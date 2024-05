GATINEAU, QC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le Canada est déterminé à demeurer à l'avant-garde de la science sur les changements climatiques - la recherche scientifique qui conduit à des mesures fondées sur des données probantes pour réduire les émissions de carbone, bâtir des collectivités et des écosystèmes forts et résilients et stimuler la croissance au sein d'une économie verte.

La science est claire : il faut de toute urgence prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques causés par les activités humaines. Les conseils et les connaissances scientifiques demeurent essentiels pour orienter et éclairer les politiques et la prise de décisions en vue d'atteindre la carboneutralité au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a publié le rapport Science du climat 2050 : Priorités nationales pour la science et le savoir sur les changements climatiques - un rapport exhaustif qui apporte un éclairage et une orientation quant aux ressources scientifiques nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. Le rapport fait état des activités prioritaires liées à la science et aux connaissances que le Canada doit réaliser pour atteindre les cibles climatiques et les objectifs d'adaptation définis dans le Rapport d'étape sur le Plan de réduction des émissions pour 2030 et la Stratégie nationale d'adaptation.

Ce rapport est le fruit de deux années de mobilisation intensive, menée par Environnement et Changement climatique Canada, avec plus de 500 dirigeants de la communauté canadienne de la science des changements climatiques, y compris les gouvernements, les secteurs industriels et le milieu universitaire. Il présente de multiples points de vue des experts sur les principales activités de recherche scientifique dans différents domaines, afin d'orienter la recherche de manière à mieux éclairer les politiques, les programmes et les services visant à atténuer les effets des changements climatiques et à s'y adapter. Le rapport insiste sur le fait que la science autochtone et la science occidentale sont toutes deux essentielles pour produire les avis les plus pertinents.

Le gouvernement du Canada continuera de se tourner vers les experts du domaine des connaissances et des sciences autochtones et occidentales pour obtenir les données et les renseignements nécessaires à la prise de mesures climatiques novatrices et décisives.

Citations

« Sans nos scientifiques et nos gardiens du savoir autochtone, nous n'aurions pas de repères pour nous guider. Ils nous fournissent des chiffres clairs et des comparaisons frappantes. Les preuves qu'ils présentent nous aident à comprendre où nous allons et où nous pourrions être. Les données et le savoir que nous priorisons aujourd'hui sont essentiels à nos innovations futures, et le rapport Science du climat 2050 nous aide non seulement à établir nos priorités, mais il trace également une voie à suivre en déterminant les activités scientifiques et les études que nous devons mener pour relever le défi que posent les changements climatiques. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le rapport Science du climat 2050 : Priorités nationales pour la science et le savoir sur les changements climatiques a été rédigé avec la contribution d'experts de diverses disciplines scientifiques, notamment la quantification des émissions, la qualité de l'air, les répercussions sur la santé, l'infrastructure et la biodiversité. Il souligne la nécessité de mettre à contribution le savoir des sciences naturelles, des sciences de la santé et des sciences sociales pour bâtir un Canada résilient et carboneutre.

a été rédigé avec la contribution d'experts de diverses disciplines scientifiques, notamment la quantification des émissions, la qualité de l'air, les répercussions sur la santé, l'infrastructure et la biodiversité. Il souligne la nécessité de mettre à contribution le savoir des sciences naturelles, des sciences de la santé et des sciences sociales pour bâtir un Canada résilient et carboneutre. La portée du rapport repose sur une prise en compte équitable de divers systèmes de connaissances, pour ainsi faire place au leadership et à l'innovation autochtones, reconnaître que le savoir autochtone est un réseau distinct de systèmes de connaissances qui coexistent avec la tradition scientifique occidentale, et que, bien que distinctes, ces diverses approches ont le potentiel de créer ensemble de nouvelles connaissances.

Ce rapport peut aider à guider l'ensemble des acteurs scientifiques au sein du gouvernement, du milieu universitaire, des organisations non gouvernementales, des organisations autochtones nationales, des fondations et du secteur privé - en fait, toute personne qui participe activement à la réalisation d'activités scientifiques afin de mieux éclairer les politiques, les programmes et les services d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation dans ce domaine.

Le rapport s'appuie sur un rapport de 2020 intitulé Science du climat 2050 : Faire progresser la science et le savoir sur les changements climatiques. Ce document de base a permis de réunir les experts afin de définir ce qui doit être fait pour accélérer les travaux scientifiques dans des domaines liés à la résilience aux changements climatiques et à la carboneutralité.

