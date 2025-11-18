OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien pour les Amériques (CCA) a dévoilé son nouveau rapport, intitulé Beyond the Build: A New Canadian Strategy for Latin America and the Caribbean (Au-delà de la construction : une nouvelle stratégie canadienne pour l'Amérique latine et les Caraïbes), qui appelle à une action audacieuse et immédiate pour transformer les relations commerciales et économiques du Canada dans toute la région. Le rapport présente un plan à fort impact qui relie les priorités nationales du Canada en matière d'infrastructure aux besoins les plus pressants des Amériques, ouvrant ainsi la voie à des possibilités inédites en matière de croissance, de résilience et de leadership régional.

Dirigé par Ken Frankel et Marta Blackwell du CCA, et élaboré par une équipe de grands experts canadiens en politiques publiques -- Janice Stein, Jonathan Hausman, Amanda Lang, Eric Miller, John Price et Doug Saunders -- le rapport propose une feuille de route complète pour des actions gouvernementales ciblées visant à accélérer la croissance économique tout en réduisant les risques grâce à des partenariats stratégiques dans les Amériques.

« Le Canada a besoin d'un nouveau plan d'action pour stimuler la croissance économique dans les Amériques », a déclaré Ken Frankel, président du CCA. « Nos ambitions, nos compétences et notre expertise sont parfaitement alignées avec les perspectives de croissance dans la région. »

Le rapport recommande que le Canada accorde la priorité à cinq moteurs de croissance économique afin de renforcer la prospérité nationale et d'élargir les opportunités commerciales dans les Amériques :

Activer les accords de libre-échange : Exploiter le potentiel économique inutilisé en tirant parti des accords déjà en place au Canada pour libérer le vaste potentiel économique des Amériques.

Stimuler les investissements dans les infrastructures : Créer des consortiums d'entreprises et des incitations fiscales pour stimuler le développement des infrastructures régionales.

Développer les ressources critiques : Mettre à profit l'expertise canadienne en extraction de ressources pour établir des partenariats dans le développement des terres rares et des minéraux critiques.

Repenser la mobilité de la main-d'œuvre comme une stratégie d'échange de compétences : Mettre en place un échange de compétences entre les régions afin de relever efficacement les défis liés à la migration.

Renforcer la cybersécurité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement : Protéger et renforcer les mesures relatives aux corridors commerciaux et à la cybersécurité afin d'atténuer les risques dans les chaînes d'approvisionnement.

Le Canada est particulièrement bien placé pour devenir un partenaire régional privilégié, mais une action rapide est essentielle pour saisir cette fenêtre d'opportunité qui se rétrécit dans un contexte de concurrence mondiale croissante.

« En cette période de changements sans précédent, les partenariats en Amérique latine offrent des possibilités économiques significatives. Ils doivent également s'attaquer à d'importantes questions de sécurité. Le Canada peut être un acteur de premier plan avant que d'autres ne saisissent cette opportunité », a souligné Janice Stein, directrice fondatrice de la Munk School of Global Affairs.

Pour découvrir l'ensemble des recommandations de la CCA et comprendre comment le Canada peut mieux s'engager auprès de l'Amérique latine et des Caraïbes, consultez le rapport ici : https://www.ccacanada.com/beyondthebuild.

