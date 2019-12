Le Canada souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon à la COP25

Aujourd'hui, à la COP25, soit la conférence internationale sur le climat, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a accueilli six nouveaux membres au sein de l'Alliance, notamment la Grèce, les administrations de Ilocos Norte, une province des Philippines, et de Nouveau Taipei ainsi que des acteurs bien connus du secteur financier. L'Alliance compte donc maintenant 97 membres.

Le Canada vise également à ce que ses investissements liés au financement de la lutte contre les changements climatiques appuient la transition des pays en développement vers des sources d'énergies renouvelables et à faibles émissions de carbone. Cette démarche comprend un engagement de 275 millions de dollars pour un programme par l'intermédiaire de la Banque mondiale pour aider les pays en développement à se libérer progressivement de leur dépendance à la production d'électricité à partir du charbon tout en favorisant l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable, et la participation au Partenariat pour la transition énergétique en Asie du Sud-Est pour aider les pays en développement à faire la transition vers l'énergie propre.

L'Alliance : Énergiser au-delà du charbon met à profit l'expertise et l'expérience collectives de ses membres pour rehausser l'ambition mondiale. Elle reconnaît l'importance pour les gouvernements d'appuyer - tout comme le Canada le fait - les travailleurs du charbon et les collectivités touchées qui se préparent pour la transition vers de nouveaux emplois et de nouveaux débouchés.

Citations

« L'Alliance : Énergiser au-delà du charbon fait une grande différence dans l'accélération de la transition mondiale qui mène à l'abandon de la forme la plus polluante de production d'énergie électrique, et ce, d'une manière qui tient compte des préoccupations économiques légitimes des citoyens. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres, et nous nous réjouissons à l'avance des contributions qu'ils apporteront à cet important mouvement. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Les nouveaux membres du secteur financier sont la compagnie d'assurance mutuelle de retraite Varma, le groupe Caisse des Dépôts et le Central Finance Board of the Methodist Church.

L'économie axée sur la croissance propre représente un potentiel économique de 26 mille milliards de dollars et a le potentiel de créer 65 millions d'emplois dans le monde, selon les experts.

Le charbon est le combustible fossile à plus forte intensité de carbone et est responsable de 30 p. 100 des émissions de dioxyde de carbone à l'échelle internationale. La combustion du charbon est la principale source d'augmentation de la température mondiale à ce jour.

Plus tôt cette année, le Canada a annoncé une aide financière de 600 000 dollars sur deux ans pour l'établissement d'un secrétariat indépendant de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon.

sur deux ans pour l'établissement d'un secrétariat indépendant de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon. Le Canada a consacré 185 millions de dollars pour appuyer l'infrastructure, le perfectionnement des compétences et la diversification économique des collectivités dépendantes de l'exploitation du charbon touchées en Alberta , en Saskatchewan , au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Liens connexes

