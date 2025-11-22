WINNIPEG, MB, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. En cette Journée nationale de l'habitation, nous réaffirmons notre engagement à résoudre la crise du logement au Canada. Nous travaillerons avec tous les ordres de gouvernement pour créer plus de logements abordables et nous assurer que tout le monde au Canada a un chez-soi.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Plus tôt aujourd'hui, Maisons Canada a lancé son cadre stratégique d'investissement, une étape importante dans la façon dont le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada. À cette fin, le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province du Manitoba et la Ville de Winnipeg ont annoncé un financement combiné de plus de 20 millions de dollars pour aider à construire 54 logements abordables à Winnipeg. L'ensemble résidentiel Shanghai Residence sera situé au 232 King Street à Winnipeg. Il sera aménagé au cœur du quartier chinois sur un terrain appartenant à la Winnipeg Chinatown Residence Corporation. L'immeuble d'appartements de sept étages accueillera en priorité de nouveaux arrivants au Canada. Il offrira un soutien intégré pour aider les résidents à s'adapter à leur nouveau milieu de vie.

L'annonce a été faite par l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, ainsi que par Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud, l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance du Manitoba, et Scott Gillingham, maire de Winnipeg.

La Journée nationale de l'habitation nous rappelle qu'il est important que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour résoudre la crise du logement. Nous devons veiller à ce que tout le monde ait un chez-soi et à ce que personne ne soit laissé pour compte.

« Le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable dans les collectivités au Manitoba, ici, à Winnipeg, et partout au pays, pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Tous les ordres de gouvernement et les dirigeants des collectivités travaillent ensemble dans la même direction pour venir en aide aux nouveaux arrivants et aux personnes qui ont le plus besoin d'un logement abordable. Nous bâtissons ainsi une collectivité plus forte et plus résiliente. » - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et députée fédérale de Churchill--Keewatinook Aski

« Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les collectivités du Manitoba à trouver des solutions locales pour répondre à leurs besoins en matière de logement et remédier à l'itinérance. Cet ensemble résidentiel accroîtra l'offre de logements sûrs et abordables destinés à certains des résidents les plus vulnérables de Winnipeg. C'est ainsi que nous bâtissons un Canada plus fort où tout le monde a un chez-soi. » ‒ Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud

« Notre gouvernement est fier de s'associer au gouvernement du Canada et à la Ville de Winnipeg pour construire davantage de logements, car nous savons que c'est un besoin essentiel. La sécurité et l'abordabilité des logements sont à la base de collectivités fortes et vigoureuses, et nous sommes extrêmement heureux et encouragés de voir les trois ordres de gouvernement collaborer pour s'assurer que les Manitobains ont un logement sécuritaire et abordable. » - L'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance du Manitoba

« Cet investissement crée des nouveaux logements, une nouvelle énergie et de nouvelles possibilités dans le quartier chinois. En travaillant ensemble à tous les ordres de gouvernement, nous aidons les nouveaux arrivants à s'établir à Winnipeg tout en favorisant le renouvellement continu de notre centre-ville. » - Scott Gillingham, maire de Winnipeg

« Le quartier chinois est heureux d'aménager et de parrainer cet ensemble de logements abordables grandement nécessaire. Nous tenons à remercier les trois ordres de gouvernement pour leur soutien. Un merci particulier à la Winnipeg Chinatown Development Corporation pour son engagement et son soutien de longue date. L'ensemble Shanghai Residence améliorera sans aucun doute la vie de nombreuses familles en leur offrant des logements sûrs et bien conçus, dont le loyer est proportionné au revenu. Il s'agira d'un progrès important dans le cadre de la revitalisation en cours du quartier chinois de Winnipeg. » - Patrick Choy, Ph. D., président du conseil d'administration de la Winnipeg Chinatown Residence Corporation

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant : 14,3 millions de dollars de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable; 2 millions de dollars sous forme de subvention dans le cadre de l'entente du Fonds pour accélérer la construction de logements signée par la Ville de Winnipeg; 3,7 millions de dollars de la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba; 535 481 $ sous forme de subvention financée par de nouveaux impôts fonciers par l'entremise du Programme d'incitations en matière de patrimoine et de développement économique de la Ville de Winnipeg.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Apprenez-en plus sur Maisons Canada.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

