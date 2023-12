GATINEAU, QC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les espèces animales et végétales menacées de surexploitation en raison de commerce illégal ou non durable. La criminalité liée aux espèces sauvages et la criminalité forestière ont pris des proportions mondiales; voilà pourquoi une solide collaboration entre les partenaires canadiens et internationaux est essentielle pour lutter contre le trafic des espèces sauvages et les crimes connexes.

En octobre 2023, des agents d'application de la loi d'Environnement et Changement climatique Canada ont participé à l'opération Thunder 2023, une opération mondiale d'une durée d'un mois, qui a rallié 133 pays. Dirigée par INTERPOL et l'Organisation mondiale des douanes, l'opération visait à repérer, perturber et démanteler des réseaux criminels et des réseaux du crime organisé impliqués dans le trafic d'espèces de faune et de flore sauvages.

Les agents d'application de la loi d'Environnement et Changement climatique Canada ont mené de nombreuses opérations d'application de la loi dans tout le Canada, avec l'aide de l'Agence des services frontaliers du Canada, de la Gendarmerie royale du Canada, et de leurs homologues provinciaux et territoriaux.

Les agents d'application de la loi et leurs partenaires ont effectué des inspections ciblées dans des centres de services postaux, des aérogares et des points d'entrée partout au Canada. Leurs efforts ont mis à jour de nombreuses infractions ayant mené à la saisie ou à la retenue d'un grand nombre d'espèces (ou de leurs parties ou produits dérivés respectifs) qui sont protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Les objets saisis ou retenus sont les suivants :

Trente boîtes de crème à l'huile de crocodile;

Deux boîtes et huit sacs de congélation contenant des ailerons de requin;

Vingt sculptures en bois d'acajou africain;

Huit pythons verts;

Dix boîtes de crème pour le visage contenant de l'orchidée jacinthe;

Trois paquets de baume du tigre en poudre;

Cinquante plants de cactus et quinze bouts de cactus;

Sept boîtes de pilules contenant de l'orchidée Gastrodia sesamoides ;

; Quatorze Grues du Canada;

Une tête d'alligator;

Deux tortues terrestres vivantes;

Deux baculums (os pénien) d'ours noir.

Les résultats de cette opération se sont fait sentir au-delà des frontières du Canada et prouvent que les efforts collaboratifs d'application de la loi à l'échelle mondiale perturbent les activités illicites contre les espèces sauvages. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats de cette opération, consultez le communiqué suivant :

https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2023/2-114-seizures-of-endangered-animals-and-timber-in-major-international-law-enforcement-operation# (en anglais seulement).

Faits en bref

La criminalité liée aux espèces sauvages désigne le commerce d'espèces végétales et animales sauvages en violation des lois et règlements nationaux et internationaux.

INTERPOL définit la criminalité forestière comme étant les activités criminelles qui touchent le secteur forestier et portent sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis la récolte et le transport jusqu'à la transformation et la vente.

Selon INTERPOL, la criminalité environnementale et liée aux espèces sauvages est devenue l'un des secteurs criminels les plus vastes et les plus lucratifs au monde, et elle ne cesse de croître, poussant de nombreuses espèces au bord de l'extinction.

L'opération Thunder 2023 est la septième opération mondiale de la série annuelle « Thunder », qui a été lancée avec l'opération Thunderbird, en 2017.

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) est un accord international que le Canada a signé en 1975 pour réglementer, ou dans certains cas interdire, le commerce de certaines espèces animales et végétales sauvages ainsi que de leurs parties et de produits qui en sont dérivés. Elle protège plus de 40 000 espèces animales et végétales dans le monde entier.

Le 20 novembre 2023, le gouvernement du Canada a annoncé une approche plus stricte en matière de commerce pour le Canada visant à restreindre davantage le transport d'ivoire d'éléphant et de cornes de rhinocéros.

