OTTAWA, ON, le 15 juill. 2020 /CNW/ - Le Canada est doté d'un secteur énergétique de classe mondiale qui produit une électricité de sources renouvelables et non émettrices dynamiques en pleine croissance. L'essor et la transformation du secteur de l'énergie propre nous offrent une occasion formidable : attirer plus de jeunes, de femmes et d'Autochtones dans les effectifs de ce secteur et transférer des connaissances et compétences à la prochaine génération.

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 470 923 $ à des projets qui seront réalisés en région éloignée dans des collectivités de Premières Nations de l'Ontario et qui viseront essentiellement à soutenir et à accroître la participation des jeunes Autochtones à la transition du Canada vers l'énergie propre. L'investissement se décline comme suit :

Un montant de 262 700 $ à Mattawa First Nations Management pour enrichir les connaissances des membres de cinq collectivités de Premières Nations de Mattawa . Ce projet permettra aux membres de développer leurs qualifications et leurs compétences et les encouragera à poursuivre une carrière dans le domaine de l'énergie propre, en plus de faciliter l'élaboration de projets d'énergie renouvelable et de solutions écoénergétiques dans leurs collectivités. Le projet prévoit également des séances de mentorat professionnel pour les jeunes.

. Ce projet permettra aux membres de développer leurs qualifications et leurs compétences et les encouragera à poursuivre une carrière dans le domaine de l'énergie propre, en plus de faciliter l'élaboration de projets d'énergie renouvelable et de solutions écoénergétiques dans leurs collectivités. Le projet prévoit également des séances de mentorat professionnel pour les jeunes. Un montant de 208 223 $ à Opiikapawiin Services LP, en partenariat avec la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité, pour son projet Se brancher sur un avenir radieux - une initiative de mobilisation dans le secteur énergétique centrée sur les jeunes, qui s'adresse aux collectivités des Premières Nations et soutient le projet de Wataynikaneyap Power. Cette initiative renforcera les connaissances des jeunes autochtones sur l'efficacité énergétique et sur les solutions d'énergie renouvelable pour qu'ils puissent participer, dans l'avenir, à la planification de l'énergie à l'échelle communautaire.

Les fonds proviennent du programme L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) de Ressources naturelles Canada. Doté d'un budget de 220 millions de dollars, ce programme vise à réduire la dépendance au diesel des collectivités rurales et éloignées en assurant le déploiement et la démonstration des énergies renouvelables, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les qualifications et les compétences à l'échelle locale.

Le secrétaire parlementaire Lefebvre a fait l'annonce à l'occasion d'un événement virtuel animé par Ressources humaines, industrie électrique du Canada (RHIEC). RHIEC a lancé sa nouvelle étude intitulée Impact générationnel : perspectives d'avenir pour la main-d'œuvre, qui donne une idée précise de la manière dont la prochaine génération de travailleurs canadiens perçoit le secteur de l'électricité et qui procure des renseignements utiles sur la façon de procéder pour recruter des jeunes et des femmes et pour les garder à l'emploi.

Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Canada a versé 13,7 millions de dollars à RHIEC par le biais du Programme de stages pratiques pour étudiants d'Emploi et Développement social Canada (EDSC). Grâce à des possibilités d'apprentissage en milieu de travail, les étudiants intéressés peuvent acquérir une panoplie de compétences transférables et d'importantes compétences de recherche dans le secteur de l'énergie renouvelable. Au total, ces projets permettront la création de plus de 1 700 stages rémunérés pour les étudiants entre 2018 et 2022.

Le programme EPCRE fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral. Doté d'une enveloppe de plus de 180 milliards de dollars, ce plan vise à investir dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de transport et de commerce ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada.

Citations

« Réduire les émissions est la meilleure façon de créer de bons emplois bien rémunérés dans le secteur canadien de l'électricité. Grâce aux projets annoncés aujourd'hui, nous pourrons voir à ce que les jeunes et les peuples autochtones soient le mieux placés possible pour tirer parti de ces nouvelles possibilités. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Il est essentiel d'attirer de jeunes travailleurs dans le secteur canadien de l'électricité afin d'atteindre le niveau de résilience et d'innovation nécessaire pour assurer la transformation de l'avenir énergétique du Canada. Nous sommes fiers de soutenir des projets qui rendent le secteur plus concurrentiel et qui tirent parti des talents et des compétences des jeunes et des Autochtones canadiens. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le secteur de l'énergie propre compte d'innombrables projets novateurs qui offrent des perspectives intéressantes pour les jeunes Canadiens. En donnant aux étudiants et aux récents diplômés la chance d'acquérir des compétences et de l'expérience grâce à des possibilités d'apprentissage en milieu de travail dans le secteur de l'énergie propre, notre gouvernement s'assure que les jeunes ont les relations et le soutien dont ils ont besoin pour amorcer une belle carrière. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Nous saluons le leadership dont fait preuve Ressources naturelles Canada en favorisant une croissance inclusive et durable dans le secteur de l'électricité. Accroître nos effectifs en attirant, dans le secteur, des jeunes porteurs de nouvelles idées est l'un des meilleurs moyens pour promouvoir l'innovation et un réseau électrique tourné vers l'avenir. »

Michelle Braniga

Directrice générale, Ressources humaines, industrie électrique du Canada

« Il est important que nos collectivités soient bien informées des possibilités et des défis que présente l'énergie renouvelable et de ce que peuvent faire les membres de nos collectivités pour tirer parti de la transition vers des sources d'énergie durables. Par le biais de ce projet, nous chercherons à renforcer les qualifications et les compétences de nos membres pour les inciter à piloter le développement de projets d'énergie renouvelable et de solutions écoénergétiques. À cette fin, Mattawa First Nations Management offrira des ateliers pratiques sur l'énergie renouvelable et l'économie d'énergie ainsi que des programmes de formation professionnelle sur l'énergie propre à l'intention des jeunes, des aînés et d'autres membres des collectivités. »

David-Paul Achneepineskum

Directeur général, Mattawa First Nations Management

« Le projet Se brancher sur un avenir radieux donne aux jeunes la possibilité de contribuer à préparer leur avenir. Non seulement il leur apprend une foule de choses sur l'énergie, mais il stimule aussi leur confiance dans leurs capacités et pourrait les propulser vers une carrière dans le secteur énergétique. »

Lucie Edwards

Directrice générale de la société en commandite Opiikapawiin Services

« Il est de notre devoir de former les jeunes, de transférer les compétences et de transmettre les connaissances en ce qui concerne la planification de l'énergie, tout en ayant une meilleure compréhension des besoins. La création de possibilités et le développement des compétences, voilà ce que nous préconisons, ce qui nous permet d'affirmer que, dans l'avenir, nos jeunes seront prêts à diriger leur entreprise respective. »

Margaret Kenequanash

Directrice générale, Wataynikaneyap Power

« Promouvoir la formation et le renforcement des connaissances sur l'énergie chez les jeunes autochtones d'aujourd'hui aidera ces derniers à s'engager dans une voie qui les mènera à la réussite. La SIERE est fière de participer en tant que partenaire au projet Se brancher sur un avenir radieux, qui permettra aux jeunes Autochtones d'apprendre des choses sur le secteur énergétique, d'acquérir des qualités de leaders et de mieux soutenir leurs collectivités. »

Terry Young,

Vice-président aux politiques, à la mobilisation et à l'innovation, Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité

Renseignements pertinents



Impact generationnel

Suivez-nous sur Twitter : @NRCan (http://twitter.com/rncan)



SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca