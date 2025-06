TORONTO, le 18 juin 2025 /CNW/ - Le nouvel objectif national vise à réduire l'usage inapproprié d'antipsychotiques dans les établissements de soins de longue durée (SLD) au pays. Fixé à 15 %, cet objectif vise à réduire la surutilisation de ces médicaments pour la prise en charge des comportements associés à la démence en l'absence d'un diagnostic de psychose.

À l'heure actuelle, 24,5 % des personnes résidant en établissements de SLD au Canada se voient prescrire des antipsychotiques de manière potentiellement inappropriée, plus du double comparativement aux États-Unis (10 %) et substantiellement plus qu'en Australie (18 %) ou en Suède (15 %).

Ces médicaments comportent des risques graves, notamment la possibilité d'accident vasculaire cérébral, de pneumonie, de chute, de fracture, voire de décès. On estime que l'atteinte de l'objectif de 15 % permettra de réduire de 21 000 le nombre de personnes recevant des antipsychotiques potentiellement inappropriés partout au Canada, ce qui aura pour effet de réduire de manière importante les probabilités de méfaits.

Le nouvel objectif national a été proposé par la Coalition pour l'utilisation appropriée, un regroupement de 11 organismes nationaux et provinciaux qui s'est donné pour mission de rendre l'utilisation des médicaments plus sécuritaire et efficace dans les établissements de soins de santé au Canada. L'objectif a été établi par un groupe d'expertise indépendant en soins de longue durée selon un processus consensuel de plusieurs mois.

« En tant que membre du groupe d'expertise représentatif, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada reconnaît le rôle crucial que jouent les professionnelles et professionnels en soins infirmiers dans la prestation de soins sécuritaires et de haute qualité en matière de soins de longue durée », a déclaré Dre Kimberly LeBlanc, présidente de l'Association. « Cette nouvelle cible marque une étape importante dans la promotion de stratégies de soins centrées sur la personne, où le leadership et l'expertise des infirmières et infirmiers seront essentiels. »

Outre l'objectif national, le groupe d'expertise recommande également aux établissements où les taux d'utilisation d'antipsychotiques sont élevés de viser une réduction de 15 % par année de leur utilisation. Cette recommandation a pour but de diminuer l'utilisation graduellement et en toute sécurité, et d'éviter ainsi les changements brusques qui pourraient créer d'autres problèmes liés à la sécurité des personnes résidentes.

« Au Canada, nous travaillons depuis longtemps à réduire l'utilisation inappropriée d'antipsychotiques, mais sans objectifs clairs et réalisables », affirme la Dre Wendy Levinson, coprésidente de la Coalition pour l'utilisation appropriée. « L'établissement de la cible nationale et de l'objectif d'amélioration annuel représente un pas important qui pourrait changer la donne dans cette quête de soins appropriés et plus sûrs pour la patientèle, qui dure depuis des décennies. »

Pour encourager l'adoption des nouveaux objectifs, la Coalition a mis sur pied un site Web (medicamentssld.ca) qui servira de point central regroupant données, programmes et ressources dans le but d'aider les établissements à utiliser les antipsychotiques de façon appropriée.

« Le regroupement d'organisations possédant une grande expertise en matière d'amélioration de la qualité, d'évaluation, de sensibilisation et de recherche au sein de la Coalition nous donne une occasion unique d'apporter des changements significatifs à notre système de santé », affirme la Dre Emily McDonald, coprésidente de la Coalition pour l'utilisation appropriée. « Notre travail commun pour réduire l'utilisation des antipsychotiques dans les soins de longue durée n'est qu'un début, un premier pas vers des soins plus appropriés. »

À propos de la coalition pour une utilisation appropriée



Une nouvelle coalition, annoncée aujourd'hui, réunit 11 organisations qui travaillent de concert à améliorer la prescription et l'utilisation appropriées des médicaments au Canada.

Initialement créée en 2023, la Coalition pour l'utilisation appropriée est un groupe constitué d'organisations de soins de santé et de personnes représentant le public voué à améliorer les résultats pour les patients et à réduire les risques grâce à la prescription appropriée.

