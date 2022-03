EDMONTON, AB, le 15 mars 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, y compris dans les collectivités comme celle d'Edmonton.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre, et Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton, ont annoncé un investissement fédéral de près de 24 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) pour construire l'ensemble Heritage Valley Apartments, qui créera 102 logements dans le sud-ouest d'Edmonton, principalement destinés aux membres de la Nation crie d'Enoch, y compris les femmes et leurs enfants.

La Ville d'Edmonton accorde à l'ensemble une subvention d'immobilisations de près de 5,6 millions de dollars. Le nouvel immeuble d'appartements de faible hauteur, situé au 11805 30, Avenue SW, sera exploité par 12621665 Canada Association. Près de la Nation crie d'Enoch, l'ensemble est situé à proximité des commerces et des services, comme un centre commercial, la ligne de train léger sur rail d'Heritage Valley, une grande station d'autobus, la route Calgary Trail, une école primaire, une église, un hôpital, une garderie et plusieurs parcs communautaires.

L'ensemble devrait être achevé d'ici l'automne 2022.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du FNCIL, notre gouvernement investit dans le logement abordable de grande qualité à proximité des commerces et des services, ce qui permet d'accroître l'accès au logement pour les personnes et les familles dans le besoin. L'ensemble Heritage Valley Apartments ajoutera 102 logements abordables à cette collectivité, ce qui profitera aux membres de la Nation crie d'Enoch, y compris les femmes et leurs enfants. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Des logements sûrs et abordables sont essentiels à la santé et à la prospérité des collectivités. L'annonce d'aujourd'hui représente un grand pas pour la résolution de la crise du logement; nous élargirons de nouveau l'offre de logements abordables pour ceux et celles qui en ont besoin le plus, ici même, à Edmonton. Ces types d'investissements, comme Heritage Valley Apartments, permettent de transformer nos collectivités et la vie des gens en fournissant des logements là où le besoin est le plus grand. Bientôt, les membres de la Nation crie d'Enoch, y compris les femmes et leurs enfants, auront accès à ces logements sûrs et sécuritaires. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre

« Edmonton accueille dans un beau quartier un autre ensemble de logements qui permettra de changer des vies. Nous avons vu comment la pandémie a été difficile pour tout le monde et j'espère de tout cœur que des logements accessibles et de grande qualité, comme l'ensemble Heritage Valley Apartments, peuvent stimuler la reprise économique dans la ville. Une collectivité devient résiliente lorsqu'elle bénéficie d'un appui. Cette annonce survient quelques jours après que la Ville d'Edmonton a souligné le cinquième anniversaire de la signature de notre protocole d'entente avec la Nation crie d'Enoch. La conclusion de partenariats avec des organismes autochtones est essentielle au succès et à l'habilitation d'ensembles comme celui-ci. Je remercie la SCHL, le groupe Leston, la Nation crie d'Enoch et l'organisme Catholic Social Services d'avoir collaboré pour faire de cet ensemble une réalité. » - Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

« 12621665 Canada Association est fière de s'associer à la Ville d'Edmonton, à la Société canadienne d'hypothèques et de logement et au groupe Leston pour construire 102 appartements abordables dans Heritage Valley. Heritage Valley est l'un des quartiers de la ville dont la croissance est la plus rapide. La collectivité a été conçue pour enrichir le bien-être social, physique et mental des diverses personnes qui y vivent, et nous sommes fiers de participer à la réalisation de cette vision. Notre ensemble offrira des logements sûrs et abordables dont la collectivité et les personnes qui y vivent seront fières. Notre objectif a toujours été de contribuer à chaque collectivité à laquelle nous prenons part et de l'enrichir concrètement, et c'est exactement ce que fera cet ensemble. Nous travaillons avec la Nation crie d'Enoch et l'organisme Catholic Social Services et nous avons tous hâte d'accueillir les résidents et résidentes dans leur nouveau logement à l'automne 2022. » - David Mitton, président, Leston Holdings (1980) Ltd.

Faits en bref :

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans le logement en Alberta , ce qui a permis d'appuyer la réparation ou la construction de plus de 95 000 logements abordables.

a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans le logement en , ce qui a permis d'appuyer la réparation ou la construction de plus de 95 000 logements abordables. La Nation crie d'Enoch traverse une crise du logement et a été désignée comme un groupe prioritaire. Les logements viendront principalement soutenir les femmes et les ménages monoparentaux, mais ils seront également offerts à toute personne ayant besoin d'un logement abordable. Ils seront attribués en consultation avec Homeward Trust, la Nation crie d'Enoch et l'organisme Catholic Social Services.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget de 2021 fournit 2,5 milliards de dollars additionnels en nouveau financement sur 7 ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget de 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. En août 2021, la SNL avait permis de construire plus de 68 700 logements, de réparer et de renouveler plus de 90 400 logements.

