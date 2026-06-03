VICTORIA, BC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada cherche activement à rendre son économie plus forte et plus souveraine. Notre secteur forestier peut contribuer concrètement à cet effort en créant des emplois bien rémunérés, en faisant vivre quelque 300 collectivités, en nous fournissant les matériaux dont nous avons besoin pour bâtir des maisons plus abordables et plus durables, et en renforçant les exportations et les échanges commerciaux.

Alors que des ministres des différents gouvernements du Canada s'apprêtent à se réunir cette semaine au sein du Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF), le gouvernement du Canada s'attaque aux défis de l'heure, notamment les mesures commerciales des États-Unis, l'approvisionnement en fibre et les changements climatiques. Il compte aussi transformer le secteur forestier pour forger un avenir plus prospère et plus stable.

En janvier 2026, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a mis sur pied le Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien, mandaté pour trouver rapidement des moyens pratiques de transformer et de moderniser le secteur.

Aujourd'hui, le ministre Hodgson a rendu public le rapport final du Groupe de travail, qui présente des recommandations visant à stabiliser le secteur et propose des mesures pour moderniser les activités, attirer des investissements privés, développer l'utilisation du bois dans la construction, augmenter la production de produits du bois à valeur ajoutée et diversifier les marchés d'exportation.

Il est essentiel d'adopter une approche de type « Équipe Canada », fondée sur un fédéralisme coopératif, pour transformer le secteur forestier et faire avancer la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail. Considérant que les provinces et les territoires possèdent et gèrent près de 90 % des forêts au Canada, une coordination étroite entre les instances fédérales, provinciales et territoriales est indispensable, particulièrement pour améliorer l'accès à la fibre, fondement même de la chaîne de valeur du secteur forestier.

Au cours des deux prochains jours, le CCMF se réunira pour discuter des recommandations du rapport et promouvoir une approche coordonnée de la transformation du secteur et de l'attraction d'investissements. À partir de ces discussions, le gouvernement du Canada publiera un plan d'action qui jettera les bases de la future stratégie canadienne pour le secteur forestier.

De plus, M. Hodgson a annoncé une bonification du Programme de garantie du bois d'œuvre résineux de la Banque de développement du Canada (BDC), qui prendra la forme d'une hausse du montant maximum des prêts et des lettres de crédit. Deux nouveaux programmes de la BDC offriront des prêts directs aux entreprises du secteur forestier, y compris aux exploitations forestières et aux papetières.

À l'appui des travailleurs et entreprises du Canada, le gouvernement fédéral injecte 400 millions de dollars de plus dans les agences de développement régional du Canada pour soutenir la transformation du secteur forestier, dont 300 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire, et met sur pied un nouveau fonds de développement régional de 100 millions de dollars.

Enfin, le ministre Hodgson a annoncé un investissement fédéral de près de 130 millions de dollars dans 56 projets au Canada, qui contribueront à faire progresser la transformation du secteur. Ces projets visent à développer de nouvelles technologies du bois à faibles émissions de carbone, à populariser l'utilisation du bois massif dans la construction, à soutenir la participation des Autochtones et de leurs entreprises dans le secteur forestier, à accroître la capacité des fabricants d'ajouter de la valeur aux produits du bois et à soutenir la diversification de nos marchés d'exportation.

Le Canada possède ce que le monde entier recherche, et son secteur forestier joue un rôle clé dans l'édification d'une économie plus forte et plus durable pour tous les Canadiens et les Canadiennes. En venant en aide aux travailleurs aujourd'hui et en modernisant le secteur pour qu'il triomphe demain, le gouvernement du Canada fait en sorte que notre secteur forestier demeure une source de vitalité et de prospérité pour les prochaines décennies.

Citations

« Nos forêts sont la clé de voûte de bons emplois, de logements abordables et d'une croissance économique durable partout au pays. L'annonce d'aujourd'hui et notre collaboration suivie avec les provinces, les territoires et les groupes autochtones permettront à notre gouvernement de soutenir et de stabiliser l'industrie dans l'immédiat, mais aussi de la fortifier pour demain. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Devant la montée de droits de douane et les incertitudes du commerce mondial, nous passons à l'action pour soutenir notre industrie des produits forestiers. Les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui protégeront des emplois chez nous et donneront à nos entreprises les ressources et les fonds nécessaires pour poursuivre leurs activités, explorer de nouveaux marchés et augmenter la résilience de notre économie. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Quelques faits

Le secteur forestier canadien est un moteur économique majeur, qui fait vivre près de 200 000 travailleurs, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars.

Depuis août 2025, le gouvernement du Canada a investi plus de 2 milliards de dollars pour protéger et transformer le secteur forestier canadien, dont 500 millions de dollars pour renouveler une série de programmes de Ressources naturelles Canada destinés à transformer le secteur.

Le Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien a été mis sur pied le 19 janvier 2026 et devait déposer un rapport final au bout de 90 jours. Le rapport a été remis au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles le 16 avril 2026.

L'octroi d'un montant de 300 millions de dollars de l'Initiative régionale de réponse tarifaire permettra à des petites et moyennes entreprises d'avoir accès au financement dont elles ont besoin pour se réorienter stratégiquement et diversifier leurs marchés, pour augmenter leur productivité et pour devenir plus concurrentielles.

Le nouveau fonds de développement régional de 100 millions de dollars fournira un financement ciblé et permettra, en collaboration avec les provinces, les territoires et les autorités locales, cernera les besoins et veillera à soutenir de manière cohérente les régions durement éprouvées par les difficultés du secteur forestier.

De nouveaux produits forestiers innovants, comme le bois d'ingénierie, les biocarburants et les emballages biodégradables à base de produits forestiers peuvent aider le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et permettent d'offrir des solutions de logement plus durables, plus abordables et plus efficaces.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]