OTTAWA, ON, le 16 déc. 2021 /CNW/ - La plantation de deux milliards d'arbres à l'échelle nationale aidera le Canada à lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Les arbres captent et stockent du carbone présent dans le milieu atmosphérique, améliorent la qualité de l'air et de l'eau, favorisent la biodiversité et créent ou soutiennent des milliers de bons emplois.

C'est pourquoi le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui que le Canada lançait l'appel de propositions suivant dans le cadre de son engagement de planter deux milliards d'arbres. Faisant fond sur l'appel de déclarations d'intérêt pour projets à démarrage hâtif annoncé plus tôt cette année, cet appel de propositions donnera lieu à la conclusion d'accords à long terme avec des partenaires admissibles de toutes les régions du pays, notamment des municipalités, des organisations sans but lucratif et des communautés et organisations autochtones, et permettra de bâtir des bases solides en prévision de l'intensification des efforts de plantation.

Plus précisément, l'appel comprend deux types de financement : un pour les projets de plantation d'arbres et un pour les projets de renforcement des capacités. Combinés, ces projets permettront au Canada d'atteindre son objectif sur dix ans :

Les subventions pour la plantation d'arbres sont divisées en trois volets : le volet Plantation massive d'arbres (minimum de 500 000 arbres par année), le volet Plantation à petite échelle (minimum de 50 000 arbres par année) et le volet Plantation urbaine et périurbaine (minimum de 10 000 arbres par année). Les trois sont accessibles aux communautés et organisations autochtones et aux organisations à but lucratif et non lucratif. Les subventions pour le renforcement des capacités visent à soutenir les organisations qui désirent améliorer leurs capacités à prendre des décisions éclairées sur la plantation et la gestion d'arbres et de forêts. Elles s'adressent aux municipalités, aux gouvernements locaux et à leurs organismes respectifs, aux organismes sans but lucratif et aux communautés et organisations autochtones.

Il faut du temps pour faire pousser les semis à planter. Les accords à long terme qui seront signés avec des partenaires de partout au pays au terme de cet appel de propositions feront augmenter la demande d'arbres, ce qui encouragera les pépinières à investir durablement dans leurs infrastructures pour répondre à la demande et assurera à nos partenaires un approvisionnement fiable en arbres pour atteindre nos objectifs de plantation. Dès lors, le nombre d'arbres plantés croîtra d'année en année au fur et à mesure que le nombre d'arbres disponibles augmentera.

Parallèlement à ce nouvel appel de propositions, le ministre Wilkinson a fait le point sur le programme Deux milliards d'arbres. En 2021, le programme est en bonne voie pour réussir à planter 30 millions d'arbres, grâce à plus de 500 projets à l'échelle nationale. L'appel de propositions annoncé aujourd'hui poursuit sur cette lancée.

Le programme Deux milliards d'arbres est un élément clé des efforts déployés par le Canada pour combattre les changements climatiques, restaurer la nature et protéger la biodiversité. Les arbres plantés dans le cadre du programme représenteront une hausse annuelle de 40 % du nombre d'arbres qu'on plante déjà au Canada, soit l'équivalent de 1,1 million d'hectares ou deux fois la superficie de l'Île-du-Prince-Édouard. Le programme Deux milliards d'arbres permettra également de créer jusqu'à 4 300 emplois dans tout le pays tout en contribuant de façon considérable à l'atteinte de nos cibles de réduction des émissions de même qu'à la pérennité et à la stabilité de l'environnement que nous léguerons aux prochaines générations.

Citations

« La plantation d'arbres est un volet important de notre plan pour lutter contre les changements climatiques, protéger la biodiversité et créer de bons emplois. Le lancement de cet appel de propositions tient compte des progrès réalisés - 30 millions d'arbres plantés à ce jour - et nous place dans une position favorable pour atteindre notre objectif ambitieux de planter deux milliards d'arbres d'ici 2030. »



Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les arbres occupent une place de choix dans notre plan pour combattre les changements climatiques et freiner la perte de biodiversité. Le programme de plantation de deux milliards d'arbres aidera le Canada à opérer la transition vers une économie carboneutre, à protéger et conserver nos écosystèmes, à assurer la résilience des villes aux événements météorologiques extrêmes, à améliorer la santé publique et à édifier un avenir positif pour la nature. »



Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique



« Nos agriculteurs sont déjà des chefs de file de l'adoption de technologies et de pratiques durables, mais les changements climatiques nous obligent à redoubler d'efforts pour améliorer notre performance environnementale et réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole. Le programme national de plantation d'arbres de notre gouvernement mobilise des groupements agricoles de tous les coins du pays et aide les agriculteurs à faire face à l'érosion du sol, à améliorer la gestion de l'eau, à fournir des habitats aux pollinisateurs et autres espèces sauvages, et à procurer des abris pour les animaux d'élevage. »



Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire



Quelques faits

Le programme Deux milliards d’arbres fait partie du Fonds pour des solutions climatiques naturelles du Canada, qui mise sur le pouvoir de la nature pour combattre les changements climatiques. Dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020, le gouvernement a décidé de consentir jusqu’à 3,16 milliards de dollars sur dix ans pour s’acquitter de cet engagement.

Le lancement du programme Deux milliards d'arbres au début de l'année 2021 a été le signal que les pépinières partout au Canada devaient augmenter leur capacité de 40 % afin de respecter l'objectif de ce programme.

devaient augmenter leur capacité de 40 % afin de respecter l'objectif de ce programme. Planter des arbres à grande échelle et de manière durable nécessite une planification minutieuse. Le processus s'étend sur plusieurs années et comprend plusieurs étapes, telles que l'achat de semences, l'agrandissement des pépinières et la culture de semis jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour être plantés dans le sol.

La sélection des arbres se fait en fonction des changements climatiques et de facteurs environnementaux, tout en donnant la priorité à la plantation d'arbres indigènes. Le choix des lieux de plantation des arbres dépend des propositions de financement présentées par les partenaires.

Dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres, on entame également des négociations avec les provinces et territoires au sujet de leurs projets à long terme, en espérant signer des ententes initiales d'ici le printemps 2022.

Le gouvernement a mis sur pied un comité consultatif d'experts des solutions climatiques naturelles, qui offrira des conseils sur l'exécution des programmes afin de maximiser les réductions d'émissions et de fournir des avantages clés pour la biodiversité et le bien-être humain qui contribueront à améliorer la qualité de vie au Canada .



. Le programme Deux milliards d'arbres prévoit également l'élaboration conjointe d'un cadre de gouvernance pour les projets dirigés par des Autochtones. Ce cadre permettra aux Autochtones d'influer sur la manière dont ces projets seront gérés et mis en œuvre, en fonction de leurs priorités, de leurs valeurs et de leur longue tradition de gestion des terres.

