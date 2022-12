MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Avec jusqu'à un million d'espèces menacées d'extinction dans le monde, le déclin de la biodiversité a des répercussions importantes pour l'humanité, que ce soit l'effondrement des systèmes alimentaires, économiques et sanitaires ou même la perturbation de toutes les chaînes d'approvisionnement. Le monde ne peut plus se permettre d'attendre et doit prendre des mesures à l'échelle mondiale afin de protéger la nature.

Dans le cadre d'un effort mondial visant à freiner la perte de la biodiversité et à renverser la vapeur, le Canada accueille le monde à Montréal ce mois-ci à la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (COP15). Cette conférence internationale marquante sur la nature, la plus importante depuis une génération, rassemblera des milliers de délégués du monde entier à Montréal afin que des mesures soient prises pour protéger la nature. Aujourd'hui, une cérémonie de levée du drapeau s'est déroulée à l'extérieur du lieu de la conférence pour symboliser la passation de responsabilité de l'endroit à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.

Alors que les délégués du monde entier commencent à arriver, le gouvernement du Canada profite de cette occasion pour présenter les incroyables talents artistiques du pays en exploitant le thème de la biodiversité. L'art offre une perspective importante qui exerce une influence quant à la manière dont nous croyons que les gens peuvent agir pour préserver et protéger la planète, et renforcer les liens avec la nature et la terre.

En collaboration avec le Conseil des arts du Canada, Téléfilm Canada et l'Office national du film du Canada, le Centre national des Arts du Canada et le Quartier des spectacles de Montréal, le gouvernement du Canada mettra en valeur et partagera la richesse de la culture et du patrimoine du pays.

Une programmation culturelle variée a été préparée tant pour les délégués internationaux que pour le grand public montréalais, et elle porte sur les trois domaines suivants :

Films et réalité virtuelle : Téléfilm Canada et l'Office national du film du Canada collaboreront pour présenter au public et aux délégués de la COP15 des films canadiens liés à la biodiversité au siège social de l'Office national du film du Canada , situé au centre-ville de Montréal. Des expériences de réalité virtuelle préparées par des artistes et des cinéastes canadiens seront également proposées au public au même endroit.

: Téléfilm et l'Office national du film du collaboreront pour présenter au public et aux délégués de la des films canadiens liés à la biodiversité au siège social de l'Office national du film du , situé au centre-ville de Montréal. Des expériences de réalité virtuelle préparées par des artistes et des cinéastes canadiens seront également proposées au public au même endroit. Musique : Le Centre national des Arts du Canada présentera un vaste éventail d'artistes aux délégués de la COP15 , mettant en lumière l'étendue et la diversité de la musique canadienne et autochtone. Le Centre national des Arts s'associe également au Partenariat du Quartier des spectacles et au Marché de nuit de Montréal pour présenter l'installation extérieure hivernale et lumineuse de Karen Tam dans le Quartier chinois, spécialement créée pour l'occasion, et pour soutenir les arts interactifs pendant la COP15 .

: Le Centre national des Arts du présentera un vaste éventail d'artistes aux délégués de la , mettant en lumière l'étendue et la diversité de la musique canadienne et autochtone. Le Centre national des Arts s'associe également au Partenariat du Quartier des spectacles et au Marché de nuit de Montréal pour présenter l'installation extérieure hivernale et lumineuse de dans le Quartier chinois, spécialement créée pour l'occasion, et pour soutenir les arts interactifs pendant la . Arts visuels : Le Conseil des arts du Canada offrira aux délégués de la COP15 une présentation thématique de 40 œuvres tirées de la collection de sa Banque d'art. Les œuvres explorent, selon le point de vue des artistes des arts visuels, le rapport complexe qui unit l'humain et la nature. Elles mettent de l'avant certains des principaux thèmes abordés à la COP15 . Ces oeuvres seront situées au pavillon du Canada et au rez-de-chaussée du Palais des congrès.

Cette programmation culturelle s'ajoute aux activités qui seront offertes gratuitement à la Zone d'action publique de la COP15, située au port de Montréal. Relevant du Réseau Environnement, la Zone d'action publique sera un endroit où le public pourra prendre part au processus de la COP et entrer dans l'univers de la COP en rencontrant des représentants des peuples autochtones, de la société civile, notamment dans le cadre d'initiatives dirigées par des jeunes et des femmes, des universitaires, des artistes, des familles, des entreprises et des groupes communautaires du Canada et du monde.

Citations

« Alors que nous nous préparons à accueillir le monde à Montréal pour la COP15, le gouvernement du Canada soutiendra et mettra en valeur les artistes canadiens, tout en offrant aux Montréalais et aux visiteurs la possibilité de s'imprégner de la beauté de la nature et de la biodiversité grâce aux arts et à la culture. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]