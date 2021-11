Hologic annonce les premiers résultats canadiens de l'indice mondial de santé des femmes

Première étude comparative présentant la santé de 2,5 milliards de femmes et de filles partout dans le monde

TORONTO, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Hologic Inc. (Nasdaq: HOLX), un chef de file mondial dans le domaine de la santé des femmes, a présenté aujourd'hui les premières conclusions canadiennes de l'indice mondial de la santé des femmes Hologic, l'étude comparative sur la santé des femmes la plus complète à l'échelle internationale. Le Canada se classe 43e sur 116 pays et territoires, loin derrière l'Australie (9e), le Royaume-Uni (12e) et les États-Unis (26e).

Les résultats de l'indice du Canada ont été abordés aujourd'hui lors d'un événement national à l'Economic Club of Canada, au cours de laquelle étaient présentes :

Sophie Grégoire Trudeau qui a prononcé une allocution spéciale

qui a prononcé une allocution spéciale Komal Minhas , PDG de Karseva Company

PDG de Karseva Company Jennifer Bernard , PDG de la Fondation du Women's College Hospital

, PDG de la Fondation du Women's College Hospital Cora McGuire-Cyrette , directrice générale de l'Ontario Native Women's Association

, directrice générale de l'Ontario Native Women's Association Harriet Ekperigin, VP, Santé mentale à Green Shield Canada

« En réalité, lorsqu'il s'agit de la santé des femmes au Canada, nous n'en faisons toujours pas assez", a déclaré Jennifer Bernard, présidente et directrice générale de la Women's College Hospital Foundation. "L'indice mondial de la santé des femmes Hologic a mis en lumière les graves problèmes auxquels sont confrontées les Canadiennes. Ces données sont essentielles pour mieux comprendre la source de ces inégalités.»

Développé en collaboration avec l'équipe de recherche du sondage mondial Gallup, l'indice mondial de la santé des femmes Hologic présente les impressions et les comportements d'environ 2,5 milliards de femmes et de filles partout dans le monde. Les résultats du sondage sont basés sur les expériences de plus de 60 000 femmes et filles de 116 pays et territoires, recueillies dans plus de 140 langues.

Au Canada, Gallup a sondé un échantillon national représentatif aléatoire composé de 1 006 Canadiens (535 femmes et 471 hommes) âgés de 15 ans et plus du 3 août au 21 septembre 2020.

Constats clés pour le Canada

L'indice mondial de la santé des femmes Hologic cerne les divergences de perceptions liées au bien-être des Canadiennes :

Le Canada a l'un des plus grands écarts entre les sexes parmi les pays à revenu élevé en ce qui concerne l'opinion selon laquelle la violence conjugale est un problème répandu : 81 % des femmes acquiescent, contre 58 % des hommes.

en ce qui concerne l'opinion selon laquelle la est un problème répandu : 81 % des femmes acquiescent, contre 58 % des hommes. Les Canadiennes étaient beaucoup plus susceptibles en 2020 qu'en 2019 (36 % comparativement à 26 %) de dire qu'elles se sentaient tristes pendant une bonne partie de la journée précédente. Il n'y a pas eu d'augmentation correspondante chez les hommes.

en 2020 qu'en 2019 (36 % comparativement à 26 %) de dire qu'elles se pendant une bonne partie de la journée précédente. Il n'y a pas eu d'augmentation correspondante chez les hommes. Environ le tiers des Canadiennes possédant un diplôme d'études secondaires ou de moindre niveau (32 %) affirment avoir des problèmes de santé qui les empêchent de faire des activités auxquelles les gens de leur âge participent , comparativement à 15 % des femmes qui ont obtenu un baccalauréat ou un diplôme de niveau supérieur.

, comparativement à 15 % des femmes qui ont obtenu un baccalauréat ou un diplôme de niveau supérieur. Les Canadiennes accusent un retard dans le dépistage du cancer : seulement 24 % des Canadiennes âgées de 50 à 74 ans disent avoir subi un test de dépistage du cancer au cours de la dernière année, ce qui est inférieur à la fourchette de 33 % à 50 % à laquelle on pourrait s'attendre si toutes les femmes de cette tranche d'âge respectaient les lignes directrices nationales en matière de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus.

seulement 24 % des Canadiennes âgées de 50 à 74 ans disent avoir subi un test de dépistage du cancer au cours de la dernière année, ce qui est inférieur à la fourchette de 33 % à 50 % à laquelle on pourrait s'attendre si toutes les femmes de cette tranche d'âge respectaient les lignes directrices nationales en matière de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Les Canadiennes à revenu élevé sont plus susceptibles d'être satisfaites de l'accès aux soins de santé, celles comptant parmi les 20 % les plus riches au pays étaient les plus susceptibles d'être satisfaites.

« La santé des femmes constitue la pierre angulaire des familles, des communautés, des sociétés et des économies. Jusqu'à présent, il n'existait aucune mesure unique permettant de saisir ou de comparer l'état général de la santé des femmes par pays et par territoire, » a déclaré Douglas Donovan, vice-président et directeur général de Hologic pour le Canada et l'Amérique latine. « Notre capacité à suivre les changements nous permet de vérifier si la santé des femmes s'améliore au Canada et à l'échelle mondiale. »

Bien que l'indice mondial de la santé des femmes Hologic a été lancé avant que la COVID-19 ne touche le monde, la pandémie et ses effets sur l'état déjà précaire des soins de santé des femmes (notamment le report ou l'annulation d'examens de soins préventifs, l'augmentation du niveau de pauvreté et l'accès insuffisant aux installations médicales et à l'éducation) ont créé un besoin plus urgent pour les dirigeants et les décideurs de donner la priorité à la santé des femmes.



Pour en savoir plus sur l'indice mondial de la santé des femmes Hologic et les résultats de la première année, visitez : https://hologic.womenshealthindex.com/fr?atr=false.

Pour les résultats propres au Canada, visitez : https://hologic.womenshealthindex.com/fr/hologic-pdf-export/CAN/816

À propos d'Hologic Inc.



Hologic Inc. est une société de technologie médicale novatrice, principalement axée sur l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes, grâce à un dépistage et un traitement précoce. Pour en savoir plus sur Hologic, veuillez visiter le : www.hologic.com.

Hologic et l'indice mondial de la santé des femmes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Hologic Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays et territoires.

À propos du sondage mondial Gallup



Le sondage mondial Gallup constitue l'étude la plus complète et la plus vaste au monde. Elle touche plus de 90 % de la population adulte mondiale par des enquêtes annuelles représentatives à l'échelle nationale et évalue des mesures comparables entre les pays et les territoires. Gallup Inc. collabore avec des organisations multilatérales, des ONG, des fondations privées, des philanthropes et des entreprises afin d'examiner plus de 100 questions cruciales affectant la vie des gens au moyen du sondage mondial. Par conséquent, le sondage mondial est devenu un outil indispensable pour les dirigeants et les décideurs à l'échelle mondiale qui ont besoin de comprendre les espoirs, les rêves et les comportements des gens qu'ils servent.

