VANCOUVER, BC, le 1er juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un soutien supplémentaire pour un nouveau centre pour personnes âgées à Vancouver-Sud. En plus du financement annoncé en 2021, le gouvernement du Canada y consacre un soutien additionnel de 5.2 millions de dollars, approuvé en principe, qui porte l'appui financier du gouvernement du Canada pour ce projet à plus de 10.5 millions de dollars. Le centre pour personnes âgées Sunset contribuera à répondre aux besoins croissants du quartier en matière d'installations consacrées aux programmes communautaires, culturels et récréatifs pour les aînés de Vancouver-Sud.

Le nouveau centre pour personnes âgées, d'une superficie de 10 000 pieds carrés, sera adjacent au centre communautaire Sunset existant. Il comprendra des salles à manger et des salles de réunion polyvalentes, deux salles d'activités, une salle d'entraînement, une cuisine commerciale, un hall d'entrée incluant un café, un lieu de détente, des locaux administratifs, ainsi que des espaces extérieurs pour la marche, le jardinage et les rassemblements. Le nouveau centre accueillera des personnes âgées ayant un large éventail d'intérêts, de capacités, de cultures et de langues, ce qui leur permettra de profiter de la riche diversité du quartier.

Le gouvernement du Canada a approuvé en principe un total de 10,5 millions de dollars. La Ville de Vancouver a fourni 3,1 millions de dollars pour le projet.

Citations

« Nous avons comme priorité de bâtir un Canada fort, résilient et inclusif. Le financement fédéral octroyé au centre pour personnes âgées Sunset à Vancouver-Sud permettra de créer l'espace nécessaire pour fournir aux aînés de notre communauté diverses occasions pour rester en contact. Plusieurs des résidents de Sunset ont rêvé de ce centre et l'ont réclamé sans relâche pendant des années et je suis heureux que le soutien de notre gouvernement puisse faire de ce rêve une réalité. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux d'annoncer le lancement du centre pour personnes âgées Sunset. Les personnes âgées et les aînés sont le fondement de nos familles et de nos communautés, et je suis ravi qu'on puisse les soutenir avec des commodités, des espaces de pour les rassemblements, des programmes de nutrition et plus encore grâce à ce nouveau projet communautaire. C'est un grand pas en avant pour créer une ville inclusive où tous peuvent s'épanouir. »

Kennedy Stewart, maire de Vancouver

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Il dépendra d'une entente de contribution signée par les deux parties.

Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada fournit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour les infrastructures publiques partout au Canada. Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada en vue d'un examen. À ce jour, le programme a permis d'approuver plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

En Colombie-Britannique, 257,3 millions de dollars de financement fédéral ont été investis dans 168 projets communautaires, culturels et récréatifs (y compris le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques) depuis 2016 dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]