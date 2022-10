ABBOTSFORD, BC, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion;Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville; et Mark Miller, de Connective Support Society; ont annoncé un investissement combiné de près de 555 000 $ pour soutenir des rénovations essentielles et la création de cinq chambres individuelles supplémentaires à la Elliott House, une résidence pour les personnes qui sortent de prison et reviennent dans la collectivité à Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada verse 138 128 $ dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) et a déjà versé 196 798 $ dans ce projet par l'entremise du Programme national de contribution en matière d'infrastructures de Service correctionnel du Canada (SCC). De plus, la Connective Support Society, l'exploitant de la Elliott House, a investi 218 875 $ dans les améliorations.

Après l'achèvement de la construction en 2021, la Elliott House comprend maintenant 30 chambres individuelles, une salle de bains accessible, de nouveaux bureaux, une cuisine et des installations de nettoyage. Les frais de location des 30 lits sont entièrement subventionnés dans le cadre d'un contrat annuel de subvention d'exploitation avec Service correctionnel Canada.

« Tout le monde au Canada mérite un endroit sûr où se remettre sur pied. Notre gouvernement vient en aide aux personnes anciennement détenues qui réintègrent la société à Abbotsford. Les projets comme celui à Abbotsford aident les personnes pas seulement en leur offrant des logements sûrs et abordables, mais aussi en leur fournissant la clé d'une vie meilleure. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Je suis heureuse de cette initiative de collaboration visant à aider les délinquants sous responsabilité fédérale à changer leur vie. L'un des éléments clés est d'offrir aux personnes un accès à des logements stables et à des services de soutien. En finançant le projet de rénovation et d'agrandissement de la Elliott House, nous investissons directement dans la réintégration réussie des délinquants dans la collectivité et contribuons ultimement à la sécurité publique. » - Anne Kelly, commissaire, Service correctionnel Canada

« La Elliott House est un membre de longue date de la collectivité d'Abbotsford et a apporté d'importantes contributions à la sécurité publique depuis son ouverture en 2013. Les rénovations et le projet d'agrandissement répondent au besoin immédiat de solutions en matière de logement à Abbotsford et font progresser l'engagement de l'organisme dans la prestation de services de soutien essentiels à une réinsertion sociale réussie. » - Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville

« Nous sommes honorés d'avoir l'occasion d'accroître notre capacité à la Elliott House et de répondre aux besoins changeants de la collectivité d'Abbotsford. Un logement sûr procure aux personnes la stabilité dont elles ont besoin pour commencer à surmonter d'autres obstacles dans leur vie, ce qui leur sert de tremplin vers une plus grande indépendance. Les rénovations apportées à notre immeuble Elliott House offrent des logements accessibles dont les résidents ont grandement besoin et améliorent notre capacité d'offrir un soutien et des ressources globales axées sur la personne aux résidents qui s'efforcent d'atteindre leurs objectifs auto-identifiés. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada et Service correctionnel du Canada pour leur soutien continu, alors que nous nous efforçons de réaliser notre vision d'une collectivité sûre, saine et inclusive pour tous. » - Mark Miller, président-directeur général, Connective Support Society

Le FNCIL est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux personnes qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux personnes qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Grâce à des contributions non remboursables, le Programme national de contribution en matière d'infrastructures aide les établissements résidentiels communautaires (ERC) à améliorer leurs logements, ce qui favorise la réintégration des délinquants dans la collectivité.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Pour en savoir plus sur le Programme national de contribution en matière d'infrastructures, consultez le site : https://www.csc-scc.gc.ca/publications/005007-4500-2020-2021-03-fr.shtml

Pour en savoir plus sur la Connective Support Society, consultez le site : https://connective.ca/.

