NEMASKA, QC, le 17 mars 2021 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, les régions du pays, incluant les communautés de la Nation crie du Québec, étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones et Abel Bosum, titulaire d'un doctorat honorifique en droit civil et grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), sont heureux d'annoncer un investissement de 17,4 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour la construction immédiate de 55 maisons modulaires abordables destinés aux aînés et aux personnes handicapées de neuf communautés de la Nation crie au Québec.

Cinq maisons seront construites dans chacune des sept communautés autochtones suivantes : Eastmain, Nemaska, Ouje-Bougoumou, Waskaganish, Waswanipi, Wemindji et Whapmagoostui. Pour répondre aux besoins des grandes communautés de Chisasibi et de Mistissini, 20 maisons seront construites.

Grâce à l'ICRL de 1 milliard de dollars, le gouvernement du Canada accorde une aide pour construire jusqu'à 3 000 nouveaux logements abordables permanents partout au Canada afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables.

Citations :

« Notre gouvernement prend des mesures, dès maintenant, pour que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr et abordable. Nos investissements contribueront énormément à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement des logements abordables neufs à des personnes et à des familles vulnérables. Ils permettront aussi de s'attaquer aux obstacles uniques auxquels font face les communautés, comme celles de la Nation crie du Québec, surtout en ce qui a trait aux aînés et aux personnes handicapées. Le plan de notre gouvernement, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, continue à fournir des logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin d'un océan à l'autre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« L'amélioration des conditions de logement des Autochtones doit être une priorité du gouvernement du Canada. Les aînés ont fait beaucoup pour leur communauté, et c'est pour nous une façon de leur rendre ce que nous leur devons que de leur offrir des logements sûrs et abordables. Avec nos partenaires du gouvernement de la Nation crie au Québec, nous construisons une génération de logements dont nous pouvons tous être fiers. » - L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

« La Nation crie accueille favorablement l'investissement du Canada pour la construction immédiate de 55 maisons modulaires dans les communautés cries d'Eeyou Istchee. Cet investissement s'ajoute à nos efforts pour répondre au besoin critique de plus de 2 000 logements grâce à la stratégie novatrice en matière de logement de la Nation crie. Il marque également une étape importante dans notre partenariat avec le Canada pour faire progresser cette stratégie, qui repose sur la priorité accordée à l'accession à la propriété privée tout en répondant aux besoins en matière de logements spéciaux des aînés, des jeunes et des personnes à faible revenu cris. » - Abel Bosum, titulaire d'un doctorat honorifique en droit civil et grand chef du Grand Conseil des Cris

Faits en bref :

Dans le volet des projets de l'ICRL, 500 millions de dollars étaient disponibles dans le cadre d'un processus de demande, qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le financement était offert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux gouvernements et organisations autochtones ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.





L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racialisés, les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants ou réfugiés.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes :

