine Credit Union

« Westboine avait désespérément besoin de réparations et de rénovations. Je peux dire en toute honnêteté que, sans le financement de la SCHL et de l'Assiniboine Credit Union, bon nombre d'entre nous auraient perdu leur maison. Le Fonds national de co-investissement pour le logement a permis de veiller à ce que cette collectivité dynamique continue de bien se porter à l'avenir. » - Coral Hetherington, présidente du Conseil d'administration, Westboine Park Housing Co-op

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL, une initiative découlant de la SNL, accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

