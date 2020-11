OTTAWA, ON, le 16 nov. 2020 /CNW/ - Lorsqu'il est question d'énergie nucléaire, la principale priorité du gouvernement est de protéger la santé et la sécurité de la population canadienne et l'environnement. Même si le Canada est doté d'un cadre solide pour assurer la sûreté de l'énergie nucléaire, nous devons continuer à moderniser la politique du Canada en matière de déchets radioactifs pour promouvoir des solutions de gestion à long terme qui sont en phase avec les normes et meilleures pratiques internationales.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a lancé aujourd'hui un processus de mobilisation inclusif en vue de moderniser la politique canadienne en matière de déchets radioactifs. Par ce processus, le gouvernement du Canada mobilisera les Canadiens intéressés, notamment les peuples autochtones, les producteurs et propriétaires de déchets ainsi que les autres ordres de gouvernement. Notre objectif est d'étoffer la politique en vigueur afin de mieux piloter la gestion des déchets radioactifs et de nous assurer de continuer à respecter les meilleures pratiques internationales. Pour obtenir de plus amples renseignements et prendre part au processus de mobilisation sur l'examen de la politique, visitez www.examendechetsradioactifs.ca.

De plus, le ministre O'Regan a demandé à la Société de gestion des déchets nucléaires - organisme sans but lucratif chargé de mettre en œuvre le plan canadien pour la gestion à long terme des combustibles nucléaires irradiés - de diriger un dialogue en vue d'élaborer une stratégie intégrée sur les déchets radioactifs canadiens grâce à une étroite collaboration entre les propriétaires et producteurs de déchets, les peuples autochtones et les autres Canadiens intéressés.

L'énergie nucléaire non seulement aidera considérablement le Canada à honorer son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, mais crée des emplois et des possibilités économiques au pays et dans le monde. Il est essentiel de moderniser la politique des déchets nucléaires en vigueur pour que le gouvernement puisse continuer de protéger la santé et la sécurité de la population ainsi que l'environnement.

« Dans le dossier de l'énergie nucléaire, notre principale priorité est de protéger la santé et la sécurité de la population canadienne. Les points de vue de nos citoyens et les meilleures connaissances scientifiques disponibles nous guideront dans nos démarches pour édifier un avenir carboneutre. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

