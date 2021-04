ST. THOMAS, ON, le 13 avril 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, les régions du pays, notamment celles du Sud-Ouest de l'Ontario, étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord, ont annoncé les détails d'un investissement d'environ 3,29 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour la construction immédiate de 22 logements abordables dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

Les 22 nouveaux logements font partie de deux ensembles distincts : un ensemble de six logements construit en partenariat avec la Première Nation des Chippewas de la Thames, et un ensemble de 16 logements construit en partenariat avec la Ville de St. Thomas.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions en capital pour la création de logements abordables permanents. Ces contributions couvriront les coûts associés à la construction de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. Les investissements faits dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois pour les Canadiens d'un océan à l'autre.

« Notre gouvernement prend des mesures, dès maintenant, pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. Nos investissements contribueront énormément à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables à des personnes et à des familles vulnérables, tout en s'attaquant aux obstacles uniques auxquels sont confrontées les collectivités à risque. Voilà la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre.» - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre gouvernement travaille fort pour que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr et abordable. Les investissements avec les Premières Nations et les municipalités dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements contribueront grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement des logements abordables neufs à des personnes et à des familles vulnérables, pour qu'elles y soient en sécurité. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Tous les Ontariens méritent un chez-soi sûr et abordable. Cet investissement de notre gouvernement et notre collaboration avec nos partenaires, notamment la Première Nation des Chippewas de la Thames et la Ville de St. Thomas, contribueront grandement à aider les personnes et les familles vulnérables qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables. » - Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord

« L'Initiative de logement rapide contribuera à fournir une solution tangible à la pénurie de logements à laquelle font face les membres de la Première Nation des Chippewas de la Thames. Les unités construites seront non seulement mises à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin en temps opportun, mais elles seront également entièrement desservies par des infrastructures Internet de gaz naturel, d'électricité, d'eau, de traitement des eaux usées et de fibre optique. Cet investissement du gouvernement de l'Ontario améliorera grandement la qualité de vie des personnes et des familles de notre nation. » - Chef Jacqueline French, Première Nation des Chippewas de la Thames

« Saint Thomas grandit avec compassion. La collaboration continue entre le gouvernement du Canada et notre Ville améliore les choix en matière de logement et la prestation de services de soutien attentionnés aux personnes dans le besoin. Nous sommes reconnaissants du soutien qui nous aide à être une ville plus forte. » - Joe Preston, maire de St. Thomas

Dans le volet des projets de l'ICRL, 500 millions de dollars étaient disponibles dans le cadre d'un processus de demande, qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le financement était offert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux gouvernements et organisations autochtones ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.

Avec un total de 4 700 logements à l'échelle du pays, l'ICRL a dépassé sa cible initiale de 3 000 logements abordables permanents grâce au soutien des administrations provinciales, territoriales et municipales et des gouvernements autochtones.

L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que près de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes en situation d'itinérance, ou qui risquent de le devenir, ainsi que des personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racialisés, les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants ou réfugiés.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

