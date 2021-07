WINNIPEG, MB, le 30 juill. 2021 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures locales que font les gouvernements du Canada, du Manitoba et de Winnipeg pendant cette période sans précédent aident à stimuler l'économie et à répondre aux besoins des collectivités tandis qu'elles se remettent des effets de la pandémie de COVID-19. Les investissements qui visent à construire et à moderniser des infrastructures communautaires et récréatives aident les Manitobains à accéder aux services et aux réseaux dont ils ont besoin pour rester en contact, partager leurs expériences et bâtir des communautés saines, inclusives et dynamiques.

Aujourd'hui, l'honorable Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés, l'honorable Scott Fielding, ministre des Finances et député provincial de Kirkfield Park, Brian Bowman, maire de Winnipeg et Scott Gillingham, président des Finances et conseiller de St. James, ont annoncé l'octroi d'un financement pour agrandir et rénover le Centre civique de St. James à Winnipeg.

Le Centre civique de St. James a plus de 50 ans et a besoin d'améliorations pour continuer à offrir à la communauté des lieux de rencontre et d'accès aux activités sportives et récréatives. Le financement du projet permettra d'agrandir et de rénover le Centre, notamment en y ajoutant des salles pour les réunions et les programmes polyvalents, un espace administratif réservé au St. James Assiniboia 55+ et une cuisine communautaire et en apportant des améliorations à l'auditorium, à l'entrée principale du bâtiment et aux toilettes. Ce projet d'agrandissement permettra ainsi d'améliorer les choix de programmes et l'accessibilité.

Le gouvernement fédéral investit plus de 5,2 millions de dollars dans ce projet grâce au volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Manitoba y alloue plus de 4,4 millions de dollars, tandis que la ville de Winnipeg contribue plus de 3,5 millions de dollars aux coûts admissibles du projet.

Citations

« Les investissements dans des infrastructures publiques modernes et inclusives sont essentiels pour bâtir des collectivités saines, dynamiques et en contact. Le financement fédéral de 5,2 millions de dollars annoncé aujourd'hui pour l'agrandissement du Centre civique de St. James à Winnipeg permettra aux résidents de tous âges de se réunir, de se rencontrer et de partager des activités qui les maintiennent actifs et enrichissent leurs liens communautaires. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement du Canada et à la ville de Winnipeg pour l'agrandissement et la rénovation si nécessaires du Centre civique de St. James. Les investissements dans les infrastructures communautaires font de notre province un meilleur endroit où vivre, travailler et se divertir. En investissant maintenant dans cette installation, nous veillons à ce qu'elle demeure un espace polyvalent dont la communauté pourra profiter pendant de nombreuses années encore. »

L'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés

« L'agrandissement du Centre civique de St. James enrichira notre collectivité et profitera aux résidents de tous âges. Les trois paliers de gouvernement ont uni leurs efforts pour faire de ce projet une priorité. Félicitations à Connie Newman et au Centre St. James Assiniboia 55+ pour avoir fait avancer ce projet. Sans leur travail inlassable, ce projet n'aurait pas été possible et ils méritent tout le crédit. Le cheminement a été long, mais l'annonce d'aujourd'hui en est le résultat. »

L'honorable Scott Fielding, ministre des Finances et député provincial de Kirkfield Park

« Nous avons soumis notre projet il y a près de deux ans, donc l'annonce d'aujourd'hui représente un investissement fort attendu de la part des trois paliers de gouvernement dans la santé et le bien-être des résidents d'un quartier en pleine croissance au sein de notre ville. L'agrandissement du Centre civique de St. James fournira un toit au St. James Assiniboia 55+ et aidera les citoyens à rester actifs, en contact et en bonne santé. »

Brian Bowman, maire de Winnipeg

« Ce projet d'agrandissement à trois niveaux de 13 millions de dollars, combiné au projet de rénovation de 10 millions de dollars que la ville a déjà entrepris, représentent un investissement total de plus de 23 millions de dollars dans le Centre civique de St. James. Ces investissements essentiels permettront au Centre civique de St. James de continuer à favoriser une vie saine et active auprès des résidents de tous âges. »

Scott Gillingham, président des Finances et conseiller de St. James

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . 25,3 milliards de dollars de ce plan sont destinés à l'infrastructure sociale des collectivités canadiennes.

Au Manitoba , le gouvernement fédéral a investi plus de 945 millions de dollars dans plus de 229 projets d'infrastructure depuis 2015 dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Manitoba

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-mb-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Gouvernement du Manitoba : Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

https://www.gov.mb.ca/fpir/strainfrasec/investing/index.fr.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Caitlin MacGregor, Attachée de presse, Ministre des Services centralisés, Gouvernement du Manitoba, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca