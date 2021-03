MONCTON, NB, le 26 mars 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la relance du Canada, les régions du pays, notamment celle de Moncton, étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), est heureuse d'annoncer un investissement fédéral de 3,4 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Ces fonds serviront à la construction immédiate de 62 logements abordables destinés aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, en mettant l'accent sur les femmes et leurs enfants ainsi que sur les Autochtones.

Quatre projets bénéficieront d'un soutien, dont deux consisteront à convertir des immeubles existants en maisons de chambres comptant au total 24 chambres. Les deux autres projets consisteront en la création de 38 logements de transition modulaires. Tous ces logements neufs devraient être occupés d'ici 12 mois.

De plus, Dawn Arnold, mairesse de Moncton, a annoncé que la Ville de Moncton fournira une contribution de 422 710 $ dans le cadre de son premier versement pour le projet de services de prise en charge complets pour les occupants de logements abordables réalisé par Initiatives Communautaires Marée Montante Inc. Au cours des trois prochaines années, la Ville de Moncton s'est engagée à fournir 2 millions de dollars par année, pour un investissement total de 6 millions de dollars.

Grâce à l'ICRL de 1 milliard de dollars, le gouvernement du Canada accorde une aide pour créer plus de 4 700 logements abordables permanents partout au Canada, dont près de 40 % sont destinés aux peuples autochtones. Ces logements contribueront à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens en situation de vulnérabilité. Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit les contributions à des fins d'immobilisations nécessaires pour créer de nouveaux logements abordables permanents.

« Notre gouvernement prend les mesures, dès maintenant, pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. Nos investissements contribueront énormément à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables à des personnes et à des familles en situation de vulnérabilité. Le plan de notre gouvernement, dans la Stratégie nationale sur le logement, continue à être de fournir des logements à la population canadienne d'un océan à l'autre, y compris ici même à Moncton. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« La pandémie n'a fait qu'aggraver les défis auxquels trop de gens font face à Moncton et, en fait, partout au pays. Cela nous a montré que nous devons intervenir rapidement pour soutenir les membres en situation de vulnérabilité de notre collectivité. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, nous soutenons les personnes les plus vulnérables et créons de bons emplois, ici même à Moncton. » - L'honorable GinettePetitpas Taylor, députée fédérale de Moncton‒Riverview‒Dieppe

« Pour que Moncton continue de progresser, nous devons adopter des approches novatrices pour que tous les Monctoniens soient logés dignement. Je suis ravie de participer, avec les gouvernements fédéral et provincial et l'administration municipale, à la création d'une entité du logement qui servira de modèle de collaboration intergouvernementale aux autres administrations afin d'assurer les services de prise en charge nécessaires pour résoudre des problèmes sociaux comme l'itinérance. Les villes ont absolument besoin de cette collaboration à l'heure où nous continuons de nous pencher sur les difficultés humaines et sociales de l'après-COVID-19, en poursuivant notre croissance et en reconstruisant pour le mieux. » - Dawn Arnold, mairesse, Ville de Moncton

« Cette contribution supplémentaire de 3,4 millions de dollars du gouvernement fédéral donnera un coup de pouce important au projet Marée Montante, surtout la première année. Notre plan initial prévoyait 25 unités en 2021, mais avec cet investissement supplémentaire dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements menant à la création de 62 unités, nous prévoyons maintenant plus de 75 unités, au total, au cours des 12 premiers mois. Notre comité est extrêmement enthousiaste à l'idée de ce troisième niveau de financement qui permettra au projet de sortir de l'impasse la première année. » - Dale Hicks, Cofondateur et membre du Conseil d'Initiatives Communautaires Marée Montante Inc.

Dans le volet des projets de l'ICRL, 500 millions de dollars étaient disponibles dans le cadre d'un processus de demande, qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le financement était offert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux gouvernements et organisations autochtones ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racialisés, les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants ou réfugiés.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi; ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars qui ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

