C'est pourquoi aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Terry Duguid, a annoncé un financement fédéral de 1,95 million de dollars sur trois ans pour le lancement de ClimatOuest, un nouveau carrefour régional à but non lucratif pour la prestation de services climatiques aux provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Établi à Winnipeg, ClimatOuest fournira de l'information, des données, des formations et des outils adaptés et facilement accessibles sur le climat à l'échelle régionale afin de s'assurer que les collectivités, les entreprises et les gouvernements deviennent plus résilients dans le contexte des changements climatiques.

En tenant compte des besoins uniques de ceux qui vivent et travaillent dans les provinces des Prairies, ClimatOuest soutiendra divers domaines, notamment l'industrie agricole, les collectivités rurales et autochtones, les entreprises et tous les ordres de gouvernement. L'échange des connaissances et la mobilisation des données par l'intermédiaire de ClimatOuest faciliteront l'accès à la science dominante en matière de climat alors que les Canadiens travaillent ensemble pour renforcer la résilience climatique dans les Prairies et dans tout le pays.

L'information fournie par ClimatOuest peut notamment soutenir les efforts d'adaptation suivants :

la prise en compte par les ingénieurs municipaux de l'adaptation aux changements climatiques dans les normes d'infrastructure, comme la taille des ponceaux et la conception d'infrastructures supportant les eaux pluviales pour réduire l'incidence des inondations

la planification, par les associations de bassin versant, compte tenu du risque accru d'inondation et de sécheresse

l'évaluation, par les collectivités éloignées et du Nord, de leur sécurité alimentaire compte tenu des effets des changements climatiques sur le transport et l'habitat des espèces sauvages

L'utilisation de ces outils pour comprendre les effets potentiels des changements climatiques aidera les collectivités à renforcer leur résilience aux changements climatiques, ce qui contribuera à la création d'emplois, à une plus grande équité sociale et à l'amélioration de la santé dans les Prairies.

« Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir la nouvelle collaboration avec ClimatOuest. En veillant à ce que les collectivités des Prairies aient accès aux outils dont elles ont besoin, comme les projections climatiques pour aider à réduire l'impact des inondations et pour appuyer les évaluations des risques et d'autres plans d'adaptation aux changements climatiques, nous soutenons nos collectivités tout en renforçant leur résilience dans le contexte des changements climatiques. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« ClimatOuest est le dernier né d'un réseau croissant d'organisations spécialisées dans les questions climatiques soutenu par le Centre canadien des services climatiques d'Environnement et Changement climatique Canada. Le réseau comprend Ouranos (Québec) et le Pacific Climate Impacts Consortium (C.-B.). La collaboration est au cœur de chacun de ces centres climatiques régionaux. Les centres de données climatiques régionaux soutiennent les efforts visant à rendre toutes les collectivités plus résilientes pour faire face aux phénomènes climatiques extrêmes. Un meilleur accès à des données climatiques propres aux régions signifie que les entreprises et les particuliers peuvent mieux planifier pour l'avenir. »

- Jane Hilderman, directrice exécutive de ClimatOuest

Faits en bref

Six des dix événements météorologiques les plus coûteux au Canada se sont produits dans les Prairies depuis 2010, notamment l'incendie de Fort McMurray en 2016 et les inondations de Calgary et les environs en 2013.

se sont produits dans les Prairies depuis 2010, notamment l'incendie de en les inondations de et les environs en 2013. Entre 1993 et 2018, les pertes assurées attribuables aux conditions climatiques extrêmes dans les Prairies ont dépassé 12,5 milliards de dollars. Les coûts totaux compte tenu des pertes non assurées sont beaucoup plus élevés.

ClimatOuest s'appuie sur les points forts de ses organisations fondatrices : l'Institut international du développement durable, le Centre climatique des Prairies de l'Université de Winnipeg et le Collectif des Prairies pour la recherche en adaptation de l'Université de Regina.

et le Collectif des Prairies pour la recherche en adaptation de l'Université de Regina. Le gouvernement du Canada a lancé le Centre canadien des services climatiques en octobre 2018 et a commencé à créer des centres régionaux avec les provinces afin que les Canadiens puissent disposer de l'information et du soutien nécessaires pour renforcer la résilience des collectivités et de l'économie dans le contexte des changements climatiques.

