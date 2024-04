GATINEAU, QC, le 18 avril 2024 /CNW/ - La pollution plastique est omniprésente dans l'environnement, se propage au-delà des frontières nationales, pose un risque pour les espèces sauvages et endommage les écosystèmes. La production de plastique et les déchets plastiques devraient tripler d'ici 2060, et l'on prévoit que jusqu'à 37 millions de tonnes de pollution plastique vont aboutir dans nos océans chaque année d'ici 2040. Cette situation laisse un héritage de répercussions environnementales aux générations futures, et la pollution plastique coûte plus de 2 mille milliards de dollars à tous les ans, un fardeau majoritairement porté par les collectivités locales. En l'absence de nouvelles mesures de contrôle efficaces et d'une coopération internationale accrue, la crise mondiale de la pollution plastique est vouée à s'intensifier.

La semaine prochaine, du 23 au 29 avril, le Canada accueillera des gens du monde entier à Ottawa pour la quatrième session du Comité intergouvernemental de négociation (CIN-4) au Centre Shaw afin de faire progresser l'élaboration d'un accord mondial sur la pollution plastique d'ici la fin de 2024. Lors de la conférence, la délégation canadienne, menée par l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, se réunira avec des partenaires internationaux venus du monde entier, pour accroître l'ambition et harmoniser les mesures de lutte contre la pollution plastique.

CIN-4 est la quatrième de cinq sessions de négociations coordonnées par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). CIN-4 est l'avant-dernière occasion d'unir le monde autour d'un objectif commun : mettre fin à la pollution plastique.

Le Canada donne le coup d'envoi de la session en organisant une série d'événements en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature. Le 21 avril, le ministre Guilbeault accueillera une réunion de l'alliance des pays hôtes du CIN - le Canada, l'Uruguay, la France, le Kenya et la République de Corée - afin de discuter des objectifs communs dans le cadre du processus du CIN. Il rencontrera ensuite plusieurs ministres et représentants de haut niveau afin de poursuivre la création de l'élan politique nécessaire à l'obtention d'un résultat ambitieux.

Le 22 avril, qui coïncide avec le Jour de la Terre, le ministre coorganisera une journée des partenariats de haut niveau sous le thème « Planète contre plastiques », qui comprendra des discussions axées sur l'action avec les ministres, les peuples autochtones, les jeunes, la société civile, tous les ordres de gouvernement et le secteur privé, en vue d'accélérer les efforts déployés dans la lutte contre la pollution plastique.

Les séances de négociation débuteront le 23 avril, au cours desquelles les pays continueront à travailler sur la portée, la formulation et les mécanismes possibles, y compris les outils financiers, à inclure dans le nouveau traité juridiquement contraignant sur la pollution plastique. Aucun accord final ne devrait être conclu à la session CIN-4, mais elle sera essentielle pour jeter les bases d'une conclusion fructueuse des négociations à la session CIN-5, qui se tiendra en République de Corée vers la fin de l'année.

Le Canada a pris de nombreuses mesures pour relever le défi mondial croissant que pose la pollution plastique, notamment le lancement de la Charte sur les plastiques dans les océans pendant la présidence canadienne du G7 en 2018, l'introduction d'une interdiction nationale des plastiques néfastes à usage unique, la mise en œuvre de son plan global de réduction des déchets de plastique et de la pollution par les plastiques, et sa transition vers une économie circulaire des plastiques. Membre inaugural de la Coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique, qui réunit une soixantaine de pays représentant toutes les régions des Nations Unies, dont l'objectif est de mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040 et d'élaborer un accord mondial à la fois ambitieux et efficace.

Le Canada se réjouit de collaborer avec toutes les nations pour réaliser de grands progrès dans notre objectif commun de mettre fin à la pollution plastique.

« Nous avons une occasion historique de nous attaquer à la crise mondiale du plastique lors de la conférence CIN-4 au Canada. Le rythme auquel nous consommons tous les plastiques est tout simplement insoutenable, et ce n'est qu'en nous rassemblant que nous pourrons résoudre le problème. Nous prenons des mesures importantes chez nous pour réduire la quantité de plastique qui se retrouve dans les sites d'enfouissement et dans l'environnement, mais il est impossible de s'attaquer au problème sans une solution mondiale. Au Canada et dans le monde entier, les gens veulent que leurs dirigeants participent à la conférence CIN-4 pour faire de réels progrès et mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le ministre Guilbeault rencontrera également des représentants des provinces, des territoires et des organisations autochtones pour discuter des défis uniques auxquels est confronté le Canada et des possibilités de s'attaquer collectivement à la pollution plastique, y compris dans l'environnement marin.

Tout au long des négociations, le Canada insistera sur l'urgent besoin de conclure les négociations cette année, réaffirmera le consensus international visant à mettre fin à la pollution plastique, fera progresser les aspects clés du traité, plaidera en faveur d'un mandat pour que les travaux se poursuivent entre les sessions de négociation et continuera à s'exprimer avec force en faveur de l'inclusion dans le processus du CIN.

En 2022, le Canada et tous les autres États membres des Nations Unies ont convenu, lors de la reprise de la cinquième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, d'établir le Comité intergouvernemental de négociation ayant pour mandat d'élaborer un accord mondial juridiquement contraignant sur la pollution plastique d'ici la fin de 2024.

Lors de la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement en février 2024, le Canada a organisé une réunion ministérielle et formé l'Alliance des pays hôtes du CIN, aux côtés de l' Uruguay , de la France , du Kenya et de la République de Corée. Les membres de l'Alliance se sont conjointement engagés à conclure les négociations d'ici la fin de 2024.

Le Canada prend des mesures pour réduire les déchets de plastique et la pollution et aider les Canadiens à effectuer la transition vers une économie circulaire grâce au plan global du gouvernement du Canada. Il travaille aussi avec les provinces et les territoires afin de mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne visant l'atteinte de zéro déchet de plastique et son plan d'action, qui porte sur l'ensemble du cycle de vie des plastiques pour garder le plastique dans l'économie et hors de l'environnement.

Pour veiller à ce que la conférence CIN-4 soit inclusive, équitable et sérieuse, le Canada organise également une Zone d'action sur le plastique au Centre national des arts à Ottawa, du 23 au 29 avril.

La Zone d'action sur le plastique offre un espace distinct aux partenaires et aux intervenants pour échanger des mesures, des innovations et des expériences afin de stimuler l'ambition et de prévenir les déchets de plastique et la pollution tout au long du cycle de vie des plastiques. Les membres du public peuvent s'inscrire en ligne pour assister aux événements organisés dans la Zone d'action sur le plastique.

Le thème de la Journée de la Terre en 2024 - Planète contre plastiques - appelle à une prise de conscience généralisée des risques que les plastiques posent pour la santé, à l'élimination rapide de tous les plastiques à usage unique, à l'adoption urgente d'un accord mondial solide sur la pollution plastique et à la fin de la mode éphémère.

La cinquième et dernière session prévue du CIN (CIN-5) aura lieu du 25 novembre au 1er décembre 2024 à Busan, en République de Corée.

