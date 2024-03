OTTAWA, ON, le 5 mars 2024 /CNW/ - L'océan Atlantique fournit aux Canadiens de la nourriture, des emplois, de l'énergie, et des loisirs. Ses écosystèmes et ses ressources sont d'une importance vitale pour notre économie, notre environnement, et nos cultures. C'est pourquoi le Canada est fier de collaborer avec des pays aux vues similaires pour agir de manière coordonnée, afin d'étudier l'océan Atlantique, et de trouver des solutions scientifiques océaniques pour aider à le protéger.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé que le Canada sera l'hôte du Forum de l'Alliance panatlantique pour la recherche et l'innovation océaniques (l'Alliance) de 2024 au Musée canadien de la nature, à Ottawa (Ontario), du 8 au 10 octobre 2024. Le Forum annuel réunira des représentants de la communauté atlantique, y compris des partenaires de l'Alliance comme l'Argentine, le Brésil, le Cabo Verde, l'Union européenne, le Maroc, la Norvège, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Forum 2024 sera axé sur les possibilités de collaboration scientifique, y compris la coordination des efforts d'observation des océans, et l'amélioration de notre compréhension de la relation entre l'océan et le climat.

La ministre Lebouthillier a également annoncé la publication du rapport Les océans au Canada maintenant : Écosystèmes de l'Atlantique, 2022. Le rapport, préparé par Pêches et Océans Canada avec la contribution d'Environnement et Changement climatique Canada, donne un aperçu de l'état de l'océan Atlantique du Canada. Il s'agit du deuxième rapport publié par le Ministère portant sur la situation de l'océan Atlantique et d'une série informant les Canadiens de l'état des océans du Canada. Le rapport a été approuvé par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO en tant qu'activité de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable.

Notre océan Atlantique est en train de changer et a une énorme incidence sur les communautés côtières qui en dépendent. En poursuivant la recherche et la surveillance des écosystèmes de l'océan Atlantique avec ses partenaires, le Canada est en meilleure position de pouvoir contribuer aux connaissances et aux solutions nécessaires, visant à éclairer les décisions en matière de durabilité des océans, et à respecter les engagements que nous avons pris dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030), du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et du Partenariat pour la coopération atlantique.

« Les Canadiens comptent sur la santé des océans - ils sont l'épine dorsale de notre économie, de nos cultures et de nos écosystèmes. En tant que nation maritime, le Canada est pleinement engagé à mobiliser la communauté des sciences océaniques pour trouver des solutions durables. Je suis honorée que le Canada soit l'hôte du Forum de l'Alliance panatlantique pour la recherche et l'innovation océaniques de 2024. De concert avec nos partenaires de l'Atlantique, nous continuerons de nous retrousser les manches pour relever les défis climatiques d'aujourd'hui et de demain. »

« À la COP15 à Montréal, le Canada s'est associé au reste du monde pour s'engager à freiner et à inverser la perte de biodiversité d'ici 2030, et à mettre la nature sur la voie du rétablissement d'ici 2050. La santé de l'océan Atlantique est vitale pour cette mission, liée à la santé des communautés côtières et à la biodiversité régionale, comme les oiseaux marins. Des occasions comme l'accueil de l'Alliance panatlantique pour la recherche et l'innovation océaniques et des rapports comme Les océans du Canada maintenant : Écosystèmes de l'Atlantique 2022 aident à orienter nos actions pour protéger ces écosystèmes inestimables et les espèces qui en dépendent. Notre gouvernement continuera de collaborer avec ses partenaires de la région de l'Atlantique pour protéger les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et leurs habitats. »

Les eaux de l'Atlantique comptent parmi les milieux marins les plus productifs au monde.

L'Alliance panatlantique pour la recherche et l'innovation océaniques (l'Alliance) a été créée officiellement en 2022 à la suite de la signature de la Déclaration panatlantique, et s'appuie sur le succès de la Déclaration de Galway sur la coopération pour l'océan Atlantique (en anglais seulement) et de la Déclaration de Belém sur la coopération en matière de recherche et d'innovation dans l'océan Atlantique (en anglais seulement).

Le rapport, intitulé Les océans au Canada maintenant : Écosystèmes de l'Atlantique, 2022 , met en évidence les principaux défis auxquels sont confrontés nos écosystèmes océaniques, et décrit l'état actuel et les tendances des écosystèmes marins du Canada atlantique jusqu'à la fin de 2021.

, met en évidence les principaux défis auxquels sont confrontés nos écosystèmes océaniques, et décrit l'état actuel et les tendances des écosystèmes marins du Canada atlantique jusqu'à la fin de 2021. Le Canada est fier d'appuyer la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, une initiative internationale dirigée par la Commission océanographique intergouvernementale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il encourage les partenaires du monde entier à collaborer pour faire progresser les sciences océaniques afin de soutenir le développement durable de nos océans. Le travail du Canada dans le cadre de l'Alliance panatlantique pour la recherche et l'innovation océaniques tire parti de la contribution du Canada à la Décennie pour les sciences océaniques de l'ONU et y contribue.

