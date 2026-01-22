TORONTO, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Le Canada s'est fixé pour objectif d'éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040, et de nouvelles données de la Société canadienne du cancer indiquent que nous sommes à un moment charnière de cette mission.

Bien qu'il soit presque entièrement évitable, le cancer du col de l'utérus a coûté la vie à près de 430 personnes au Canada en 2025.

En janvier, à l'occasion du Mois de la sensibilisation au cancer du col de l'utérus, le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) met en lumière les efforts déployés par des partenaires de tout le pays pour éliminer ce cancer : amélioration des taux de vaccination contre les virus du papillome humain (VPH) et remplacement du test Pap par le test de détection des VPH (test VPH) pour dépister cette maladie. Il s'agit là de priorités énoncées dans le Plan d'action pour l'élimination du cancer du col de l'utérus au Canada, 2020-2030 (le Plan d'action).

Le Partenariat a conçu ce Plan d'action avec des partenaires du système de santé de l'ensemble du pays, y compris des personnes ayant un vécu face à cette maladie, des leaders de la santé publique et du système de lutte contre le cancer, des réseaux de dépistage ainsi que des organisations des Premières Nations, inuites et métisses.

« L'objectif d'élimination du cancer du col de l'utérus reste à notre portée, a déclaré le Dr Craig Earle, PDG du Partenariat. Mais nous ne l'atteindrons que si nous ciblons les populations confrontées aux obstacles les plus importants en matière de dépistage par test VPH et de vaccination. »

Des projections récentes issues de la modélisation indiquent qu'en vue d'éliminer le cancer du col de l'utérus au Canada d'ici 2040, il faut poursuivre l'amélioration des taux de vaccination contre les VPH et offrir le dépistage primaire par test VPH dans l'ensemble des provinces et territoires d'ici 2035.

« Il faut prioriser les mesures comme la mise en œuvre de l'autodépistage des VPH dans les programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus, a déclaré le Dr Earle. De tels efforts sont essentiels pour faire avancer l'équité en santé et la réconciliation, qui sont des priorités du Plan d'action. »

Accédez au Plan d'action pour suivre les progrès du Canada vers l'élimination du cancer du col de l'utérus.

Entrevues avec le PDG du Partenariat

Le Dr Craig Earle peut accorder des entrevues sur le Plan d'action, les progrès accomplis à ce jour, et le rôle central du dépistage primaire par test VPH et de la vaccination contre les VPH ainsi que de l'équité et de la réconciliation dans l'élimination du cancer du col de l'utérus.

À propos du Partenariat canadien contre le cancer

En tant que coordonnateur de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (la Stratégie), le Partenariat contre le cancer (le Partenariat) travaille avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé et leurs programmes de lutte contre le cancer, les gouvernements et organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis, des leaders et des spécialistes du système de santé, et des personnes touchées par le cancer d'un bout à l'autre du Canada, afin de mettre en œuvre la Stratégie dans le but d'améliorer les résultats de la lutte contre le cancer au profit de l'ensemble de la population du pays. Pour en savoir plus, consultez le site partenariatcontrelecancer.ca.

SOURCE Partenariat canadien contre le cancer

Personne-ressource pour les médias : Gelek Badheytsang, responsable des communications stratégiques, Partenariat canadien contre le cancer, [email protected], 437-290-1350