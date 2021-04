KENORA, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise suscitée par la pandémie de COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, alors que les communautés du pays, y compris celles de Kenora, sont confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation de l'itinérance et des besoins de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Marc Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, ont annoncé les détails d'un investissement d'environ 21,1 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour la construction immédiate de 85 logements abordables pour les Premières Nations de Kenora.

Au total, 85 nouveaux logements seront construits dans les neuf communautés autochtones suivantes : Première Nation Anishinabe de Wauzhushk Onigum, Première Nation de Deer Lake, Première Nation d'Eagle Lake, Première Nation indépendante Iskatewizaagegan # 39, Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, Première Nation de Mishkeegogamang et la Première Nation de Webequie.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions en capital pour la création de nouveaux logements abordables permanents. Ces contributions couvrent les coûts associés à la construction de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. Les investissements faits dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction pour la population de tout le Canada.

Quotes:

« Notre gouvernement prend des mesures, dès maintenant, pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. Nos investissements contribueront énormément à aider les personnes qui en ont le plus besoin. Ils permettront de fournir rapidement de nouveaux logements abordables aux personnes et aux familles vulnérables, tout en s'attaquant aux obstacles uniques auxquels sont confrontées les communautés comme les Premières Nations de Kenora, en particulier les personnes âgées et les personnes handicapées. Le plan du gouvernement au titre de la Stratégie nationale sur le logement continue d'offrir des logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, et ce, d'un océan à l'autre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« L'amélioration des conditions de logement pour les Autochtones doit être une priorité pour le gouvernement du Canada. C'est pourquoi les Premières Nations sont un groupe prioritaire dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement. C'est aussi pourquoi nous travaillons avec des partenaires autochtones pour la création rapide de logements. Ensemble, nous construisons une génération de nouveaux logements permanents dont nous pouvons tous être fiers. » - Marc Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

« La pandémie qui perdure n'a fait qu'aggraver le défi déjà énorme de fournir des logements à nos citoyens les plus vulnérables. L'approbation de l'Initiative pour la création rapide de logements de la SCHL nous permettra d'accélérer la production de logements locatifs dont nos membres et leurs familles ont un urgent besoin, à un moment où tant de personnes ont du mal à trouver un logement sûr et abordable dans la communauté et les environs. » - Chef Chris Skead de la Première Nation de Wauzhushk Onigum

« La Première Nation d'Eagle Lake apprécie grandement l'investissement de la SCHL dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logement au sein de la communauté de Migisi Sahgaigan. Comme de nombreuses Premières Nations au Canada, le logement connaît une crise majeure dans notre communauté. La construction de ces 10 unités de logement modulaires démontre le besoin immédiat de logements dans notre communauté. Il est impératif que ce partenariat entre le Canada et toutes les Premières Nations se développe de jour en jour afin qu'aucun jeune, adulte ou aîné des Premières Nations ne se retrouve sans un chez-soi. » - Chef Arnold Gardner, Première Nation d'Eagle Lake

« La Nation indépendante éloignée de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug se réjouit de l'investissement du Canada pour la construction immédiate de cinq nouveaux logements modulaires et de dix logements standards pour les membres de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug. Cet investissement témoigne des efforts continus que nous déployons pour établir une relation entre le Canada et Kitchenuhmaykoosib Inninuwug et contribuera grandement à combler la grave pénurie de logements. Plus de 300 unités sont requises dans notre communauté. Cet investissement répond à une ambition souhaitée dans le cadre de notre stratégie de logement à long terme : l'amélioration des conditions de logement des Oji-Cris, notamment, les aînés, les mères célibataires et les groupes à faible revenu de la communauté. » - Chef Donald Morris, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug

« La Première Nation de Mishkeegogamang aimerait remercier la SCHL du fait qu'elle ait été sélectionnée pour recevoir cinq unités de logement dans le cadre du programme ICRL. Les nouveaux logements aideront à réduire le surpeuplement dans notre communauté. Nous avons hâte de travailler avec la SCHL sur les futures possibilités de logement. » - Chef et conseil, Première Nation de Mishkeegogamang

Faits en bref :

Dans le volet des projets de l'ICRL, 500 millions de dollars étaient disponibles dans le cadre d'un processus de demande, qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le financement était offert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux gouvernements et organisations autochtones ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.





Avec un total de 4 700 logements à l'échelle du pays, l'ICRL a dépassé sa cible initiale de 3 000 logements abordables permanents grâce au soutien des administrations provinciales, territoriales et municipales et des gouvernements autochtones.





L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que près de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.





L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes en situation d'itinérance, ou qui risquent de le devenir, ainsi que d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racisés, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes.





, ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un nombre accru de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens et aux Canadiennes dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

