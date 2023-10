VANCOUVER, BC, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Les personnes vivant au Canada veulent et méritent un système de soins de santé qui leur permet d'accéder en temps voulu aux services de santé, quels que soient le moment et le lieu où elles en ont besoin. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada investit un montant de près de 200 milliards de dollars sur dix ans pour soutenir le plan « Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens ».

Cet investissement historique comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, une augmentation garantie de 5 % au Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour les cinq prochaines années, ce qui équivaut à 17,2 milliards de dollars, ainsi qu'un complément unique au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents dans les salles d'urgence et les hôpitaux pédiatriques, ayant été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements fournissent aux provinces et aux territoires une certaine souplesse pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de soins de santé.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan) au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada, l'honorable Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, et l'honorable Jennifer Whiteside, ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique, ont annoncé aujourd'hui un accord bilatéral de plus de 1,2 milliard de dollars sur les trois prochaines années, étape cruciale d'un plan décennal de collaboration. Cela comprend 325 millions de dollars par année en nouveau financement accordé par le gouvernement du Canada, et 82 millions de dollars par année pour du financement continu et prévu pour les problèmes de santé mentale et de consommation de substances, ce qui permettra d'accélérer les efforts déjà en cours en Colombie-Britannique pour améliorer les services de santé et l'accès à ces derniers.

Grâce à ce financement fédéral, la Colombie-Britannique a établi un plan d'action visant à apporter des améliorations à son système de soins de santé d'ici 2026, notamment :

Développer un modèle de soins innovant dans 83 sites de soins intensifs à la grandeur de la Colombie-Britannique, afin de permettre au personnel infirmier de passer plus de temps avec les patients. De plus, des initiatives supplémentaires de recrutement et de maintien en poste permettront aux patients dans toute la province d'avoir un meilleur accès à des soins de santé familiale prodigués en équipe, notamment par des médecins de famille, des infirmières et infirmiers et des infirmières praticiennes et infirmiers praticiens, pour aider à réduire les arriérés en matière de diagnostic et de traitement ;

Améliorer l'accès aux services liés à la santé mentale et aux dépendances en tirant parti des efforts considérables déjà déployés dans les domaines des services intégrés pour les jeunes, du traitement, du rétablissement, et des approches novatrices pour répondre à la crise des surdoses qui sévit actuellement. La Colombie-Britannique prévoit augmenter le nombre de centres Foundry de 16 à 35 dans toute la province, et réduire les réadmissions dans les 30 jours pour des problèmes de santé mentale ou de consommation de substances ;

Appuyer les efforts menés par la Régie de la santé des Premières Nations pour accroître le nombre de personnes et de communautés ayant accès à des services de guérison et de traitement, ainsi qu'à des services liés à la santé mentale et aux dépendances qui sont mieux adaptés à la culture et qui tiennent compte des traumatismes ;

Améliorer les résultats en continuant de rattraper les retards causés par la pandémie de COVID-19 et élargir les initiatives telles que le programme « Hospital at Home » afin de réduire les temps d'attente pour les services d'hospitalisation et de diminuer la pression sur ces services ;

Porter à 75 % le pourcentage de personnes dans la province qui ont accès à leurs données médicales électroniques, afin d'aider les gens à prendre leur santé en main ;

Porter à 50 % le pourcentage de fournisseurs de soins de santé familiale qui peuvent transmettre les données médicales de leurs patients de façon sécuritaire.

Les progrès réalisés dans le cadre de ces initiatives et d'engagements plus vastes seront mesurés en fonction d'objectifs dont la Colombie-Britannique rendra compte publiquement chaque année.

Par ce nouvel accord, la Colombie-Britannique améliorera la manière dont les informations sur la santé sont recueillies, échangées, utilisées et communiquées aux personnes vivant au Canada, à simplifier la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger, à faciliter la mobilité des principaux professionnels de la santé au Canada et à assumer des responsabilités partagées pour faire respecter la Loi canadienne sur la santé afin de protéger l'accès des Canadiennes et des Canadiens à des soins de santé en fonction des besoins et non de la capacité à payer.

Conscients des disparités importantes entre les résultats en santé pour les Autochtones, les gouvernements du Canada et la Colombie-Britannique s'engagent également à collaborer de manière significative avec les partenaires autochtones afin de favoriser l'accès à des services de soins de santé de qualité et culturellement adaptés. Tous les ordres de gouvernement prendront des décisions en matière de santé dans leur administration respective d'une façon qui favorise le respect et la réconciliation avec les peuples autochtones.

La Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral continueront à travailler ensemble pour améliorer l'accès aux services de santé et offrir des résultats tangibles à tous les patients de la province, notamment en répondant aux besoins des peuples autochtones et des autres populations mal desservies et défavorisées.

Citations

« Il est évident que les Canadiennes et les Canadiens veulent et méritent un meilleur accès aux services de santé. Nous devons agir maintenant pour relever les défis qui se dressent devant nous. La conclusion de cet accord et l'adoption de ce plan d'action constituent une étape importante dans notre collaboration avec la Colombie-Britannique afin de prendre des mesures concrètes visant à transformer notre système de santé. Avec l'ensemble des provinces et des territoires, nous continuerons de travailler à l'amélioration de la santé de tous. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

« La santé mentale fait partie intégrante de la santé, grâce à cet accord, nous travaillerons avec la Colombie-Britannique pour intégrer les soins liés à la santé mentale et à la consommation de substances en tant que composante à part entière et égale de notre système de santé. Cet accord permettra de renforcer les capacités des fournisseurs de soins de santé familiale, de réduire les méfaits de la consommation de substances et d'étendre les soins virtuels pour les jeunes afin d'améliorer l'accès en temps voulu à des soins de santé mentale de qualité et à des services de soutien en matière de consommation de substances. Ensemble, nous devons nous assurer que toutes les personnes au Canada ont accès au soutien et aux services nécessaires à leur santé mentale et leur bien-être, au moment et à l'endroit où elles en ont besoin. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada

« La Colombie-Britannique renforce le système public de santé et soutient ses travailleurs de la santé dans tous les coins de la province. Nous investissons dans les soins primaires basés sur le travail d'équipe, les soins oncologiques, les soins aux aînés, ainsi que les services de soins de courte durée, et nous sommes à l'origine de stratégies transformatrices de recrutement et de maintien en poste des médecins et des infirmières de la Colombie-Britannique, y compris la mise en œuvre d'un nouveau modèle de paiement pour les médecins de famille longitudinaux afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder à un prestataire de soins primaires, et d'un nouveau modèle de soins, le premier du genre au Canada, concernant le ratio infirmière/patient, qui améliorera les conditions de travail des infirmières et garantira que les patients reçoivent les soins de qualité qu'ils méritent. Cet accord bilatéral avec le gouvernement du Canada nous aidera à fournir les services et l'accès aux services de santé dont les gens ont besoin, sur lesquels ils comptent, et que nous renforçons. »

L'honorable Adrian Dix

Ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

« Les jeunes qui se butent à des problèmes de santé mentale et de toxicomanie et leurs familles ont besoin de soins de santé et de services de soutien sociaux accessibles et complets. Cet accord appuie la décision du gouvernement de la Colombie-Britannique d'augmenter le nombre de centres Foundry et d'autres services intégrés essentiels de traitement et de rétablissement pour les jeunes afin que davantage de jeunes puissent obtenir les services gratuits et confidentiels dont ils ont besoin en temps voulu, et ce, au sein même de leurs collectivités. »

L'honorable Jennifer Whiteside

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Le budget de 2023 donne un aperçu du plan d'investissement du gouvernement du Canada de près de 200 milliards de dollars sur dix ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé de la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers des populations et de la géographie dans quatre domaines prioritaires communs en matière de santé : Élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées ; Soutenir les travailleurs de la santé et réduire les arriérés ; Accroître le soutien en santé mentale et en consommation de substances ; Moderniser les systèmes de santé au moyen de données de santé normalisées et d'outils numériques.

Toutes les provinces et tous les territoires investissent déjà des sommes considérables pour faire avancer les progrès dans ces quatre domaines prioritaires, et le nouveau financement fédéral vient compléter et amplifier ces efforts.

Dans le cadre de ces accords bilatéraux, les provinces et les territoires établissent des plans d'action qui décrivent comment les fonds seront dépensés et comment les progrès seront mesurés afin de mettre en évidence les améliorations apportées au système de santé du Canada. Le plan d'action initial de trois ans de la Colombie-Britannique peut être consulté ici.

Dans le budget de 2017, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 11 milliards de dollars sur dix ans aux provinces et aux territoires dans le but d'améliorer l'accès des Canadiens et des Canadiennes aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Des accords bilatéraux ont été signés avec les provinces et les territoires pour accéder aux six premières années de ce financement. Les quatre dernières années de financement destiné à la santé mentale et aux dépendances sont incluses dans les nouveaux accords bilatéraux « Travailler ensemble ».

Le gouvernement travaille également avec les provinces et les territoires à la mise en œuvre d'un deuxième accord bilatéral visant à aider les Canadiennes et les Canadiens à vieillir dans la dignité près de chez eux, en leur offrant un accès à des soins à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Cet accord comprendra les 2,4 milliards de dollars restants sur 4 ans prévus dans le budget de 2017 pour l'amélioration de l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire ; et les 3 milliards de dollars sur 5 ans prévus dans le budget de 2021 pour les soins de longue durée afin d'appliquer des normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et d'aider à favoriser la stabilité de la main-d'œuvre.

