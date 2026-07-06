Le Canada s'engage dans un partenariat trilatéral : TKMS retenu comme fournisseur privilégié pour le Programme de sous-marins canadiens de patrouille

L'Équipe 212CD a été retenue comme fournisseur privilégié dans le cadre du Programme de sous-marins canadiens de patrouille, qui pourrait mener à la livraison de douze sous-marins de type 212CD et ouvrir un nouveau chapitre dans la coopération en matière de défense et d'industrie entre le Canada, l'Allemagne et la Norvège.

Un cadre intergouvernemental appuiera la mise en place d'une capacité sous-marine moderne, tout en favorisant l'établissement d'une structure canadienne souveraine de soutien opérationnel.

Ce partenariat renforcera la sécurité nationale, l'interopérabilité au sein de l'OTAN et la coopération industrielle à long terme, en plus de générer des retombées économiques durables partout au Canada.

La croissance de TKMS sera portée par une hausse de plus de 50 % de son carnet de commandes actuel, la livraison du premier sous-marin étant prévue d'ici 2033.

OTTAWA, ON and KIEL, Germany, le 6 juill. 2026 /CNW/ - TKMS salue la décision du gouvernement du Canada de retenir l'Équipe 212CD comme fournisseur privilégié pour le Programme de sous-marins canadiens de patrouille (PSCP), qui pourrait mener à la livraison de douze sous-marins de type 212CD. Cette étape historique pour le Canada, l'Allemagne et la Norvège marque le début d'un partenariat stratégique à long terme qui renforcera la sécurité, la coopération industrielle et la défense collective dans l'Atlantique Nord.

Cette annonce ouvre un nouveau chapitre dans la coopération en matière de défense entre trois proches alliés de l'OTAN, qui mettent en commun leur expertise et leurs intérêts de sécurité. Pour le Canada, elle représente un investissement majeur et durable dans la sécurité maritime et les capacités souveraines. Pour l'Allemagne et la Norvège, elle témoigne d'un partenariat plus étroit avec un allié clé et d'une volonté commune de faire progresser la sécurité transatlantique, la coopération technologique et l'interopérabilité opérationnelle. Pour TKMS, l'élargissement potentiel du programme 212CD au-delà de l'Allemagne et de la Norvège soutiendra davantage la croissance de l'entreprise. Son carnet de commandes actuel augmentera de plus de 50 %.

« C'est une journée importante pour le Canada, l'Allemagne et la Norvège », a déclaré Oliver Burkhard, chef de la direction de TKMS. « Avec le PSCP, nous sommes fiers d'obtenir la plus importante commande de l'histoire de TKMS, et nous prenons un engagement clair : nous livrerons la marchandise. Le PSCP est bien plus qu'un programme d'approvisionnement; il jette les bases d'un partenariat stratégique à long terme entre alliés de confiance. Aux côtés du Canada, nous franchissons une nouvelle étape comme partenaires de l'OTAN, fondée sur la confiance, des valeurs communes et un engagement partagé envers la défense. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement du Canada, l'industrie canadienne et nos partenaires en Allemagne et en Norvège afin de fournir une capacité sous-marine de calibre mondial qui renforcera la sécurité, créera des débouchés économiques et générera des retombées durables pour les générations à venir. L'an dernier, notre indépendance a ouvert une nouvelle ère pour TKMS. Le PSCP en est le prochain chapitre. Le Canada bénéficiera de toute la puissance de ce programme européen unique en son genre : la force combinée de l'Allemagne et de la Norvège, unies par un même objectif et déterminées à offrir ce qu'il y a de mieux, tout en créant une coalition transatlantique unique en son genre. »

Conçu avec l'expertise d'un pays arctique, pour l'Arctique -- ainsi que pour les conditions de l'Atlantique Nord et les eaux chaudes du Pacifique -- le sous-marin de type 212CD a été pensé pour le Nord, et non simplement adapté à cet environnement. C'est dans l'Arctique que le Canada et ses alliés de l'OTAN ont de plus en plus besoin d'une présence et d'une dissuasion crédibles.

M. Volkmar Dinstuhl, président du conseil de surveillance de TKMS, a déclaré : « La confiance que le Canada accorde à l'Équipe 212CD témoigne de la compétitivité internationale de TKMS. Elle démontre aussi la capacité d'action de l'OTAN et le savoir-faire des industries de défense allemandes et européennes. Le choix du Canada de développer une capacité sous-marine commune avec le 212CD, aux côtés de l'Allemagne et de la Norvège, illustre la force d'une coopération en matière de sécurité et d'industrie fondée sur la confiance entre proches alliés. Par cette décision, TKMS confirme son rôle de partenaire stratégique fiable pour la sécurité maritime mondiale. C'est une bonne journée pour le Canada, l'Allemagne et la Norvège. C'est aussi une bonne journée pour TKMS, acteur de premier plan dans le secteur maritime. »

Ce partenariat contribuera à la création d'une structure de soutien opérationnel souveraine, favorisera le développement de la main-d'œuvre et le transfert de compétences, renforcera les chaînes d'approvisionnement nationales et permettra aux entreprises canadiennes de prendre part, à terme, à un écosystème international de défense plus vaste. La proposition finale générera 167 milliards de dollars canadiens en activité économique totale au Canada, produira plus de 86 milliards de dollars canadiens en retombées économiques et créera plus de 650 000 emplois dans l'ensemble du pays pendant la durée du projet. Ce partenariat permettra ainsi non seulement d'approfondir la coopération en matière de défense, mais aussi d'ouvrir une nouvelle dimension de collaboration industrielle.

« La décision du Canada en faveur de l'Équipe 212CD représente un immense succès pour TKMS -- et une validation éloquente de notre stratégie. Avec la scission de TKMS, nous avons jeté les bases nécessaires pour permettre à l'entreprise de réaliser pleinement son potentiel comme acteur indépendant de premier plan dans le secteur naval international. L'annonce d'aujourd'hui confirme que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes convaincus que ce partenariat trilatéral entre le Canada, l'Allemagne et la Norvège créera des retombées durables -- pour TKMS, pour nos actionnaires et pour l'architecture de sécurité transatlantique. thyssenkrupp appuie résolument TKMS alors que l'entreprise franchit cette étape importante », a déclaré Miguel López, chef de la direction de thyssenkrupp AG.

TKMS remercie l'ensemble des employés et des équipes mobilisés pour leurs efforts soutenus, ainsi que ses partenaires canadiens et les gouvernements de l'Allemagne et de la Norvège pour leur appui solide et leur contribution déterminante tout au long du processus de sélection. Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat fructueux. Alors que le programme entre dans sa prochaine phase, TKMS travaillera en étroite collaboration avec les gouvernements du Canada, de l'Allemagne et de la Norvège, ainsi qu'avec ses partenaires industriels canadiens, afin de faire avancer les négociations contractuelles, la planification industrielle, le développement de la main-d'œuvre et les activités de mise en œuvre. TKMS prévoit livrer le premier sous-marin de classe 212CD d'ici 2033.

Pour plus d'information : www.team212cd.ca

Avis aux médias

Les représentants des médias sont invités à participer à une séance de questions-réponses qui suivra l'annonce du gouvernement du Canada concernant la décision finale relative au Programme de sous-marins canadiens de patrouille (PSCP).

Les journalistes auront l'occasion de mener des entretiens avec :

Oliver Burkhard, président-directeur général de TKMS

Dr Volkmar Dinstuhl, président du conseil de surveillance de TKMS

Miguel López, président-directeur général de thyssenkrupp AG

Son Excellence Tjorven Bellmann, ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne au Canada

Son Excellence Hanne Ulrichsen, ambassadrice du Royaume de Norvège au Canada

Date : lundi 6 juillet à 17 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Ambassade de la République fédérale d'Allemagne, 1, rue Waverley, Ottawa (Ontario) K2P 0T8, Canada

À propos de TKMS

TKMS est l'une des principales entreprises navales au monde. Elle compte plus de 9 700 employés, y compris les travailleurs temporaires, répartis dans trois chantiers navals situés à Kiel, Wismar et Itajaí, au Brésil, ainsi que dans des sites partout dans le monde. L'entreprise fournit des systèmes pour les sous-marins, les navires de surface, l'électronique maritime et les technologies de sécurité. Environ 3 700 employés travaillent sur le site de Kiel, qui constitue le plus grand chantier naval d'Allemagne. Forte de 185 ans d'histoire et animée par une volonté constante de s'améliorer, l'entreprise continue d'établir de nouvelles normes. TKMS offre à ses clients du monde entier des solutions sur mesure pour répondre aux défis hautement complexes d'un monde en pleine mutation. Cette force d'innovation repose sur les employés de l'entreprise, qui façonnent chaque jour l'avenir de TKMS avec passion et engagement.

Pour plus d'information, consultez le site : www.tkmsgroup.com

SOURCE TKMS

Contact pour les médias: Stefan Ettwig, Directeur des communications, Chef de cabinet, Téléphone : +49 172 249 0090, [email protected]; Sophia Lami, Conseillère - PAA Conseils, Téléphone : +1 438-825-1810, [email protected]; Jacques R. Esser, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, Direction des relations avec les investisseurs, Téléphone : +49 172 1012242, [email protected]; James Gibbs, Responsable principal des communications financières, Téléphone : +49 151 1668 1663, [email protected]