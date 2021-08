WINNIPEG, MB, le 12 août 2021 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures locales que font les gouvernements du Canada, du Manitoba et de Winnipeg pendant cette période sans précédent aident à stimuler l'économie et à répondre aux besoins des collectivités tandis qu'elles se remettent des effets de la pandémie de COVID-19. Les investissements qui visent à construire et à moderniser des infrastructures communautaires et récréatives aident les Manitobains à accéder aux services et aux réseaux dont ils ont besoin pour rester en contact, partager leurs expériences et bâtir des communautés saines, inclusives et dynamiques.

Aujourd'hui, l'honorable Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés; et son honneur Brian Bowman, maire de Winnipeg; ont annoncé l'octroi d'un financement pour la première phase du campus récréatif de Winnipeg-Sud, situé à Waverley West. Ils étaient accompagnés par l'honorable Jon Reyes, député provincial de Waverley; et Janice Lukes, conseillère pour Waverley West.

La première phase de ce projet prévoit le développement d'un centre de loisirs polyvalent et multigénérationnel comprenant des gymnases, des salles polyvalentes, un espace de conditionnement physique, une piste de marche et de course, une garderie, un bâtiment professionnel et le développement du site adjacent. La nouvelle installation donnera accès à des activités sportives et récréatives, à de meilleures possibilités de programmes et à des lieux de rencontre dans un campus centralisé.

Le gouvernement fédéral investit plus de 31,6 millions de dollars dans ce projet grâce au volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Manitoba y alloue plus de 31.1 millions de dollars, tandis que la ville de Winnipeg contribue plus de 16.2 millions de dollars aux coûts admissibles du projet.

Citations

« Les investissements dans des infrastructures publiques modernes et inclusives sont essentiels pour bâtir des collectivités saines, dynamiques et en contact. Le financement fédéral de 31.6 millions de dollars annoncé aujourd'hui pour le centre récréatif de Winnipeg-Sud permettra aux résidents de tous âges de se réunir, de se rencontrer et de partager des activités qui les maintiennent actifs et enrichissent leurs liens communautaires. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans les infrastructures communautaires font de notre province un meilleur endroit où vivre, travailler et se divertir. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement du Canada et à la ville de Winnipeg pour la construction du très nécessaire campus récréatif de Winnipeg-Sud. Ce secteur de Winnipeg a connu une croissance démographique importante et diversifiée au cours de la dernière décennie et cet investissement fournira un espace récréatif essentiel qui profitera aux résidents pendant de nombreuses années. »

L'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés

« En tant que seul candidat à la mairie pendant la campagne électorale de 2018 qui s'est engagé à livrer le campus récréatif de Winnipeg-Sud, je suis fier de voir ce projet se réaliser pour les résidents de ce secteur en pleine croissance. Il s'agit du plus important investissement dans une installation récréative de l'histoire de la ville et, alors que Winnipeg continue de croître pour atteindre un million d'habitants, nous continuerons d'avoir besoin de partenaires gouvernementaux solides qui investiront dans les infrastructures municipales, le transport en commun et les loisirs. »

Son honneur Brian Bowman, maire de Winnipeg

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . 25,3 milliards de dollars de ce plan sont destinés à l'infrastructure sociale des collectivités canadiennes.

Au Manitoba , le gouvernement fédéral a investi plus de 1.1 milliard de dollars dans plus de 260 projets d'infrastructure depuis 2015 dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Manitoba

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-mb-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Gouvernement du Manitoba : Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

https://www.gov.mb.ca/fpir/strainfrasec/investing/index.fr.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576 [email protected]; Caitlin MacGregor, Attachée de presse, Ministre des Services centralisés, Gouvernement du Manitoba, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca