TEMISKAMING SHORES, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada finance la construction de 68 nouveaux logements pour les aînés à Temiskaming Shores.

Aujourd'hui, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL); en compagnie de l'honorable Anthony Rota, Président de la Chambre des communes et député fédéral de Nipissing-Temiskaming; Carman Kidd, maire de Temiskaming Shores et président et président du conseil d'administration de la Temiskaming Shores Seniors' Housing Corporation; et Jeff Laferriere, maire adjoint de Temiskaming Shores, a annoncé un financement fédéral de 13,6 millions de dollars pour le Temiskaming Shores Seniors Centre.

Grâce à ce financement, le Temiskaming Shores Seniors Centre fournira 68 nouveaux logements, ce qui permettra aux aînés de la communauté de vivre de façon plus autonome.

Ce financement provient du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui soutient la construction et la rénovation de logements abordables à usage mixte et pour ménages à revenus mixtes. Le FNCIL est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Les aînés ont grandement contribué à notre pays et continuent de faire leur part en restant à la maison. Nous devons nous assurer qu'ils demeurent en sécurité et en santé, maintenant plus que jamais. C'est pourquoi cet investissement visant à soutenir les aînés de Temiskaming Shores est une priorité pour notre gouvernement. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre! »- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Les aînés ont déjà tellement de raisons de s'inquiéter, qu'il s'agisse de payer leurs factures, de remplir leurs ordonnances ou de rester en sécurité pendant la pandémie. C'est pourquoi la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement accorde la priorité aux personnes qui ont le plus besoin de logement, y compris les aînés. L'annonce d'aujourd'hui est une étape cruciale pour veiller à ce que les Canadiens de tous les milieux aient accès à un logement sûr et abordable. Grâce à ce financement, un plus grand nombre d'aînés de Temiskaming Shores pourront vivre de façon autonome et avec fierté. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Spadina-Fort York

« Si nous voulons mettre fin à l'itinérance chronique et répondre aux besoins impérieux en matière de logement, nous devons investir dans le logement abordable partout au pays. C'est dans cet esprit que nous avons soutenu le Temiskaming Shores Seniors Centre. Au total, 68 nouveaux logements ont été construits ici même à Tesmiskaming Shores pour permettre aux personnes âgées de vivre dans la dignité. » - L'honorable Anthony Rota, Président de la Chambre des communes et député fédéral de Nipissing-Temiskaming

« La mission de la Temiskaming Shores Seniors' Housing Corporation est d'offrir aux personnes âgées des logements sûrs, sécuritaires et bien aménagés, y compris des logements abordables pour les personnes âgées à faible revenu. Grâce à la collaboration avec nos partenaires de financement et à une approche axée sur les locataires, nous contribuons à favoriser une communauté bienveillante et un quartier accueillant où les personnes âgées peuvent s'épanouir. Forts de l'aide de la SCHL, nous sommes maintenant en mesure d'offrir ces logements dont notre ville a grandement besoin. » - Carman Kidd, président et président du conseil d'administration de la Temiskaming Shores Seniors' Housing Corporation.

« Lorsque tous les ordres de gouvernement collaborent avec les intervenants communautaires, des projets comme celui-ci peuvent se concrétiser et répondre à un besoin crucial pour notre communauté. Les personnes âgées occupent une place essentielle dans notre communauté et je suis heureux que le gouvernement fédéral fasse un investissement aussi important pour les soutenir et concrétiser la vision de la Temiskaming Shores Seniors' Housing Corporation. » - Jeff Laferriere, maire adjoint de Temiskaming Shores

Faits en bref :

Plus de 860 000 $ du prêt total accordé dans le cadre du FNCIL sera un prêt-subvention.





Parmi les nouveaux logements, vingt et un sont abordables, c'est-à-dire que les loyers s'établiront à 80 % ou moins du loyer médian du marché et seront maintenus pendant 20 ans.





De plus, 30 % des nouveaux logements, soit 21 logements au total, respecteront les exigences du FNCIL en matière d'accessibilité.





Le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'efficacité énergétique de 41 % par rapport au niveau de référence de 2016.





Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.





Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.





collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

