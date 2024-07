GATINEAU, QC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Comprendre les causes et les risques des phénomènes météorologiques extrêmes peut nous aider à prendre des décisions éclairées pour protéger notre santé, notre sécurité, et le bien-être à long terme de nos communautés. La science qui consiste à calculer l'influence des changements climatiques d'origine humaine sur les phénomènes météorologiques extrêmes est connue sous le nom d'attribution des phénomènes météorologiques extrêmes.

Environnement et Changement climatique Canada a publié aujourd'hui les premiers résultats générés par son projet pilote du système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes. Le système compare des simulations climatiques pour révéler comment les changements climatiques d'origine humaine ont une incidence sur la probabilité d'un phénomène météorologique extrême.

Grâce à ce système, les scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada ont analysé les vagues de chaleur qui ont touché l'est de l'Ontario, le nord et le sud du Québec, ainsi que le Canada atlantique au cours du mois de juin. Dans tous les cas, l'analyse a déterminé que les changements climatiques d'origine humaine rendaient ces vagues de chaleur beaucoup plus probables :

Est de l' Ontario : Du 17 au 19 juin 2024, une vague de chaleur a atteint un pic de température moyen de 29 degrés dans la région, soit 7,4 degrés au-dessus de la normale.

Le système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes compare deux climats simulés présentant des compositions atmosphériques différentes :

Le climat de la fin des années 1800, avant les répercussions majeures de la révolution industrielle.

Le climat d'aujourd'hui.

Une comparaison entre les deux révèle à quel point l'activité humaine a augmenté la probabilité d'une vague de chaleur.

Nous invitons le public à surveiller régulièrement les prévisions météorologiques, à prendre au sérieux toutes les alertes météorologiques et à se préparer aux phénomènes météorologiques en élaborant un plan d'urgence et en étant prêt à adapter ses plans de voyage. Les Canadiens peuvent télécharger l'application MétéoCAN afin de recevoir des notifications d'alertes météorologiques directement sur leur appareil mobile. Les alertes aident les Canadiens à se préparer à faire face aux phénomènes météorologiques violents, à sauver des vies et à réduire les répercussions sur les biens et les moyens de subsistance.

Faits en bref

Au cours de la phase pilote du système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes, les scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada n'analyseront que les vagues de chaleur. Des travaux sont en cours pour étendre ce système à l'analyse des phénomènes de basse température extrême et des précipitations extrêmes.

n'analyseront que les vagues de chaleur. Des travaux sont en cours pour étendre ce système à l'analyse des phénomènes de basse température extrême et des précipitations extrêmes. Alors que la planète continue à se réchauffer, nous constatons des changements dans la force et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. Les activités humaines, principalement les émissions de gaz à effet de serre, sont à l'origine d'une augmentation des épisodes de chaleur extrême, qui peuvent provoquer des incendies de forêt et des sécheresses, une diminution des froids extrêmes, un raccourcissement des saisons de couverture neigeuse et glaciaire, un amincissement des glaciers et le dégel du pergélisol.

Environnement et Changement climatique Canada est la source officielle de renseignements météorologiques et d'avertissements de temps violent du pays et s'engage à fournir des renseignements météorologiques précis et opportuns, y compris des avertissements de temps violent, à la population canadienne.

est la source officielle de renseignements météorologiques et d'avertissements de temps violent du pays et s'engage à fournir des renseignements météorologiques précis et opportuns, y compris des avertissements de temps violent, à la population canadienne. Les prévisions et avertissements de temps violent les plus récents sont disponibles sur le site Web consacré à la météo d'Environnement et Changement climatique Canada , l'application MétéoCAN (disponible pour les appareils Android et iOS), ainsi que les services Radiométéo, et Bonjour Météo (1-833-586-3836).

