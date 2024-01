Cet investissement facilitera l'accès aux soins de santé primaires, réduira les arriérés et les temps d'attente, appuiera les services liés à la santé mentale et permettra un meilleur accès aux données sur la santé.

HALIFAX, NS, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Les personnes vivant au Canada veulent et méritent un système de soins de santé qui leur permet d'accéder en temps voulu aux services de santé, quels que soient le moment et le lieu où elles en ont besoin. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada investit plus de 200 milliards de dollars sur 10 ans, comprenant 25 milliards de dollars pour des ententes bilatérales avec les provinces et les territoires, pour soutenir le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, Darren Fisher, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada, l'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Bien-être de la Nouvelle-Écosse, et l'honorable Brian Comer, ministre des Dépendances et de la Santé mentale de la Nouvelle-Écosse, ont signé un accord bilatéral de plus de 355 millions de dollars pour les trois prochaines années, ce qui constitue une étape cruciale d'un plan de collaboration de 10 ans. Cette somme du gouvernement du Canada contribuera à accélérer les efforts de la Nouvelle-Écosse pour améliorer les soins de santé et l'accès à ces soins.

Grâce à ce financement fédéral, la Nouvelle-Écosse dispose d'un plan d'action de 3 ans pour améliorer son système de soins de santé d'ici 2026. Voici ces améliorations :

Faire passer à 88 % le pourcentage de personnes dans la province qui ont un accès régulier à un fournisseur de soins de santé. Ce pourcentage sera atteint au moyen de l'amélioration de l'accès aux soins dans les communautés rurales et éloignées grâce à la prolongation des heures d'ouverture des cliniques, aux centres de santé communautaires, à l'arrivée des services de santé mobiles ainsi qu'à des soins urgents virtuels pour que les patients sans médecin de famille puissent recevoir les soins dont ils ont besoin.

Accroître le nombre de médecins de famille, d'infirmières et d'infirmiers praticiens ainsi que d'infirmières et d'infirmiers autorisés dans la province, et recruter des membres appartenant à des professions prioritaires et des équipes spécialisées pour répondre aux besoins imminents des effectifs du secteur de la santé, en plus d'améliorer les milieux de travail pour les travailleurs de la santé en poste.

Créer des outils numériques pour que les personnes dans la province aient accès plus facilement à l'information sur leur santé, aux prises de rendez-vous et aux services de santé virtuels, afin de leur simplifier la façon de recevoir des soins. Cela comprend la création d'un système unique pour les traitements et les dossiers des patients, et pour améliorer la communication entre les patients et les médecins.

Accroître le nombre de diplômés possédant une formation spécialisée dans les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, au moyen de la création d'un volet sur la pratique avancée en santé mentale et en lutte contre les dépendances à la Dalhousie School of Nursing, dans le cadre de la maîtrise en soins infirmiers.

Accroître l'accès aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances au moyen de l'ajout de trois sites actifs offrant des services intégrés pour la jeunesse au plus tard au cours de l'exercice 2025-2026, en plus de cinq autres en cours de création.

Faire progresser les priorités relatives à la santé des personnes noires, racialisées et autochtones dans la province, notamment pas un programme d'orientation pour les patients autochtones, et améliorer la disponibilité des services d'interprétation et de traduction dans les langues autochtones en plus d'un personnel de santé diversifié et d'un accès accru aux services de santé mentale culturellement appropriés et de lutte contre les dépendances pour les Autochtones et les Afro-Néo-Écossais.

Les progrès relatifs à ces initiatives et à ces engagements à grande échelle seront mesurés en fonction des cibles dont la Nouvelle-Écosse rendra compte publiquement, et ce, chaque année.

Grâce à ce nouvel accord, la Nouvelle-Écosse améliorera comment l'information en santé est recueillie, mise en commun, utilisée et diffusée à la population canadienne, simplifiera la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger, et facilitera la mobilité des professionnels de la santé les plus importants au Canada et remplira les responsabilités communes pour respecter la Loi canadienne sur la santé afin de protéger l'accès aux soins de santé pour les Canadiennes et les Canadiens, accès qui est fondé sur le besoin et non sur la capacité de payer.

Reconnaissant les importants écarts des résultats en matière de santé chez les Autochtones, le gouvernement du Canada et la Nouvelle-Écosse s'engagent aussi à collaborer de façon significative avec leurs partenaires autochtones pour améliorer l'accès à des services de santé de qualité et adaptés à la culture. Le plan d'action de la Nouvelle-Écosse est éclairé par la participation continue de ses partenaires autochtones et par les récentes discussions trilatérales impliquant le gouvernement fédéral. Tous les ordres de gouvernement aborderont les décisions en matière de santé dans leurs instances respectives dans une optique de respect et de réconciliation avec les peuples autochtones.

La Nouvelle-Écosse et le gouvernement fédéral continueront de travailler ensemble pour améliorer l'accès aux services de santé et obtenir des résultats concrets au profit de tous les patients à l'échelle de la province, notamment en répondant aux besoins des Autochtones et des autres populations mal servies et désavantagées.

« Les soins de santé publics universels sont prioritaires et constituent une source de fierté pour la population canadienne. Cette dernière compte sur nous pour collaborer afin de surmonter les difficultés qu'éprouvent continuellement nos systèmes de soins de santé. L'accord et le plan d'action, qui témoignent des priorités de la Nouvelle-Écosse, constituent un pas supplémentaire dans la bonne direction et contribueront à accroître l'accès aux soins dans la province. Avec l'ensemble des provinces et des territoires, nous améliorerons le système de soins de santé du Canada pour tous. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

« Améliorer l'accès aux services de santé mentale est une priorité pour la population canadienne. Grâce à cet accord, la Nouvelle-Écosse élargit l'accès aux services nécessaires en matière de santé mentale et de consommation de substances, notamment en augmentant le nombre de professionnels et en renforçant les services destinés aux jeunes. En travaillant ensemble, nous aidons les habitants de la Nouvelle-Écosse à obtenir les services de qualité qu'ils méritent en matière de santé mentale et de bien-être. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada

« Les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance ainsi que leurs familles ont besoin de services et de soutiens de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances. Par le biais de cet accord, le gouvernement fédéral appuie le plan de la Nouvelle-Écosse visant à élargir l'accès aux services intégrés pour les jeunes ainsi qu'à d'autres soins afin de répondre aux besoins des résidents de la province. Grâce à cet accord, plus de jeunes peuvent obtenir l'aide dont ils ont besoin quand ils en ont besoin, dans leur propre communauté. »

Darren Fisher

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous avons bien avancé dans la mise en œuvre d'Action for Health, notre feuille de route pour la transformation des soins de santé en Nouvelle-Écosse, et les changements apportés à l'ensemble du système ont des effets importants sur les premières lignes et au-delà. Nous construisons activement le système de santé dont la population néo-écossaise a besoin et qu'elle mérite, et nous sommes heureux que le gouvernement fédéral partage notre vision et nous fournisse des fonds supplémentaires pour nous soutenir dans notre travail. »

L'honorable Michelle Thompson

Ministre de la Santé et du Bien-être de la Nouvelle-Écosse

« Il y a deux ans, nous avons pris un engagement envers la population néo-écossaise : rendre les soins en matière de santé mentale et de dépendances accessibles à tous dans le cadre de notre système de santé public - une première au Canada. Grâce à ce financement du gouvernement fédéral, nous pourrons poursuivre l'élan que nous avons pris pendant cette période pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder plus rapidement aux soins en matière de santé mentale et de dépendances dont elles ont besoin. »

Brian Comer

Ministre des Dépendances et de la Santé mentale de la Nouvelle-Écosse

L'investissement du plan Travailler ensemble comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, une augmentation annuelle garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) au cours des 5 prochaines années, ce qui équivaut à 17,5 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements fournissent aux provinces et aux territoires la souplesse pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de soins de santé.

Le budget de 2023 donne un aperçu du plan d'investissement du gouvernement du Canada de plus de 200 milliards de dollars sur dix ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé de la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers des populations et de la géographie dans quatre domaines prioritaires communs en matière de santé : élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées ; soutenir les travailleurs de la santé et réduire les arriérés ; accroître le soutien lié à la santé mentale et à la consommation de substances ; moderniser les systèmes de santé au moyen de données de santé et d'outils numériques.

de plus de 200 milliards de dollars sur dix ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé de la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers des populations et de la géographie dans quatre domaines prioritaires communs en matière de santé : Toutes les provinces et tous les territoires investissent déjà des sommes considérables pour faire avancer les progrès dans ces quatre domaines prioritaires, et le nouveau financement fédéral vient compléter et amplifier ces efforts.

Dans le cadre de ces accords bilatéraux, les provinces et les territoires établissent des plans d'action qui décrivent comment les fonds seront dépensés et comment les progrès seront mesurés afin de mettre en évidence les améliorations apportées au système de santé du Canada . Le Plan d'action triennal de la Nouvelle-Écosse se trouve ici.

. d'action triennal de la Nouvelle-Écosse se trouve ici. Le budget de 2017 avait annoncé l'octroi de 11 milliards de dollars en 10 ans sous forme de fonds fédéraux aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour la population canadienne. Des accords bilatéraux ont été signés avec les provinces et les territoires pour accéder aux six premières années de ce financement. Les quatre dernières années du financement pour la santé mentale et les dépendances sont inclues dans les nouveaux accords bilatéraux Travailler ensemble.

Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires pour appliquer un deuxième accord bilatéral axé sur l'aide donnée aux citoyens canadiens afin qu'ils vieillissent dans la dignité, près de leur domicile, et qu'ils aient accès aux soins à domicile et aux soins dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Cet accord comprendra le montant restant, soit 2,4 milliards de dollars, réparti sur quatre ans pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire du budget de 2017, ainsi que 3 milliards de dollars répartis sur cinq ans pour les soins à long terme provenant du budget de 2021 pour appliquer les normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et pour contribuer au financement de la stabilité de l'effectif.

