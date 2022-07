WHITEHORSE, YT, le 25 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable John Streicker, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources et ministre de la Commission de la fonction publique du Yukon, Hähké Roberta Joseph, du gouvernement Tr'ondëk Hwëch'in, et Steve Smith, chef des Premières Nations Champagne et Aishihik, ont annoncé la création de 10 unités en maison d'hébergement et de transition offrant 14 lits à Dawson City et célébré l'achèvement imminent de 20 nouveaux logements abordables à Whitehorse, dans le cadre d'un investissement fédéral de plus de 11 millions de dollars.

Le premier ensemble, « Jëjë Zho », qui signifie « maison d'hébergement pour hommes » en hän, accueillera des hommes de Dawson City et de la Première Nation Tr'ondëk Hwëch'in, dont des personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir et des Autochtones, dans 10 unités en maison d'hébergement et de transition.

Le gouvernement du Canada investit 4,9 millions de dollars au moyen du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et 326 204 $ en charges opérationnelles annuelles. Le gouvernement du Yukon verse 900 000 $ pour la construction par l'intermédiaire de la Société d'habitation du Yukon, et 125 000 $ en charges opérationnelles annuelles par l'entremise du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Le gouvernement Tr'ondëk Hwëch'in offre une mise de fonds de 685 246 $ ainsi que des charges opérationnelles annuelles de 56 000 $, en plus de donner un terrain pour l'immeuble. La Yukon Anti Poverty Coalition fournit également 90 000 $ en charges opérationnelles annuelles.

L'immeuble de deux étages, situé au 1217, Second Avenue, à Dawson City sera exploité par le gouvernement Tr'ondëk Hwëch'in. Il comprend 10 logements comptant jusqu'à 11 lits avec service de soutien et un bureau de liaison au deuxième étage, ainsi que 3 lits d'hébergement d'urgence et des bureaux de soutien au rez-de-chaussée. La maison d'hébergement offrira des soins sur place pour les problèmes de dépendance, la préparation ou le suivi en matière de désintoxication, la réduction des méfaits et le soutien en santé mentale. Le terrain est situé au centre-ville, à proximité de supermarchés et d'installations communautaires. De plus, l'immeuble sera entièrement accessible aux deux étages.

Le ministre Hussen a également présenté un deuxième ensemble résidentiel situé au 195, Olive May Way, à Whitehorse. Dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements, le gouvernement du Canada a versé près de 6,1 millions de dollars et le gouvernement du Yukon a fourni 600 000 dollars pour créer 20 nouveaux logements pour les familles et les membres des Premières Nations de Champagne et Aishihik qui ont besoin d'un logement. Cet ensemble est presque achevé.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement investit dans le logement partout dans le Nord pour soutenir les personnes qui en ont le plus besoin. Ces ensembles résidentiels ajouteront à la communauté des logements et des services dont elle a grandement besoin, notamment pour les hommes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir et les Autochtones. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada améliore le bien-être économique et social des hommes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir et des Autochtones qui feront bientôt de Jëjë Zho leur chez-soi. Il fait aussi de Dawson City un meilleur endroit où vivre. Lorsque les gens ont un logement sûr et stable, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir et réaliser leur potentiel. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

« Il est primordial que la population yukonnaise ait accès aux services dont elle a besoin, peu importe leur lieu de résidence dans le territoire. Ce nouveau refuge à Dawson permettra aux hommes qui sont sans abri ou qui pourraient le devenir d'avoir accès à des soins et à du soutien en matière de toxicomanie et de santé mentale. Le projet d'initiative de logement rapide des Premières nations Champagne et Aishihik offrira de nouvelles options de logement à leurs citoyens vivant à Whitehorse. Merci à la Première Nation des Tr'ondëk Hwëch'in et au gouvernement du Canada d'unir leurs efforts à ceux du gouvernement du Yukon pour appuyer la création de ces 14 nouveaux logements et nous aidant ainsi à concrétiser notre objectif qui vise à renforcer nos collectivités et à les rendre plus inclusives. » - Ranj Pillai, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Bien que le logement soit un déterminant social clé de la santé, les hommes en situation d'itinérance passent souvent entre les mailles du filet et deviennent des membres vulnérables de notre société. Par conséquent, nos aînés ont informé le Conseil que nous avions besoin d'un chez-soi pour nos hommes et, grâce à leur vision, nous avons commencé à planifier l'ensemble Jëjë Zho (maison d'hébergement pour hommes), un ensemble résidentiel significatif et percutant qui représente plus qu'une maison d'hébergement pour nous. C'est une bouée de sauvetage pour certains, une lueur d'espoir pour d'autres. Cet ensemble offre un espace positif à la collectivité élargie de Dawson City. La Première Nation Tr'ondëk Hwëch'in a pris grand soin, dans la conception de cet immeuble, d'inclure des aspects significatifs de notre culture vivante et de la beauté physique naturelle qui nous entoure dans notre territoire traditionnel. Lorsque nous soutenons nos personnes vulnérables, toute notre communauté est renforcée. Par conséquent, nous sommes très reconnaissants de la collaboration et du financement fournis par la SCHL et le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), les gouvernements du Canada et du Yukon, la Ville de Dawson (crédits d'impôt), la Yukon Anti-Poverty Coalition et toutes les personnes qui ont travaillé avec diligence à ce projet pour le mener à bien. Mähsi Cho. » - Hähké/chef Roberta Joseph, Première Nation Tr'ondëk Hwëch'in

« Nous sommes heureux d'offrir bientôt des logements locatifs abordables pour la première fois aux Premières Nations Champagne et Aishihikdän à Kwanlin (Whitehorse). Le Conseil des Premières Nations Champagne et Aishihikdän croit qu'offrir l'occasion aux citoyens d'avoir un chez-soi est la base d'une vie heureuse. C'est dän k'e - notre façon d'aider les personnes qui en ont le plus besoin. Alors, en tant que dän shawthän (un bon Tutchone du Sud), il est important de nous concentrer sur les personnes qui ont besoin d'un logement. » - Dän Nätthe Äda Kaaxnox (chef Steve Smith)

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :



créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Pour en savoir plus sur la Première Nation Tr'ondëk Hwëch'in, veuillez consulter le site http://www.trondek.ca/ (en anglais seulement).

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Daniele Medlej, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]