OTTAWA, ON, le 25 août 2022 /CNW/ - Les combustibles propres, comme les biocarburants avancés et l'hydrogène, occupent une place primordiale dans le plan du Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Comme les combustibles propres ouvrent des possibilités exceptionnelles aux sociétés canadiennes et aux entreprises et communautés autochtones, le gouvernement du Canada entend développer cette filière tout en stimulant l'économie, en créant de bons emplois durables et en soutenant les travailleurs du secteur des ressources naturelles.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé aujourd'hui un appel de propositions pour des projets qui favoriseront l'établissement de chaînes d'approvisionnement en biomasse capables d'assurer un approvisionnement stable et utilisable de matière première durable pour les installations de production de combustibles propres de l'ensemble du pays.

Cet appel de propositions pour des projets de biomasse, qui s'inscrit dans le cadre du Fonds pour les combustibles propres, comporte trois volets qui devraient permettre des réductions d'émissions tout en profitant aux populations locales, en mobilisant des investissements privés, en créant de l'emploi et en ouvrant des débouchés pour les entreprises et communautés autochtones.

Les critères d'admissibilité, les dates limites de dépôt des propositions, les niveaux de financement et les exigences de remboursement des contributions varient selon les volets. Le financement offert peut couvrir jusqu'à 50 % des coûts admissibles du projet, jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars.

Veuillez adresser un courriel au programme pour obtenir le Guide du demandeur, où vous trouverez de plus amples renseignements.

Doté d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars, le Fonds pour les combustibles propres vise à développer la capacité de production nationale de combustibles propres. Il soutient aussi la mise en œuvre du projet de règlement sur les combustibles propres et permet de lancer l'exécution de la Stratégie canadienne pour l'hydrogène.

Citation

« Les entreprises canadiennes et autochtones proposent des solutions novatrices dans le domaine des combustibles propres. Notre gouvernement s'associe à elles dans le cadre de ces projets novateurs en vue de faire du Canada un fournisseur de combustibles propres de choix pour le monde entier et d'établir des chaînes d'approvisionnement en biomasse qui permettront de créer des emplois et de faire croître l'économie sobre en carbone dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (https://twitter.com/RNCan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]