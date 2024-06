Les Prix rendent hommage à des éducateurs d'exception qui sont source d'inspiration pour la jeunesse canadienne

OTTAWA, ON, le 12 juin 2024 /CNW/ - Les éducateurs aident nos enfants et nos petits-enfants à réussir. En effet, ils permettent aux élèves d'acquérir les compétences, les outils et les expériences dont ils auront besoin pour s'épanouir dans notre économie de l'innovation. C'est pourquoi il est si important de souligner leur travail au moyen des Prix du Premier ministre.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, ont annoncé, au nom du premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, que 69 éducateurs d'exception avaient reçu cette année un Prix du Premier ministre. Les catégories de prix sont les suivantes : l'excellence dans l'enseignement, l'excellence dans l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) ainsi que l'excellence en éducation de la petite enfance. Dans ces catégories, des distinctions sont remises à l'échelle locale et nationale. Ces prix rendent hommage à des éducateurs qui incitent les jeunes à réfléchir, à poser des questions et à se mettre au défi.

Cette année revêt une importance particulière, puisqu'elle marque le 30e anniversaire des Prix du Premier ministre, une tradition qui permet de récompenser des éducateurs se consacrant à la formation de la prochaine génération de Canadiens. Les lauréats ont su faire preuve de créativité dans leur approche, encourageant ainsi leurs élèves comme leurs pairs à viser l'excellence.

Les enseignants aident les enfants à réaliser leur plein potentiel. En leur rendant hommage, le gouvernement fédéral témoigne sa volonté de donner une chance équitable à chaque génération, y compris dans les salles de classe. Par l'intermédiaire du nouveau Programme national d'alimentation scolaire, il investit 1,1 milliard de dollars pour fournir annuellement des repas à 400 000 enfants de plus, ce qui s'ajoute aux repas déjà servis par les programmes existants. Sachant que leurs enfants bénéficieront de repas sains qui les aideront à apprendre, à grandir et à acquérir les connaissances requises auprès de leurs enseignants, les parents bénéficieront de leur côté d'une tranquillité d'esprit. Le Programme constituera par le fait même un filet de sécurité pour les enfants qui ont le plus besoin de cet appui.

En parallèle, le gouvernement soutient l'apprentissage parascolaire, dont le mentorat et l'aide scolaire, en particulier pour les jeunes à risque ou à faible revenu et les jeunes Autochtones. Il aide aussi les élèves de la maternelle à la fin du secondaire à acquérir des compétences en programmation. De plus, il lancera le Programme de prêts pour l'expansion des services de garde en vue de créer plus de places abordables en services de garde partout au pays. Nous veillons à ce que les élèves, les éducateurs et toutes les générations bénéficient d'une chance équitable de réussir.

Citations

« En plus d'être les figures dirigeantes des salles de classe, les éducateurs du Canada assument avec brio les rôles de mentors, d'accompagnateurs, de conseillers et de défenseurs auprès de nos enfants et de nos petits-enfants. Durant la période où j'ai été moi-même enseignant, et depuis lors, j'ai rencontré tant d'enseignants qui consacraient leur vie à inspirer la prochaine génération. Aujourd'hui, alors que nous saluons les lauréats des Prix de 2024, nous soulignons leur travail, leur témoignons notre soutien et les remercions de contribuer à faire du Canada un pays encore meilleur. »

- Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau

« Le système d'éducation du Canada doit sa renommée aux éducateurs de la petite enfance et aux enseignants qui soutiennent les enfants dans leur apprentissage et leur développement et les incitent à poser des questions. Les lauréats des Prix du Premier ministre de 2024 stimulent la curiosité d'apprendre chez les enfants et les élèves en les encourageant à faire preuve de créativité et d'ambition. Nous vous remercions de façonner un avenir prometteur au Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'éducation de la petite enfance est un domaine essentiel, exigeant et extraordinaire dont profitent grandement les enfants, les familles et le Canada dans son ensemble. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à bâtir un système qui met en valeur et reconnaît les éducateurs incroyables et dévoués pour le rôle important qu'ils jouent dans le soutien des leaders de demain au pays. Aux personnes à qui nous rendons hommage aujourd'hui, merci pour tout ce que vous accomplissez, et félicitations! »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

Faits en bref

Ce sont plus de 2 200 éducateurs canadiens d'exception qui se sont vu remettre un Prix du Premier ministre depuis la création du programme en 1994.

Les lauréats sont choisis à l'issue d'un processus de sélection rigoureux en deux volets auquel participent plus de 180 bénévoles des milieux canadiens de l'enseignement et de l'éducation de la petite enfance.

Les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi 115 candidatures provenant d'un peu partout au pays.

Emploi et Développement social Canada , Services aux Autochtones Canada et l'Agence de la santé publique du Canada sont au nombre des partenaires qui appuient le programme.

