SOURIS, PE, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. En cette Journée nationale de l'habitation, nous réaffirmons notre engagement à résoudre la crise du logement au Canada en travaillant avec tous les ordres de gouvernement pour créer plus de logements abordables et nous assurer que tout le monde au Canada a un chez-soi.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.



L'une de ces initiatives, le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. En cette Journée nationale de l'habitation, nous reconnaissons le travail des personnes qui militent sans relâche pour accroître le nombre de logements abordables au Canada.

À cette fin, le gouvernement fédéral et la Province de l'Île-du-Prince-Édouard ont annoncé un financement combiné de plus de 3,4 millions de dollars pour aider à construire 10 logements locatifs sûrs et abordables pour les personnes ayant une déficience intellectuelle à Souris. La Railside Home, située au 15 Prince Avenue, à Souris, offrira 10 chambres individuelles abordables à cet effet. Elle accueillera des bénéficiaires du Harbourview Training Center, un organisme sans but lucratif qui offre de la formation, des possibilités d'emploi sur place et un large éventail de services de soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle. L'immeuble neuf destiné à la location offrira aux résidents des logements stables et abordables à proximité des programmes du Centre. La Railside Home favorisera l'autonomie, le développement des compétences et de solides liens communautaires.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Kent MacDonald, député fédéral de Cardigan, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Robin Croucher, ministre de l'Éducation et de la Petite enfance et député provincial de Souris-Elmira, au nom de l'honorable Cory Deagle, ministre du Logement, des Terres et des Communautés de l'Île-du-Prince-Édouard.

La Journée nationale de l'habitation nous rappelle qu'il est important que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour résoudre la crise du logement. Nous devons veiller à ce que tout le monde ait un chez-soi et à ce que personne ne soit laissé pour compte.

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins en matière de logement et remédier à l'itinérance. Cet ensemble résidentiel accroîtra l'offre de logements sûrs et abordables destinés à certains des résidents les plus vulnérables de Souris. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - Kent MacDonald, député fédéral de Cardigan

« Le logement est beaucoup plus qu'un simple toit. C'est le fondement de collectivités saines. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fait des investissements historiques dans le logement en partenariat avec des organismes sans but lucratif, des promoteurs privés et tous les ordres de gouvernement. Le but est de s'assurer que nous avons des solutions de logement qui répondent aux besoins des gens de l'île. Il s'agit d'un excellent projet pour Souris, car il se traduira par un plus grand nombre d'options de logement sûr et abordable pour notre collectivité. » - L'honorable Robin Croucher, ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance et député provincial de Souris-Elmira, au nom de l'honorable Cory Deagle, ministre du Logement, des Terres et des Communautés de l'Île-du-Prince-Édouard

« Nous sommes ravis de voir la Railside Home devenir une réalité, grâce aux efforts inlassables des bénévoles dévoués de notre conseil d'administration et au soutien inestimable de nos partenaires communautaires, provinciaux et fédéraux. Cet ensemble résidentiel incarne l'engagement du Harbourview Training Center à fournir des logements inclusifs et accessibles qui permettent aux personnes de s'épanouir au sein même de leur collectivité. Nous sommes heureux de constater que ce besoin essentiel est reconnu au sein de la collectivité, et nous nous réjouissons à l'idée d'avoir un impact durable ensemble. » - Judy Hennessey, directrice générale, Harbourview Training Center

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel du Harbourview Training Center est le suivant : 2,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du FLA de la SNL; 952 538 millions de dollars de la Prince Edward Island Housing Corporation; 125 000 $ du Harbourview Training Center; 100 000 $ de la Windsor Foundation.



