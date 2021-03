VANCOUVER, BC, le 3 mars 2021 /CNW/ - Le Canada développera une économie nationale de l'hydrogène qui générera des avantages sur les plans économique et environnemental à l'échelle nationale, réduira les émissions dans divers secteurs tels que les transports et fera de l'hydrogène une pièce maîtresse de notre avenir carboneutre.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 46 000 $ à l'Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible (ACHPC) pour promouvoir les avantages des véhicules électriques à pile à hydrogène (VEPH), notamment le temps de ravitaillement court qui fait de cette technologie une excellente solution pour des industries comme le transport par autobus et le camionnage.

Cette initiative permettra de mieux faire connaître la technologie des piles à hydrogène dans le secteur municipal de manière à fournir, aux autorités compétentes canadiennes, le savoir-faire requis pour réduire leurs émissions dans le secteur des transports.

L'objectif est d'accélérer l'adoption des VEPH dans les parcs de véhicules des secteurs public et privé en sensibilisant davantage les gens aux avantages d'augmenter le nombre de ces véhicules sur les routes du pays.

Les fonds fédéraux pour ce projet proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui soutient l'objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040 tous les véhicules de promenade vendus au Canada soient des véhicules à émission zéro (VEZ). L'ACHPC investit elle aussi dans le projet, portant l'enveloppe à 121 000 $ au total.

L'annonce d'aujourd'hui vient compléter des programmes existants du gouvernement du Canada qui favorisent un déploiement accru des VEZ, y compris un investissement de 600 millions de dollars pour le déploiement d'infrastructures pour VE et pour véhicules à carburant de remplacement qui a permis à ce jour l'installation de huit stations à hydrogène.

En outre, le gouvernement offre des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $ aux consommateurs canadiens pour accroître l'abordabilité et l'accessibilité des VEZ, y compris des VEPH, de même que des déductions fiscales aux entreprises canadiennes qui achètent ces véhicules. Dans le plan climatique renforcé du Canada Un environnement sain et une économie saine, le gouvernement a réitéré son engagement à intensifier le déploiement des VEZ en octroyant un supplément de 150 millions de dollars pour des bornes de recharge et des stations à hydrogène et un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Approfondir les connaissances sur les avantages du déploiement de l'hydrogène est un thème qui occupe une place importante dans la Stratégie relative à l'hydrogène, récemment rendue publique - un véritable appel à l'action visant à ouvrir des débouchés pour l'hydrogène au Canada et à établir le pays au rang de chef de file mondial de l'hydrogène.

Le gouvernement continuera de tenir son engagement d'intensifier le déploiement des VEZ, ce qui permettra de créer de bons emplois dans la classe moyenne, d'accélérer la transition du Canada vers un avenir sobre en carbone et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Les Canadiens veulent des moyens de transport plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. C'est ce que nous leur offrons. Et c'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les véhicules électriques à pile à combustible ont un rôle à jouer dans l'édification de notre avenir carboneutre. C'est pourquoi nous voulons nous assurer que les Canadiens ont toute l'information dont ils ont besoin sur les solutions écologiques pour prendre une décision éclairée lors de l'achat de leur prochain véhicule. Cet investissement nous aidera à bâtir cet avenir plus viable que désirent et méritent les Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les municipalités du Canada travaillent à transformer leurs autobus, leurs trains et les voitures de leurs parcs automobiles en véhicules électriques zéro émission au moyen de technologies canadiennes de classe mondiale dans les domaines des piles à combustible et des batteries. L'ACHPC et les entreprises membres sont reconnaissantes de l'aide qu'apporte le gouvernement fédéral pour s'assurer que les gestionnaires de parcs et les administrations municipales disposent de l'information la plus récente sur l'approvisionnement en hydrogène propre et sur les véhicules électriques à pile à combustible afin de pouvoir faire les meilleurs choix possibles pour leurs citoyens. »

Mark Kirby, président-directeur général

Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible

