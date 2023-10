IQALUIT, NU, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un investissement combiné de près de 30 millions de dollars en financement pour le Nunavut. Cet investissement du gouvernement fédéral est fait par l'entremise du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) et de la Qikiqtani Inuit Association. Il aidera à créer 21 logements locatifs au sein de 10 ensembles d'habitation situés dans cinq collectivités Qikiqtani (Grise Fiord, Resolute Bay, Clyde River, Arctic Bay et Pond Inlet).

Ces ensembles comprendront des maisons individuelles (quatre chambres) et des maisons jumelées (trois chambres) abordables et accessibles. Les maisons seront destinées aux résidents et femmes autochtones.

La répartition du financement fourni pour ces logements est la suivante :

17,9 millions de dollars du volet des projets de la troisième phase de l'ICRL;

11,9 millions de dollars de la Qikiqtani Inuit Association.

Le projet est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre de l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars). Cet investissement devrait permettre de créer au moins 5 200 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Le nombre total de logements créés dans le cadre des trois phases de l'ICRL dépasse désormais 15 500 dans l'ensemble du Canada.

Citations :

« Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, y compris pour nos communautés inuites du Nunavut. Cet investissement permettra d'offrir une combinaison de logements abordables et accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. L'annonce d'aujourd'hui démontre ce qui est possible lorsque les gouvernements et les partenaires du secteur de l'habitation collaborent pour offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. En partenariat avec la Qikiqtani Inuit Association, notre gouvernement investit près de 18 millions de dollars pour aider à construire 21 logements à l'intention des personnes qui en ont le plus besoin dans les communautés du Nunavut. Construire des logements durables dans le Nord, c'est un investissement pour l'avenir de toutes ces communautés qui pourront bientôt offrir des logements neufs aux personnes ayant des besoins impérieux en matière de logement. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« C'est avec fierté que la Qikiqtani Inuit Association joue un rôle dans la résolution des crises du logement au Nunavut. Des relations de travail positives sont essentielles ainsi que des investissements continus dans la réduction du déficit en matière d'infrastructures dans l'Arctique canadien. La somme additionnelle de 18 millions de dollars sous forme de financement, qui vient s'ajouter aux 134 millions de dollars consacrés au projet d'ensemble de logements abordables, fera en sorte qu'un nombre plus important de maisons seront construites. » - Olayuk Akesuk, président de la Qikiqtani Inuit Association

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Lancée en 2020, l' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Les deux premières phases de l' ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. Pour en savoir plus sur la troisième phase de l'ICRL et les critères d'admissibilité, consultez le site schl.ca.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Kevin Collins, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Karen Flaherty, Directrice, Communications stratégiques, Qikiqtani Inuit Association, [email protected]