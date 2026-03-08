OTTAWA, ON, le 6 mars 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, le ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty, et le secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), l'honorable Stephen Fuhr, annonceront de nouveaux investissements s'inscrivant dans la Stratégie industrielle de défense du Canada.

Date : Le lundi 9 mars 2026

Heure : 12 h (heure de l'Est)

Lieu : Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias du CNRC à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Le jour de l'événement, les médias doivent se présenter au plus tard à 11 h 30 (heure de l'Est) afin de s'inscrire et d'installer leur équipement. Une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement sera requise.

