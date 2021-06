OTTAWA, ON, le 28 juin 2021 /CNW/ - Partout au pays, les collectivités subissent les impacts des changements climatiques. Qu'il s'agisse d'événements extrêmes (p. ex. incendies de forêt, inondations et vagues de chaleur) ou encore de l'élévation du niveau de la mer et de la fonte des glaces et du pergélisol, il y a nécessité d'agir pour réduire les coûts de ces impacts et pour renforcer la résilience.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, ont annoncé aujourd'hui la publication du document Le Canada dans un climat en changement : Rapport sur les enjeux nationaux - une perspective nationale sur l'impact qu'ont les changements climatiques sur notre environnement, notre économie et de nombreux aspects de notre vie quotidienne, de même que sur les moyens que nous prenons pour nous adapter à ces impacts.

Le rapport fournit à la population canadienne une synthèse exhaustive des connaissances sur les impacts des changements climatiques, de même que des exemples de mesures d'adaptation en cours pour contrer ces impacts. Il jette également des bases pour orienter les prises de décision et les mesures d'action au moment où nous élaborons une stratégie nationale d'adaptation pour le Canada.



Les conclusions principales du rapport montrent que les changements climatiques ont des impacts sur les infrastructures, la santé, la culture et l'économie de collectivités canadiennes de toutes tailles, représentant ainsi une menace pour les écosystèmes du Canada et les services essentiels qu'ils fournissent, notamment l'accès à l'eau douce. Comme ces impacts persisteront et s'intensifieront au fil du temps, il est urgent d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître la résilience aux changements climatiques grâce à des mesures d'adaptation.

Le rapport fait partie d'un processus collaboratif d'évaluation nationale dirigé par Ressources naturelles Canada intitulé Le Canada dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir. Dirigé par Ressources naturelles Canada, ce processus forme la base des mesures ambitieuses que nous devons prendre à l'heure où nous élaborons la stratégie nationale d'adaptation du Canada.

Pour la rédaction du rapport, Ressources naturelles Canada a embauché comme auteurs des spécialistes issus du monde universitaire, de la fonction publique et d'organismes non gouvernementaux pour évaluer et synthétiser l'information contenue dans la documentation évaluée par les pairs et dans les rapports gouvernementaux, de même que le savoir autochtone sur le sujet.



Parallèlement au rapport, Ressources naturelles Canada et le Centre canadien des services climatiques d'Environnement et Changement climatique Canada ont également lancé la Carte des actions en adaptation. Cette carte interactive et consultable en ligne répertorie des études de cas d'adaptation aux changements climatiques de partout au Canada afin d'accroître l'accès à de l'information et à des ressources utiles propres à soutenir les mesures d'adaptation.

Accroître l'action climatique et la résilience des collectivités face aux impacts des changements climatiques est une priorité absolue pour le gouvernement. Le Canada a mis en place un plan climatique renforcé - Un environnement sain et une économie saine - qui prévoit 64 mesures pour dépasser nos objectifs climatiques. En collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada, Sécurité publique Canada et Infrastructure Canada, Ressources naturelles Canada travaille à l'élaboration d'une stratégie nationale d'adaptation qui contribuera à protéger la population canadienne partout au pays contre les conditions météorologiques extrêmes et les nouveaux risques climatiques.

Dans le budget de 2021, le Canada a investi dans la résilience et des mesures d'adaptation à la grandeur du gouvernement fédéral, y compris 1,4 milliard de dollars sur douze ans pour garnir le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes; 63,8 millions de dollars sur trois ans pour établir des cartes des zones inondables dans les régions à haut risque; 100,6 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer l'état de préparation aux feux de forêt dans les parcs nationaux du Canada; et 28,7 millions de dollars sur cinq ans pour mieux cartographier les régions à risque de subir des feux de forêt dans le nord du Canada.

Le gouvernement continue de collaborer avec les provinces, les territoires, les municipalités, les organisations autochtones et les collectivités, de même qu'avec d'autres intervenants, pour accroître la résilience du Canada face aux changements climatiques.

« Notre climat est actuellement en plein changement, et les impacts des changements climatiques iront seulement en s'intensifiant. Nous devons savoir comment nous adapter pour pouvoir protéger nos collectivités et notre économie. Le rapport sur les enjeux nationaux nous aide à nous préparer, à réagir et à bâtir un Canada plus résilient. »



« Le rapport sur les enjeux nationaux nous rappelle avec force que la population canadienne ressent déjà les effets des changements climatiques, elle qui subit un nombre croissant de phénomènes météorologiques extrêmes (p. ex. feux de forêt, inondations et sécheresses). Le coût des dommages attribuables à ces phénomènes est également en hausse, si bien que le gouvernement du Canada s'emploie actuellement à élaborer une stratégie nationale d'adaptation, guidée par les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Cette stratégie constitue une part importante de notre plan d'action pour rendre les collectivités plus saines, plus sûres et plus résilientes pour les générations futures. »



« Les changements climatiques ont de profonds impacts sur des collectivités de toutes tailles : les inondations, les feux de forêt, les sécheresses et les épisodes de dégel du pergélisol sont en effet de plus en plus fréquents et touchent de façon disproportionnée certaines populations. En collaboration avec les Canadiens, à l'aide des meilleures données disponibles et de pratiques exemplaires en planification et adaptation des infrastructures, nous pouvons contribuer à assurer la résilience dans nos collectivités. »

