HINTON, AB, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est la clé de la reprise au Canada en cas de pandémie, en particulier, pour les collectivités de tout le pays, y compris en Alberta.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion a annoncé un investissement de près de 2,3 millions de dollars pour soutenir la construction des logements abordables permanents pour les personnes et les familles de la ville de Hinton dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Situé au 137 Maurer Drive, le projet de maisons modulaires de l'avenue Boutin prévoit la construction de 8 unités de logement sûres et sécurisées pour les femmes, les peuples autochtones et les personnes handicapées qui sont sans abri ou risquent de le devenir.

Administrée par Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), L'ICRL finance la construction de nouveaux logements abordables permanents en couvrant les coûts associés à la construction de nouveaux logements locatifs, ainsi que l'acquisition de terrains et la conversion ou la réhabilitation des bâtiments existants en logements abordables. Les investissements effectués dans le cadre de l'IRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction pour les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre.

Citations :

« Notre gouvernement veut s'assurer que tout le monde au Canada a un chez-soi sûr et abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements contribuera grandement à aider ceux qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement plus de 700 nouveaux logements abordables aux personnes et aux familles vulnérables en Alberta afin d'assurer leur sécurité. C'est l'une des façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'itinérance est une réalité pour un trop grand nombre d'Albertains, et nous nous efforçons de faire en sorte que chaque membre de notre communauté ait un endroit sûr qu'il peut appeler son chez-soi. Ce financement supplémentaire accordé dans le cadre de l'Initiative de logement rapide aidera les personnes les plus vulnérables et fera une différence dans le travail continu visant à mettre fin à l'itinérance et à assurer l'abordabilité du logement en Alberta et partout au pays. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et député d'Edmonton-Centre

« Il est essentiel pour la ville de Hinton de fournir des logements abordables et adéquats à ceux qui en ont besoin, surtout lorsqu'il s'agit des groupes les plus vulnérables et marginalisés de la communauté. Bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire, l'annonce d'aujourd'hui est un pas dans la bonne direction. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans ce projet pour leur travail acharné. Je suis reconnaissant de l'approche de partenariat avec la SCHL et de sa contribution de 2,3 millions de dollars en subvention qui permettra de fournir des logements sûrs, abordables et adéquats à Hinton. Je suis heureux de constater que notre conseil est déterminé à réaliser d'autres projets, comme celui-ci, dans notre communauté. » - Marcel Michaels, maire de la Ville de Hinton

Faits en bref :

L'Initiative de logement rapide est un programme de 2,5 milliards de dollars qui permettra de créer rapidement plus de 10 000 nouveaux logements abordables pour les Canadiens qui en ont le plus besoin.

La première phase du ICRL a été couronnée de succès, et 1,5 milliard de dollars a été ajouté au programme dans le budget de 2021.

Le volet Villes : 500 millions de dollars de financement aux municipalités partout au Canada.



Le volet Projets : 1 milliard de dollars sera alloué aux demandes admissibles présentées au cours de la période initiale de présentation des demandes de l'RHI l'automne dernier et n'ayant pas encore reçu de financement.

Près de 33 % du financement combiné du ICRL a été consacré à des projets de logement axés sur les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme.

L'ICRL, qui utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne, vient en aide aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi qu'à d'autres personnes parmi les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racisés, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes.

