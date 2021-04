TORONTO, le 1er avril 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, les collectivités du pays étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation de l'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL, ont annoncé plus de 75,2 millions de dollars dans le cadre du volet des projets pour soutenir la construction de 301 logements abordables permanents pour des personnes et des familles de l'Ontario, dont plus de la moitié des unités sont destinées aux Autochtones, et plus du tiers aux femmes et les enfants.

Cette somme s'ajoute aux 292,1 millions de dollars annoncés pour les municipalités de la province dans le cadre du volet des grandes villes de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) qui permettra la création de plus de 800 unités de logement abordable.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions en capital pour la création de logements abordables permanents. Ces contributions couvriront les coûts associés à la construction de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. Les investissements faits dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois pour les Canadiens d'un océan à l'autre.

« Notre gouvernement veut faire en sorte que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr et abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements contribuera grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement plus de 300 nouveaux logements abordables aux personnes et aux familles vulnérables de l'Ontario pour assurer leur sécurité. C'est l'un des moyens par lesquels la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue à fournir des logements aux Canadiens d'un océan à l'autre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« L'Initiative pour la création rapide de logements est une bonne politique de logement et une réponse forte en matière de santé publique. Elle montre que ces deux défis peuvent être relevés de manière rapide et permanente en fournissant de vrais logements à de vraies personnes, en temps réel. Il reste encore beaucoup à faire, et ce n'est pas fini, mais c'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

Avec un total de 4 700 logements à l'échelle du pays, l'ICRL a dépassé sa cible initiale de 3 000 logements abordables permanents.

L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que près de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes en situation d'itinérance, ou qui risquent de le devenir, ainsi que des personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les groupes racialisés, les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants ou réfugiés.

Le volet des grandes villes de l'Initiative pour la création rapide de logements, doté de 500 millions de dollars, donne également des résultats pour les Ontariens comme suit :

10,8 millions de dollars à Hamilton pour la création de 45 unités;

7,5 millions de dollars à London pour la création de 61 unités;

31,9 millions de dollars à Ottawa pour la création de 109 unités;

203,3 millions de dollars à Toronto pour la création de 540 unités;

8,2 millions de dollars à la région de Waterloo pour créer 42 unités;



30,4 millions de dollars à la région de Peel pour la création d'unités qui seront annoncées prochainement.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

