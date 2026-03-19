Le ministre McGuinty souligne l'octroi de 900 millions de dollars pour stimuler l'innovation dans le secteur de la défense et l'avancement des technologies quantiques

WATERLOO, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty, a annoncé, au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, la réalisation d'un investissement de plus de 900 millions de dollars par le Conseil national de recherches Canada au titre de la Stratégie industrielle de défense du Canada, un plan à long terme pour soutenir la prospérité nationale et bâtir une économie de défense nationale résiliente. Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement du Canada accélère le développement de technologies de la défense et à double usage pour répondre aux besoins du pays en matière de défense et établir un secteur canadien de la défense compétitif à l'échelle mondiale.

Lors de son passage à l'Université de Waterloo aujourd'hui, le ministre McGuinty a souligné l'octroi d'un financement direct pour soutenir le développement et la commercialisation de technologies quantiques.

Les technologies quantiques entraîneront l'acquisition de capacités chez les Forces armées canadiennes et la création d'innombrables emplois bien rémunérés ici au Canada.

L' informatique quantique permettra le déchiffrement des codes, s'intégrera à une intelligence artificielle avancée et fera progresser les sciences des matériaux au-delà de ce que les ordinateurs conventionnels peuvent accomplir. Les ordinateurs quantiques transformeront la zone de combat en plaçant la puissance de calcul au premier plan, aux côtés de la puissance de feu, notamment grâce à l'utilisation de systèmes sans équipage et du chiffrement quantique, à la simulation d'interactions moléculaires et de systèmes complexes, ainsi qu'au développement rapide de matériaux de combat avancés, comme les batteries et les charges militaires.

permettra le déchiffrement des codes, s'intégrera à une intelligence artificielle avancée et fera progresser les sciences des matériaux au-delà de ce que les ordinateurs conventionnels peuvent accomplir. Les ordinateurs quantiques transformeront la zone de combat en plaçant la puissance de calcul au premier plan, aux côtés de la puissance de feu, notamment grâce à l'utilisation de systèmes sans équipage et du chiffrement quantique, à la simulation d'interactions moléculaires et de systèmes complexes, ainsi qu'au développement rapide de matériaux de combat avancés, comme les batteries et les charges militaires. Les communications quantiques permettront des communications secrètes, une protection contre l'intrusion ainsi qu'une distribution de clés sécurisée et résistante au brouillage, ce qui rendra les échanges sécuritaires dans les zones de combat, entre les continents et par l'entremise de communications spatiales.

permettront des communications secrètes, une protection contre l'intrusion ainsi qu'une distribution de clés sécurisée et résistante au brouillage, ce qui rendra les échanges sécuritaires dans les zones de combat, entre les continents et par l'entremise de communications spatiales. Les capteurs quantiques peuvent détecter des traces de champs électriques et magnétiques, des variations de gravitation, des vibrations ou des mouvements à des niveaux inaccessibles aux systèmes conventionnels. En termes simples, cette technologie permet de voir l'adversaire avant qu'il ne nous voie.

Le gouvernement du Canada adopte une démarche pangouvernementale à long terme pour renforcer la base industrielle de défense comme pilier pour la sécurité, la résilience économique et la prospérité au pays.

Citations

« La sécurité au Canada dépend de la capacité de notre pays à innover. Grâce à la Stratégie industrielle de défense, nous allons renforcer nos capacités souveraines et appuyer les entreprises canadiennes dans le développement de technologies de nouvelle génération dans les domaines de l'aérospatiale, des drones, de l'informatique quantique et de la biomédecine. Cet investissement contribuera à faire progresser les technologies de défense et à double usage, et à ainsi doter les Forces armées canadiennes de solutions de pointe, tout en établissant une base industrielle de défense forte, résiliente et concurrentielle à l'échelle mondiale. »

‒ Le ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty

« Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe, et l'économie mondiale évolue à un rythme fulgurant. Grâce à la Stratégie industrielle de défense, le Canada peut se tailler une place de leader dans des domaines émergents, comme les technologies quantiques, et ainsi renforcer sa base industrielle et permettre aux innovateurs canadiens de façonner l'avenir de la défense. Les investissements annoncés aujourd'hui accéléreront le développement de technologies de pointe à double usage et la mise en œuvre de capacités de calibre mondial chez les Forces armées canadiennes, feront croître les secteurs canadiens de l'informatique quantique et de la défense qui offrent de bons emplois à la population, et contribueront à l'établissement d'une économie résiliente et concurrentielle au pays. »

‒ La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Depuis plus d'un siècle, le Conseil national de recherches Canada mène des travaux de recherche et d'innovation destinés à renforcer la défense et la sécurité au pays. Nous mettrons à profit notre vaste expertise, nos nombreux partenariats avec des établissements de recherche et nos liens avec des entreprises canadiennes ambitieuses pour stimuler l'avancement de technologies de défense souveraines qui renforcent la sécurité, favorisent la prospérité et consolident la position économique stratégique du Canada pour l'avenir. »

‒ Le président du Conseil national de recherches Canada, Mitch Davies

Faits en bref

Les investissements initiaux réalisés au titre de la Stratégie industrielle de défense contribuent à porter les dépenses de défense du Canada à 2 % du produit intérieur brut (PIB) au cours de l'exercice 2025-2026.

L'augmentation des investissements dans les capacités militaires fondamentales, le renforcement de l'industrie canadienne et les investissements dans les technologies à double usage mettent le Canada sur la voie de respecter le nouvel engagement en matière d'investissements de défense de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), qui consiste à investir 5 % du PIB d'ici 2035.

L'industrie de la défense du Canada contribue pour près de 10 milliards de dollars au PIB du Canada et est à l'origine de plus de 81 000 emplois.

Le Conseil national de recherches Canada (CNRC) a été établi par le gouvernement du Canada pendant la Première Guerre mondiale dans le but de coordonner et de promouvoir la recherche scientifique pouvant contribuer à l'effort de guerre national. Le CNRC est devenu depuis la principale organisation de recherche et d'innovation du Canada. Il soutient la science et la technologie dans un large éventail de domaines, dont l'aérospatiale, l'ingénierie, les sciences de la vie et les technologies numériques, en mettant à profit ces capacités pour appuyer les priorités en défense.

Les nouveaux programmes du CNRC à l'appui de la Stratégie industrielle de défense lui permettront de renforcer ses partenariats de longue date avec la Défense nationale et les Forces armées canadiennes. Cette collaboration soutenue représente à ce jour la relation la plus importante qu'il entretient avec un client unique.

Depuis 2021, le CNRC a mené avec la Défense nationale plus de 975 projets conjoints qui ont fait avancer les technologies dans les domaines de l'aérospatiale, des capteurs, de la marine et de la biosécurité.

Les programmes Défi du CNRC ont fourni plus de 240 millions de dollars en financement conjoint pour la recherche-développement depuis 2018. Ils ont permis de produire 2 600 technologies et outils, et donné lieu à neuf entreprises dérivées.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Défense nationale, Maya Ouferhat, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Défense nationale, [email protected]; Relations avec les médias, Défense nationale, 613-904-3333, [email protected]; Conseil national de recherches Canada, Relations avec les médias, Conseil national de recherches Canada, 1-855-282-1637 (sans frais), [email protected]