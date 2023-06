Le gouvernement du Canada et Rio Tinto ont signé un protocole d'entente en vue de renforcer l'écosystème canadien des métaux à faibles émissions de carbone par la production de l'aluminium le plus écologique au monde

SAGUENAY, QC, le 12 juin 2023 /CNW/ - La décarbonisation de la production de minéraux critiques et de métaux est essentielle à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada. Afin de bâtir un avenir vert, le gouvernement du Canada collabore avec l'industrie et appuie les pratiques durables et innovantes de production en plus d'établir un écosystème de technologies propres fort au pays. En renforçant ses capacités dans le secteur des métaux et des minéraux, le Canada continue d'offrir de bons emplois, de travailler à l'établissement d'une économie résiliente et d'assurer la compétitivité à long terme d'industries clés dans toutes ses régions.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la signature d'un partenariat avec Rio Tinto qui vise la mise en œuvre d'un programme ambitieux qui permettra à la compagnie de renforcer sa position en tant que leader de la production de l'aluminium vert. Ce programme inclut la construction de la première aluminerie en une décennie en Occident, où sera produit l'aluminium aux émissions de carbone parmi les plus faibles au monde, ainsi que le déploiement de sa technologie ELYSIS à l'échelle industrielle dans toutes les usines de Rio Tinto Aluminium au Canada.

Afin de cimenter sa position de leader en production d'aluminium vert, Rio Tinto investira 1,4 milliard de dollars canadiens pour agrandir son aluminerie dernier cri équipée de sa technologie d'électrolyse à faible émission de carbone AP60 au Complexe Jonquière à Saguenay. Le projet créera jusqu'à 1 000 emplois pendant la période de pointe de la construction, et environ 100 emplois permanents seront maintenus grâce à l'exploitation de la nouvelle aluminerie.

Grâce à notre énergie propre, à un écosystème d'innovation robuste et à l'expertise de nos travailleurs, le Canada produit déjà certains des métaux et des minéraux les plus écologiques au monde, notamment l'acier et l'aluminium. Le Canada se positionne comme chef de file dans ce secteur, alors que la demande mondiale en métaux propres ne cesse de croître, surtout pour l'aluminium utilisé dans la production de technologies novatrices dans un large éventail de secteurs, dont les technologies propres, l'aérospatiale et la fabrication de pointe. En nouant des partenariats stratégiques avec des chefs de file de l'industrie comme Rio Tinto, le Canada s'établit comme fournisseur vert de choix d'aluminium et de minéraux critiques.

Rio Tinto, première en importance dans l'industrie de production de métaux et de minéraux au Canada, présente un solide bilan de réussite dans son domaine. Elle s'est engagée à réduire les émissions de carbone que produisent ses activités. C'est pour cela le gouvernement a investi dans ELYSIS Société en commandite, une coentreprise qu'ont formée Rio Tinto et Alcoa. Une fois entièrement mise au point et déployée, la technologie ELYSIS pourrait éliminer l'empreinte carbone des alumineries au Canada. Autre preuve de la confiance portée à Rio Tinto, le gouvernement a annoncé, en octobre 2022, l'octroi d'un financement pouvant atteindre 222 millions de dollars à Rio Tinto Fer et Titane pour l'aider à perfectionner sa technologie novatrice de décarbonisation appelée BlueSmelting, et à augmenter sa production de minéraux critiques utilisés dans une gamme d'applications issues du secteur de la fabrication de pointe, y compris celles des véhicules électriques.

L'entente de collaboration conclue par le gouvernement avec Rio Tinto vient également soutenir les objectifs de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, puisqu'elle permettra d'examiner les possibilités de traitement de minéraux à valeur ajoutée et la fabrication de matériaux nécessaires aux technologies et aux industries canadiennes, ainsi que de promouvoir les principes de l'économie circulaire en récupérant des minéraux critiques dans les flux de déchets.

L'entente d'aujourd'hui constitue une autre étape importante pour le gouvernement du Canada, alors qu'il continue de mettre en place les conditions propices à l'établissement d'une économie plus propre, plus forte et mieux préparée qui pourra soutenir la concurrence dans un monde à faibles émissions de carbone.

Citations

« Le Canada a tout ce qu'il faut pour être le fournisseur mondial vert de choix. C'est pourquoi notre gouvernement collabore avec des joueurs clés comme Rio Tinto pour leur permettre de produire l'aluminium le plus écologique au monde. En soutenant la production écologique de métaux, nous veillons à ce que le Canada maintienne sa position de premier plan dans l'économie de demain. Lorsque les avantages économiques s'ajoutent à un engagement à développer des solutions respectueuses de l'environnement, la situation devient avantageuse pour nos industries, notre écosystème de technologies propres et nos travailleurs. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Aujourd'hui, on franchit une étape importante : le premier projet majeur de production d'aluminium à voir le jour depuis plus de dix ans en Amérique du Nord. Cette annonce nous rapproche du déploiement des premières cuves ELYSIS, qui permettront au Québec d'être le chef de file de la production d'aluminium sans GES. »

- Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon

« Cet investissement s'inscrit dans notre stratégie visant à décarboner nos chaînes de valeur et à développer nos activités dans les matériaux essentiels à la transition énergétique. Notre technologie AP60 a déjà fait ses preuves et produit l'un des aluminiums les plus faibles en carbone au monde, grâce à l'expertise de notre main-d'œuvre hautement qualifiée et à l'accès à une énergie hydroélectrique renouvelable. Il s'agit de l'investissement le plus important dans le secteur de l'aluminium depuis plus d'une décennie, et il renforcera encore notre offre de produits de haute qualité et à faibles émissions de carbone à nos clients, qui s'efforcent également de réduire leur propre empreinte carbone. J'aimerais remercier le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour leur soutien dans l'avancement de ce projet. Nous continuons également à travailler ensemble sur l'implantation future de la technologie de production d'aluminium sans carbone ELYSISTM dans nos installations du Québec. »

- Le président-directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm

Faits en bref

Rio Tinto compte plus de 10 000 employés au Canada et est présente dans plus de 35 sites au pays. L'entreprise est à l'heure actuelle l'un des plus importants producteurs de métaux et de minéraux au Canada.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui a été lancée en décembre 2022, dispose d'un soutien fédéral de 3,8 milliards de dollars, annoncé dans le budget de 2022. Le financement proposé couvre la totalité de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques, de la géoscience et de l'exploration aux applications de traitement, de fabrication et de recyclage des minéraux, y compris la recherche-développement et le déploiement de technologies.

Grâce au Plan de réduction des émissions pour 2030 et à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, le Canada est en bonne voie d'atteindre son objectif, qui est de réduire d'ici 2030 les émissions de 40 à 45 %, par rapport aux niveaux de 2005.

Le gouvernement du Canada a alloué un financement à ELYSIS Société en commandite, une coentreprise formée dans le cadre d'un partenariat technologique conclu entre Rio Tinto et Alcoa, pour qu'elle mette au point la toute première technologie de fusion d'aluminium réellement carboneutre au monde.

En octobre 2022, le gouvernement a annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 222 millions de dollars, dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation, à Rio Tinto Fer et Titane, une filiale de Rio Tinto, pour l'aider à accroître sa production de minéraux critiques, notamment le lithium, le titane et le scandium.

