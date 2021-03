EDMONTON, AB, le 17 mars 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, les régions du pays, notamment celle d'Edmonton, étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Don Iveson, maire d'Edmonton, ont annoncé les détails d'un investissement d'environ 24,8 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour la construction immédiate de 167 unités de logements abordables avec services de soutien pour les Edmontoniens.

La ville d'Edmonton recevra 17,9 millions de dollars pour trois sites de logements supervisés développés en partenariat avec Homeward Trust. Les projets d'Inglewood, de Terrace Heights et de Westmount offriront 130 unités de logement avec services de soutien aux personnes qui ont connu l'itinérance ou l'insécurité du logement. De plus, le gouvernement de l'Alberta fournira un financement de 6,5 millions de dollars pour le développement de Westmount par le biais du programme de stimulation municipale. Ce financement permettra à la Ville et à Homeward Trust d'achever les cinq projets de logements avec services de soutien, soit 210 unités, d'ici mars 2022.

Lauderdale Terrace est un ensemble de logements pour personnes âgées exploité par GEF Seniors Housing, le plus important fournisseur de résidences subventionnées pour personnes âgées dans la province. Lauderdale Terrace reçoit 6,9 millions de dollars dans le cadre de l'ICRL, et réaménagera la communauté Lauderdale Homes de GEF en transformant 12 duplex en 37 unités de logement abordable pour les personnes âgées à faible revenu, y compris les femmes et les couples - 12 de ces unités seront réservées aux femmes âgées.

Grâce à l'ICRL de 1 milliard de dollars, le gouvernement du Canada accorde une aide pour construire 3 000 logements abordables permanents partout au Canada, afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables.

Citations :

« Notre gouvernement prend les mesures nécessaires, dès maintenant, pour que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr et abordable. Nos investissements contribueront énormément à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement des logements abordables neufs à des personnes et à des familles vulnérables. Le plan de notre gouvernement, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, continue à fournir des logements aux Canadiens d'un océan à l'autre, y compris dans les communautés de la Nation crie partout au Québec. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre gouvernement s'est engagé à protéger les vies et les moyens de subsistance alors que nous nous remettons des impacts de la pandémie de COVID-19. L'année dernière, nous avons fourni aux municipalités 500 millions de dollars par le biais du Programme de stimulation municipale afin de construire des infrastructures essentielles et de stimuler la reprise économique dans les collectivités de notre province. Le projet modulaire de Westmount créera des emplois et aidera à lutter contre l'itinérance dans notre capitale, et nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de nous associer à la Ville d'Edmonton et au gouvernement du Canada. » - Ric McIver, ministre des Transports et des Affaires municipales

« Cette pandémie a mis en évidence le fait que si nous ne nous attaquons pas aux inégalités sociétales, comme l'itinérance, nous minons la résilience de l'Alberta et sa capacité à rebondir. C'est pourquoi un engagement à mettre fin à l'itinérance, de la part de tous les ordres de gouvernement, est si crucial pour notre réussite future. Cet engagement financier de l'Initiative de logement rapide permet à la ville d'Edmonton de faire des progrès importants dans la réalisation de son objectif de mettre fin à l'itinérance chronique dans notre ville tout en réduisant les pressions exercées sur nos systèmes de santé, de justice et d'application de la loi. » - Don Iveson, maire d'Edmonton

« Nous sommes ravis que le projet de réaménagement des Lauderdale Homes ait été choisi pour recevoir des fonds de l'Initiative de logement rapide de la SCHL. Ce financement signifie que nous serons en mesure d'offrir plus de logements abordables à un plus grand nombre d'aînés à faible revenu d'Edmonton beaucoup plus tôt que nous l'avions espéré au départ - dès le début de septembre 2021. Ce financement nous aide à poursuivre notre Vision d'influencer positivement la qualité de vie des aînés, car ce projet est adapté aux aînés, aux animaux de compagnie et à l'environnement. » - Raymond Swonek, GEF Seniors Housing

« La solution au problème des sans-abri ne se résume pas au logement, il s'agit de mettre les gens en contact avec un foyer. Ces développements fourniront aux membres de la communauté un logement sûr et stable ainsi qu'un accès direct à des soutiens et à d'autres ressources pour les aider à sortir de l'itinérance. Cet investissement nous permet d'accélérer nos efforts en matière de logement à Edmonton à un moment critique et démontre un engagement collectif envers les membres les plus vulnérables de notre communauté. »

- Susan McGee, PDG, Homeward Trust

Faits en bref :

Ensembles de la Ville d' Edmonton :

: Inglewood - 30 logements

- 30 logements

Terrace Heights - 46 logements



Westmount - 54 logements





- 54 logements Ensemble de logements de GEF Seniors :

Lauderdale Terrace - 37 logements pour aînés





- 37 logements pour aînés Dans le volet des projets de l'ICRL, 500 millions de dollars étaient disponibles dans le cadre d'un processus de demande, qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le financement était offert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux gouvernements et organisations autochtones ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.





L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racialisés, les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants ou réfugiés.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.





est un plan sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le gouvernement de l' Alberta a versé 500 millions de dollars aux municipalités et aux établissements métis dans le cadre du Municipal Stimulus Program en 2020 afin de construire des infrastructures essentielles et de permettre aux collectivités de participer à la croissance économique future.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Mikaela Harrison, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Leonard Catling, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; McKenzie Kibler, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Transports et des Affaires municipales, [email protected]; Heather Massel, Directrice du marketing et de l'engagement communautaire, GEF Seniors Housing, [email protected], 780-938-1243; Nathalie Batres, Conseillère principal en médias et communications, Bureau du maire Don Iveson, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca