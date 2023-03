CALGARY, AB, le 22 mars 2023 /CNW/ - Plus de 410 logements abordables seront créés pour les gens dans le besoin en Alberta dans le cadre de l'Affordable Housing Partnership Program (AHPP).

Aujourd'hui, George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Jeremy Nixon, ministre provincial des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux, l'honorable Nicholas Milliken, ministre provincial de la Santé mentale et de la Dépendance et Jyoti Gondek, mairesse de Calgary, ont annoncé un investissement combiné de près de 66 millions de dollars pour soutenir 11 ensembles de logements abordables en Alberta.

Le gouvernement fédéral versera jusqu'à 32,5 millions de dollars à l'AHPP au titre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Le programme AHPP appuiera un éventail d'initiatives, notamment l'aménagement de logements abordables pour les personnes âgées, les familles, les anciens combattants ainsi que les femmes et les enfants. D'autres projets permettront d'augmenter le nombre de lits disponibles pour le traitement de la dépendance et d'effectuer des rénovations importantes pour améliorer les logements abordables existants.

Du financement a été fourni pour les projets suivants :

Calgary

15,2 millions de dollars à la Ville de Calgary pour rénover des appartements abordables;

pour rénover des appartements abordables; 4 millions de dollars à Fresh Start Recovery pour construire des unités de rétablissement des dépendances;

2,1 millions de dollars à la HomeSpace Society afin de construire des logements pour les femmes et les enfants fuyant une situation de violence et pour les familles autochtones;

3,4 millions de dollars à l'Horizon Housing Society pour construire des logements pour les femmes et les enfants fuyant la violence;

1,9 million de dollars au Vecova Centre for Disability Services and Research pour construire des logements accessibles pour les personnes handicapées;

7 millions de dollars à la Trellis Society for Community Impact pour construire des logements abordables pour les familles.

Edmonton

3,4 millions de dollars à Veterans' House Canada pour construire des logements abordables pour les anciens combattants;

14,9 millions de dollars à Civida pour réaménager des logements abordables pour les familles;

4 millions de dollars pour le projet Holyrood de la Ville d' Edmonton afin de construire des logements avec services de soutien destinés aux femmes et aux enfants fuyant la violence familiale.

Autres régions

6,5 millions de dollars à la Ville de Jasper pour construire des logements familiaux et communautaires;

pour construire des logements familiaux et communautaires; 3,2 millions de dollars à Hope Mission pour construire une maison d'hébergement et des logements de transition pour les personnes en situation d'itinérance à Wetaskiwin .

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à cet investissement combiné, nous créons plus de 410 logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin en Alberta. L'annonce d'aujourd'hui reflète notre collaboration continue avec tous les ordres de gouvernement afin d'obtenir des résultats significatifs et d'accroître l'abordabilité pour tout le monde au Canada. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de faire que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Premier ministre Trudeau et notre gouvernement a pris des mesures audacieuses pour garantir l'accès au logement à chaque personne au pays. Nous réalisons des accords de financement bilatéraux avec toutes les provinces pour aider les gens à accéder à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins, y compris à Calgary et en Alberta. En finançant plus de 10 ensembles dans la province, nous contribuons à rendre les logements abordables plus accessibles. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Tout le monde reconnaît l'importance d'avoir un logement accueillant et sûr. Pourtant, trop de gens dans nos collectivités n'en ont pas. C'est pourquoi notre gouvernement se concentre sur l'augmentation de l'offre de logements dans notre province. Nous créons des occasions pour qu'un plus grand nombre de personnes en Alberta aient un chez-soi sûr. » - L'honorable Jeremy Nixon, ministre provincial des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux

« Les investissements dans le logement abordable sont essentiels pour veiller à ce que tout le monde en Alberta ait un chez-soi. Ces investissements sont particulièrement importants pour les personnes qui en sont aux premiers stades de leur rétablissement. Des organismes comme Fresh Start contribuent à leur rétablissement à long terme et à leur bien-être. » - L'honorable Nicholas Milliken, ministre provincial de la Santé mentale et de la Dépendance

« La Ville de Calgary est fière de s'associer au gouvernement de l'Alberta pour fournir des logements aux personnes qui en ont le plus besoin. Le financement obtenu dans le cadre de l'Affordable Housing Partnership Program permet de créer un avenir meilleur et d'améliorer la vie des gens de Calgary. » - Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« L'ASCHA et ses membres reconnaissent le besoin crucial d'investir dans le logement abordable et sont heureux que le gouvernement de l'Alberta franchisse cette étape importante. Comme la majorité des gens en Alberta se préoccupent de l'abordabilité et de l'avenir économique de la province, ils seront soulagés de voir davantage de solutions de logement abordable dans leurs collectivités. » - Arlene Adamson, présidente, Alberta Seniors & Community Housing Association

« À Fresh Start Recovery, nous sommes heureux de nous être associés au gouvernement de l'Alberta pour fournir des logements de rétablissement. Ce soutien a une incidence positive sur la vie des gens en rétablissement et établit une nouvelle norme de soins pour les personnes dans le besoin. » - Bruce Holstead, directeur général, Fresh Start Recovery Centre

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

(SNL) du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Une entente de 10 ans a été conclue le 8 mars 2019 entre le gouvernement du Canada et celui de l' Alberta . Cette entente prévoit un investissement de 678 millions de dollars - 339 millions du gouvernement du Canada et 339 millions du gouvernement de l' Alberta , pour protéger et renouveler les logements sociaux et communautaires dans la province et pour en accroître le nombre.

et celui de l' . Cette entente prévoit un investissement de 678 millions de dollars - 339 millions du gouvernement du et 339 millions du gouvernement de l' , pour protéger et renouveler les logements sociaux et communautaires dans la province et pour en accroître le nombre. L'AHPP fait partie de la stratégie de logement abordable Stronger Foundations de l' Alberta . Celle-ci vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %.

. Celle-ci vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %. L'AHPP verse un financement par contributions équivalentes dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement.

et l' aux termes de la Stratégie nationale sur le logement. En décembre 2022, le gouvernement de l' Alberta a lancé l'AHPP pour construire et rénover plus de logements abordables dans l'ensemble de la province. Ce programme s'associe à des organismes, gouvernements et fournisseurs de logements locaux pour construire des logements qui répondent aux besoins de la collectivité qu'il servira.

a lancé l'AHPP pour construire et rénover plus de logements abordables dans l'ensemble de la province. Ce programme s'associe à des organismes, gouvernements et fournisseurs de logements locaux pour construire des logements qui répondent aux besoins de la collectivité qu'il servira. Le premier cycle de financement de l'AHPP a pris fin le 11 janvier 2023.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Autres liens (en anglais seulement) :

